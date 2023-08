Što se događa s tijelom ako plivaš 3 puta tjedno?

Svi znamo da je fizička aktivnost izuzetno važna za tijelo i um te da kroz vježbanje pazimo na svoje tijelo. Stručnjaci odraslim osobama svaki tjedan preporučuju 150 minuta umjerene aktivnosti ili 75 minuta intenzivne aktivnosti. Naravno svaka osoba bi trebala pronaći oblik tjelovježbe u kojoj najviše uživa jer će se trening uvijek odraditi puno lakše.

Plivanje je odlična aktivnost jer se aktivira cijelo tijelo i kardiovaskularni sustav. Samo sat vremena plivanja sagorijeva gotovo jednako kalorija kao i trčanje, ali bez negativnog utjecaja na kosti i zglobove.

Postoji mnoštvo prednosti plivanja i bez obzira na godine sjajan je recept za zdravo tijelo i dušu. Ne samo da može pružiti tjelovježbu za cijelo tijelo, već pomoći i ljudima koji se bore s teškim raspoloženjima jer se otpuštaju endorfini koji stvaraju pozitivno raspoloženje. Ali to nije jedina prednost koju ova aktivnost može donijeti, a dovoljno je odvojiti nekoliko sati tjedno za bolji život.

Pluća bolje rade

Redovito plivanje pomaže u jačanju pluća, a zbog toga će disanje i kretanje biti lakše. Studija pokazuje da plivanje čak ima prednost nad jogom kada se želi poboljšati funkcija pluća. Redovito plivanje povećava elastičnost mišića pluća i gornjeg dijela tijela, piše Brightside.me.

Snažniji leđni mišići i zglobovi

Plivanje je aktivnost pogodna za mnoge ljude s različitim problemima, na primjer s artritisom. Zbog toga što voda nosi gotovo 90 % težine ova aktivnost će odgovarati ljudima koji imaju probleme sa zglobovima. Što znači da redovito plivanje može pomoći kod smanjivanja rizika od pogoršanja određenih zdravstvenih problema jer omogućavaju da mišići oko zglobova ojačaju i time se lakše kreće. No kod problema kao što su kronični bolovi u leđima, plivanje također može pomoći. Redovita aktivnost će pomoći da se izgrade leđni mišići, a time će se smanjiti bol.

Usporava proces starenja

Jedna studija je pokazala da se pomoću plivanja može usporiti starenje. No potreban je određen trud i 3 do 5 puta tjedno otplivati od 2,7 do 4,5 kilometra. Ovo može pomoći da se proces odgoditi za cijelo desetljeće. Studija kaže da je to djelomično zbog snage mišića ljudi koja se jača kroz kretanje, ipak je ključni dio procesa starenja slabljenje fizičkog zdravlja.

Više potrošenih kalorija

Plivanje tri puta tjedno može biti fantastičan način sagorijevanja dodatnih kalorija, a istovremeno se jačaju mišići. Iako potrošnja kalorija ovisi o intenzitetu plivanja i težini ipak se može potrošiti velik broj kalorija. 0ko 200 do 300 kalorija za 30 minuta plivanja što je duplo više nego kada se hoda. Stoga je ovo idealna aktivnost za sve one koji žele lakše potrošiti kalorije.

Poboljšava san i raspoloženje

Plivanje također čini čuda za um i san. To je zato što se pokazalo da je plivanje jedna od ključnih vježbi koje pomažu kod nesanice. Ovo izgleda kao pozitivna vijest ako imaš problema sa spavanjem. Također može pomoći kod boljeg raspoloženja, ali i smanjivanja stresa. Iako je potrebno više istraživanja u ovom području, istraživači zaključuju da je plivanje potencijalno moćan način brzog oslobađanja od stresa.