'Ljubav je na selu' dokazuje da srce ne poznaje granice: 'Bilo je izgubljenih u prijevodu!'

Od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u kreće nova, 18. sezona 'Ljubav je na selu'. Prijave za emisiju koja slavi ljubav i povezuje parove opet su stigle iz svih kuteva Hrvatske, ali i iz inozemstva

Početak nove sezone 'Ljubav je na selu' uvijek znači samo jedno – dodjelu novih pisama. Upravo će njih u svojoj poznatoj škrinjici farmerima donijeti voditeljica Anita Martinović. Oni najsretniji, s najviše dobivenih ljubavnih poruka, dobit će priliku upoznati dame koje su im pisale.

"Ovogodišnje kandidatkinje su pravo osvježenje! Ima tu svega – od nježnih romantičarki, pravih žena zmajeva koje znaju što hoće do informatičarki i intelektualki te osebujnih dama s istančanim ukusom za stil i modu. Svaka donosi svoju priču, energiju i pogled na ljubav, a to čini sezonu izuzetno zanimljivom. Kad se sve to spoji s našim farmerima, mislim da gledatelje čeka prava emotivna poslastica“, ističe Anita, koja je dio vremena provela na farmama i sve doživjela iz prve ruke.

RTL

'Srce ne poznaje granice'

No ove je sezone, kaže, posebno zanimljiv broj kandidatkinja koje dolaze iz inozemstva, od Slovenije, Srbije, Češke, Bugarske, Njemačke, Bosne i Hercegovine, pa čak i – Kanade!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kako se ono kaže – srce ne poznaje granice! Dame iz inozemstva dolaze s puno entuzijazma i otvorenog uma. Neke su možda naviknule na malo urbaniji život, ali kad osjete što je to život na selu - mnoge požele tu i ostati. Nije ni tajna da mnoge naše ljude koji žive po bijelom svijetu srce uvijek vuče natrag u domovinu - još ako se to spoji sa ljubavnom pričom, pa kud ćeš bolje!“ poručuje.

RTL

Neke od njih čak i ne govore hrvatski, no želja za novim poznanstvom i potencijalnom novom ljubavnom pričom te ljubav prema Lijepoj Našoj bili su jači od svega pa ih ništa nije spriječilo da stignu pred kamere RTL-ova showa.

"Kad prorade emocije, ruše se sve barijere, pa i one jezične! Ali neću lagati, bilo je onih izgubljenih u prijevodu! Bude tu baš nekih simpatičnih pogrešaka u izgovoru i značenju. A tek kad vidimo naše momke kako se meškolje dok se pokušavaju sporazumjeti s damama, smiješno je i slatko istovremeno, no važan je trud, a upravo ti trenuci donose najviše smijeha i povezanosti. Farmeri su reagirali otvoreno, s puno razumijevanja i znatiželje. Kad se pogledi sretnu, riječi ionako postanu manje važne“, razdragano poručuje Anita.

Sve za ljubav

Nova sezona omiljenog showa gledateljima će ponovno pokazati da su ljudi zbog ljubavi ponekad spremni na sve, pa čak i iz temelja promijeniti svoj život ako se pokaže da je njihov farmer onaj pravi!

RTL

"Ljubav je najveći pokretač – natjera te da prijeđeš ocean, promijeniš život i riskiraš sve za pravu osobu. Ove dame su to dokazale: hrabro su ostavile svoju zonu komfora i došle tražiti nešto istinsko. Ako to nije ljubav, onda stvarno ne znam što jest“, zaključuje i poziva sve da se pridruže novoj televizijskoj ljubavnoj avanturi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Koliko se ljubavnih priča sprema u novoj sezoni i kakve sve kandidatkinje stižu farmerima, pokazat će 'Ljubav je na selu - od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo.