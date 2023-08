VELIKI VODIČ: Inkontinencija - sve što trebaš znati o njoj na jednom mjestu

Smiješ se kao luda s prijateljicama i odjednom osjetiš da ti je 'malo pobjeglo'. Brzo trčiš u wc, i ne znaš zašto ti se to događa i možda ti je neugodno podijeliti to s drugima, pa čak i najboljim prijateljicama. Ne, ne brini, nisi jedina kojoj se to događa. Inkontencija je dio realnosti mnogih žena i nije nešto čega bismo se trebale sramiti