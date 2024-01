S koliko godina dijete može prvi put stati na skije?

Neki roditelji su već su imali prilike svoju djecu odvesti na snijeg. Veselje i smijeh pri izradi snjegovića sigurno su se čuli daleko naokolo. Pokoja gruda snijega koja je završila za vratom također nije pokvarila veselo raspoloženje. Neki od najupornijih sigurno nisu čekali, nego su se uputili na snježne padine. Na što sve trebaš paziti pri odabiru skijaške opreme i kada je prikladno dijete staviti na skije prvi put - otkriva Jernejem Skokom, slovenski trener profesionalnog alpskog skijanja.

Odgovarajuća oprema

Kad idemo s djetetom na snijeg, trudimo se osigurati odgovarajuću odjeću koja mora biti topla i izrađena od materijala koji 'dišu', jer će djeca većinu vremena biti u pokretu. Moramo paziti i na veličinu; ako je odjeća preuska, ne omogućava slobodno kretanje, dijete u njoj također osjeća hladnoću, a slično se događa ako je odjeća prevelika. Moramo se pobrinuti da se dijete u odjeći osjeća dobro, da je vodootporna, posebno rukavice i hlače, jer su djeca puno na tlu. Takva odjeća prvi je uvjet da dijete uživa na snijegu.

Izbor prikladnih skija

Neprikladan odabir skijaške opreme može uzrokovati nelagodu, ali i neželjene ozljede. Skijanje je sport u kojem postižemo relativno velike brzine, stoga je važno prilagoditi opremu dobi i posebno djetetovima vještinama. Izbor skija ovisi o znanju djeteta, a ne o želji roditelja za natjecateljskom opremom. Nikako ne smijemo požurivati i staviti dijete u situaciju gdje ne bi moglo kontrolirati svoje skije, jer to može dovesti do teških ozljeda. Oblik, složenost i dužinu skija prilagođavamo djetetovoj dobi. Jernej Skok, trener profesionalnog alpskog skijanja, kaže:

"Mlađoj djeci, staroj oko tri godine, koja prvi put staju na skije, biramo skije koje će dosezati do brade ili usta. Ne smiju biti pretvrde, jer ih neće znati kontrolirati, moraju biti torzijski otporne, da ih dijete može voditi u zavoju. Kada djeca, ali i skijaši početnici, savladaju osnove skijanja, možemo prijeći na nešto duže skije koje će biti visine između nosa i čela."

Istaknuti bočni luk

"Većina skija dostupnih na tržištu ima istaknuti bočni luk. To može biti više ili manje izraženo. Početnicima nabavljamo skije s više istaknutim bočnim lukom, što znači da će djeca skije brže i lakše voditi u zavoju – a to znači da skije imaju manji radijus. Posljedično, početnik se može brzo naučiti kontrolirati skije i brzinu. Kod polaznika naprednih tečajeva, recimo djece starije od šest godina, možemo povećati radijus skija, što znači da će skije biti brže i stabilnije, ali će biti potrebno više znanja za voditi skije u zavoju, dijete mora potpuno kontrolirati brzinu", objašnjava Skok.

Skijaške vezovi

Većina dječjih skija već ima ugrađene vezove, što je sasvim u redu. Jernej naglašava:

"Prije odlaska na snijeg izvažite dijete i prilagodite težinu na vezovima. Ako je težina na vezovima neprimjerena, mogu se dogoditi dvije neugodnosti: ako je težina na vezovima postavljena prenisko, vezovi će se djetetu otvoriti već pri malo većem opterećenju, ako je previsoka, pri padu se vezovi neće otvoriti i može doći do ozbiljnijih ozljeda, čak i prijeloma."

Najvažnija je kaciga

Ako je ikako moguće, ne štedi na kacigi. Svu ostalu opremu možeš kupiti djetetu uz pomoć kvalificiranih skijaških učitelja na mnogim sajmovima rabljene skijaške opreme. Naravno, možeš i kacigu, ali ona mora biti kao stvorena za dijete i nikako oštećena. Čak i tijekom skijanja, mora biti zavezana točno ispod brade, inače može ozlijediti dijete pri padu i ne pružati dostatnu zaštitu.

Duljina štapova

Štapovi su nam potrebni za dodatnu ravnotežu i za pomoć pri označavanju promjene smjera skijanja. Djeca koja se tek susreću sa skijanjem, ne trebaju štapove.

"U našoj školi skijanja primjećujemo da su štapovi na početku, kada se djeca uče zaustavljati, skretati, dakle, kontrolirati skije, uglavnom ometajući element koji produžava cijeli proces prilagođavanja na skijama. Djeca se lakše nauče skijati bez štapova, pa ih dodajemo kada su na skijama već potpuno stabilni. Pri odabiru štapova nećete pogriješiti ako ih okrenete naopako, dijete ih treba držati ispod krpljice, a u laktu mora imati kut od 90°," objašnjava trener.

Skijaške cipele

Čini se da su skijaške cipele najmanje omiljeni dio skijaške opreme i za djecu, i za roditelje, jer im u njima nije baš udobno, pa ih je teško odabrati.

"Skijaške cipele trebaju biti iste veličine kao djetetove cipele, jer samo takve omogućavaju pravi osjećaj i dobar prijenos sile na skije, također ne bi trebale biti previše tvrde, jer takve ne omogućavaju djetetu da pritisne na skije i dovoljno se kreće," pojašnjava Skok.

Mamini savjeti

Prije nego što odeš s djetetom na snijeg, razmisli i tome da dijete obavi WC. U tom smislu, sigurno je bolje odabrati kombinaciju od dva dijela skijaškog odijela za dijete, jer ga tako lakše skinemo i pomognemo mu.

Rukavice vežemo na konopac i provučemo kroz rukave, tako nećemo već prvog dana juriti u trgovinu po nove, jer je jedna 'slučajno' pala s sjedalice.

Dijete opremimo s paketom maramica, jer je curenje nosa gotovo neizbježan pratitelj snježnih radosti.

Krema sa zaštitnim faktorom treba biti obveza prije nego što započnemo dan, ne zaboravimo ni na sunčane naočale odnosno skijašku masku, za djecu su dostupne one s univerzalnim staklima, prikladnim za sunce i maglu, piše Bibaleze.si.

Učenje skijanja

Na pitanja o djeci i skijanju odgovara već spomenuti trener.

Kada je primjereno naše najmlađe staviti na skije?

"Što prije (smijeh). No, s tri godine su već većinom toliko razvijeni i poslušni da ih možete bez brige staviti na skije. Naravno, savjetujem da se uvođenje započne igrom na snijegu i upoznavanjem opreme. Sve mora teći kroz igru, tako će dijete zavoljeti skijanje. Prvo s roditeljima na sat ili dva, a zatim preporučujem da uzde prepustite učiteljima. Djeca u grupama (pri odabiru škole pazite da grupe ne budu prevelike, kod početnika najviše petoro djece) brzo uče jer se međusobno promatraju. Također, atmosfera u školi je obično vesela, ima puno rekvizita, raznih zabavnih vježbi koje djecu vode do brzih rezultata. Prvi cilj treba biti da se dijete zna samo zaustaviti. Sigurnost na skijama je najvažnija. Pored užitka."

Podržavate li upotrebu pojasa pri učenju skijanja?

"Neki roditelji koriste pojas, no to je neka vrsta utjehe za dijete, jer mu na neki način roditelj uvijek nudi mogućnost da ga zaustavi. Nisam pristalica takvog učenja. Djeca su već sklona tome da se naslanjaju unazad, a pojasom to nesvjesno još potičemo. Zalažem se za učenje od naprijed prema nazad. Tako je dijete fokusirano na učitelja, na skupinu, ne mora se neprestano osvrtati unazad i gledati što se iza njega događa."

Koliko vremena dnevno je primjereno provesti s djetetom na skijama?

"Djecu treba pripremati za skijanje tijekom cijele godine. Ne treba to biti namjenski za skijanje, dobro je da su aktivni, tako imaju dovoljno kondicije i na snijegu, tako ne postaju prebrzo umorni. Ako je skijalište u visokom gorju, ne zaboravimo da je zrak rjeđi i brže se umaramo. Skijanje je za djecu prilično naporan sport, dok ga ne svladaju. Mi preporučujemo da kod mališana to bude tri sata s pauzama, kod veće djece bez pauze. Neka ne nedostaje igre, pohvale i motivacije… I ne zaboravite na topli obrok. Treba slušati dijete, kao i u svakoj stvari."

Kako održavati opremu?

"Da bi skijanje bilo užitak, naglašavam da opremu svog djeteta održavate jednako kao i svoju. Ako vaše skije na ledu ne hvataju, djetetove će još manje, stoga neka rubovi skija budu redovito i odgovarajuće naoštreni i površina namazana. Znate kako je neugodno ako svi oko tebe jure, a tebi ni štapovi ne pomažu da se pomakneš. Ugodan skok u skijašku sezonu!"

