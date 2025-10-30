Fun
SASVIM OBIČAN PAR

Izabel Kovačić objavila privatnu fotografiju sa suprugom Mateom, jedan detalj je jako simpatičan

Ana Ivančić
30. listopada 2025.
Izabel Kovačić objavila privatnu fotografiju sa suprugom Mateom, jedan detalj je jako simpatičan
Profimedia
Iako su mnogo bogatiji od većine drugih parova, Mateo i Izabel Kovačić na kraju dana ipak rade iste stvari kao većina ljudi

Poduzetnica i influencerica Izabel Kovačić ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši seriju fotografija koje savršeno spajaju privatne trenutke s profesionalnim modnim izričajem.

Objavu otvara intimna fotografija iz dizala na kojoj pozira sa suprugom, nogometašem Mateom Kovačićem. Par je uskladio elegantne odjevne kombinacije u neutralnim tonovima, a Izabel je zablistala u pripijenoj bijeloj haljini. Uz fotografiju je kratko napisala: "Nedavno, dvije ljepote u jednom kadru 🤍✨", aludirajući na zajednički trenutak. Simpatično je što je fotografija snimljena u dizalu, gdje se najčešće fotografiraju i mnogi drugi, manje poznati, parovi prije izlaska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Izabel Kovacic (@iza.kova)

Spoj romantike i visoke mode

Ostatak galerije čine profesionalne fotografije na kojima Izabel pozira u odvažnim modnim komadima, uključujući elegantno baršunasto odijelo i predimenzionirani baloner, pokazujući svoju strast prema modi.

Ova objava dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za uspješnu poduzetnicu. Nedavno je proslavila peti rođendan sina Ivana i prvi rođendan kćerkice Lune, a istovremeno je najavila zatvaranje svog dućana IZAKOVA u Zagrebu, uz poruku da se radi o "zatvaranju jednog poglavlja s vizijom stvaranja idućeg, većeg i novog".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Izabel Kovacic (@iza.kova)

Fotografije iz nove objave stoga se mogu protumačiti kao najava budućih modnih projekata kojima se posvećuje nakon što je njezin brend ranije ove godine doživio i međunarodni uspjeh, s reklamom na njujorškom Times Squareu.

Iako komentari nisu javno vidljivi, objava je u kratkom roku prikupila brojne simpatije, a pratitelji su bez sumnje pohvalili besprijekoran stil i skladan odnos poznatog para, koji svoju ljubavnu priču živi još od tinejdžerskih dana.

 

