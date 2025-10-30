Izabel Kovačić objavila privatnu fotografiju sa suprugom Mateom, jedan detalj je jako simpatičan

Iako su mnogo bogatiji od većine drugih parova, Mateo i Izabel Kovačić na kraju dana ipak rade iste stvari kao većina ljudi

Poduzetnica i influencerica Izabel Kovačić ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši seriju fotografija koje savršeno spajaju privatne trenutke s profesionalnim modnim izričajem.

Objavu otvara intimna fotografija iz dizala na kojoj pozira sa suprugom, nogometašem Mateom Kovačićem. Par je uskladio elegantne odjevne kombinacije u neutralnim tonovima, a Izabel je zablistala u pripijenoj bijeloj haljini. Uz fotografiju je kratko napisala: "Nedavno, dvije ljepote u jednom kadru 🤍✨", aludirajući na zajednički trenutak. Simpatično je što je fotografija snimljena u dizalu, gdje se najčešće fotografiraju i mnogi drugi, manje poznati, parovi prije izlaska.

Spoj romantike i visoke mode

Ostatak galerije čine profesionalne fotografije na kojima Izabel pozira u odvažnim modnim komadima, uključujući elegantno baršunasto odijelo i predimenzionirani baloner, pokazujući svoju strast prema modi.

Ova objava dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za uspješnu poduzetnicu. Nedavno je proslavila peti rođendan sina Ivana i prvi rođendan kćerkice Lune, a istovremeno je najavila zatvaranje svog dućana IZAKOVA u Zagrebu, uz poruku da se radi o "zatvaranju jednog poglavlja s vizijom stvaranja idućeg, većeg i novog".

Fotografije iz nove objave stoga se mogu protumačiti kao najava budućih modnih projekata kojima se posvećuje nakon što je njezin brend ranije ove godine doživio i međunarodni uspjeh, s reklamom na njujorškom Times Squareu.

Iako komentari nisu javno vidljivi, objava je u kratkom roku prikupila brojne simpatije, a pratitelji su bez sumnje pohvalili besprijekoran stil i skladan odnos poznatog para, koji svoju ljubavnu priču živi još od tinejdžerskih dana.