Svaki tinejdžer će rado prihvatiti novac ili gadget za poklon, ali kada treba biti na oprezu

Svaki tinejdžer će vrlo rado prihvatiti novac ili neki gadget, međutim kod darivanja takvih poklona treba biti na oprezu. Kupnja telefona, igraćih konzola, kompjutera i slično je nešto gdje roditelj ima zadnju riječ. Naime, tinejdžeri nekada nisu ni svjesni cijene pojedinog gadgeta. Da recimo za određeni pametni telefon treba izdvojiti jednu mjesečnu plaću za koju roditelj mora raditi mjesec dana po osam, devet, deset sati dnevno. Uostalom, kod kupnje takvog poklona treba se voditi mišlju, je li jednom tinejdžeru stvarno potreban taj uređaj? Želi li ga on istinski ili ga hoće zato jer ga netko drugi ima? Hoće li ga znati cijeniti? Ili će tražiti novi model čim izađe kako bi se mogao pohvaliti svom društvu?

Naime, ako im se stalno ugađa i kupuju razni navedeni uređaji, mogu to smatrati da naprosto zaslužuju i imaju pravo na to bez obzira na svoja ponašanja, na obiteljske prihode i mogućnosti. Naravno da nema ništa loše u kupnji gadgeta tinejdžeru, samo je potrebno naći mjeru i voditi računa da je naučio cijeniti poklonjeno. I sjetite se da kupnja najboljih i najnovijih stvarčica nikada ne može zamijeniti ljubavi i podršku koju im pružate. Iako vam to neće pokazati ili će se praviti da im to nije važno, oni itekako uživaju u vašoj pažnji i druženju s vama. Gadgeti dođu i prođu.

Kako se novac može potrošiti?

Kada se pak govori o poklanjanju novca i tu treba voditi računa o nekoliko stvari. Prije svega, bilo bi dobro da promislite što želite postići darivanjem novca i koliko ga mislite darovati. Također treba voditi računa da osoba može očekivati isti ili čak viši iznos sljedeći put, pa može doći do razočaranja ako se to ne dogodi. Objasnite zašto poklanjate novac i dajte nekoliko prijedloga što se može napraviti s tim novcem. Ponekad možda tinejdžer želi brže bolje kupiti nešto za sebe, a možda bi bilo bolje da pričeka da se spusti cijena ili da si uštedi za recimo neko putovanje.

Uglavnom, vodite se mišlju što će veseliti vašeg tinejdžera i nakon inicijalnog oduševljenja i što će mu još mjesecima ako ne i godinama pružati zadovoljstvo.

