Znaš li koje su prednosti maski za spavanje?

Kvalitetan san jedan je od ključnih faktora za održavanje dobrog zdravlja, a postoje mnoge navike koje nam mogu pomoći da spavamo bolje. Svatko želi dobro spavati, no odgovor na pitanje kako postići što bolji san i nije tako jednostavan jer svi mi imamo različite navike i preferencije.

Nekim ljudima važna je sobna temperature, drugi vole spavati s čarapama. Ima i onih koji u krevet ne idu bez čepića za uši koji blokiraju zvukove koji bi mogli ometati san. Još jedna vrlo korisna navika koja pridonosi boljem snu je i spavanje s maskom na očima.

Maske za spavanje djeluju pomalo luksuzno i šik, no one nisu privlačne samo u estetskom smislu, već imaju i neke dobrobiti. Prije nego ti otkrijemo koje su sve prednosti maski za spavanje, važno je istaknuti da nije svejedno kakvu masku koristimo. Prema mišljenju dermatologa Joshuee Zeichnera, najbolji izbor su one od prirodnih tkanina poput svile.

Najbolje maske za spavanje

Pokazalo se da su prirodni materijali puno mekši i nježniji prema koži u usporedbi sa sintetikom poput poliestera. Nadalje, važno je i redovito čistiti maske za spavanje.

„Kao i svaki odjevni predmet koji dolazi u izravan dodir s kožom, potrebno ih je redovito prati”, rekao je dr. Zeichner za Byrdie. Ljudi koji se puno znoje, maske bi trebali prati svaki dan. Najvažnije je pronaći odgovarajuću masku za spavanje s kojom ćemo se osjećati ugodno i koja će nam omogućiti kvalitetan san. Prema mišljenju stručnjaka, ovo su su glavne prednosti spavanja s maskom na očima:

Štite kožu dok spavamo

Kada se tijekom spavanja vrtimo i okrećemo po krevetu, koža se trlja o jastuke, prekrivače i plahte. Nošenje maske za spavanje može djelovati kao zaštitni sloj jer štiti osjetljivu kožu oko očiju od oštećenja uslijed trenja. Trljanje kože o plahte može poremetiti kožnu barijeru i izazvati upale pa i uzrokovati pojavu bora, ističu stručnjaci. Koža oko očiju jako je osjetljiva pa je tako trebamo i tretirati.

Maske mogu smanjiti natečenost oko očiju

Postoje različite vrste maski za spavanje, a dobar izbor su one koje vrše lagani pritisak na kožu ispod očiju jer uklanjaju višak tekućine i tako sprječavaju pojavu natečenosti i podočnjaka. Maske s efektom hlađenja također mogu biti vrlo korisne i pomoći u uklanjanju podbuhlosti sužavajući krvne žile.

Omogućavaju mirniji i dublji san

Maske za spavanje osiguravaju potpunu tamu, što općenito poboljšava san budući da nam u tom slučaju vanjsko svjetlo ne smeta. To znači manje distrakcija tijekom noći pa je samim time san puno mirniji i dublji. Spavanje s maskom na očima može pozitivno utjecati i na REM fazu sna koja je važna jer stimulira područja mozga koja su povezana s učenjem i pamćenjem.

Potiču regeneraciju kože

Prema Zeichneru, naša koža koristi san kao priliku da se 'izliječi' od oštećenja koja je možda doživjela tijekom dana. Kvalitetan san važan je za mentalno zdravlje, ali ima i estetske prednosti te doprinosi boljem i ljepšem izgledu kože. Kada ne spavamo dovoljno, raste razina kortizola, a to se može negativno odraziti na stanje kože i uzrokovati čitav niz kožnih problema kao što su akne, upale kože i prerano starenje. Prema tome, spavanje s maskom na očima svakako je dobar izbor.

