Viralna tema na društvenim mrežama! Je li OK da dijete maćehu zove – 'mama'?

Razdoblje nakon razvoda stresan je i za djecu i bivše supružnike. Osim intenzivnih reakcija jer obje strane okreću novi list u životu, treba misliti o rješavanju papira vezanih uz razvod, ali i budućnosti jer je vrijeme za odseliti iz zajedničkog doma. Pritom treba misliti i na dobrobit djeteta – primjereno i empatično objasniti situaciju te mu, ako okolnosti to dopuštaju, omogućiti da viđa oba roditelja.

Najčešće tako djeca završe u skrbništvu majke, dok se s ocem viđaju ovisno o slučaju. Često je to vikendom i mnogi ljudi nakon razvoda pronađu novog partnera s kojim u nekim slučajevima stupe u drugi brak. To znači da – u ovom slučaju – pomajka ulazi u djetetov život. Naravno, moguće je i da djetetova biološka majka nađe novog partnera pa je pitanje vremena kad će dijete upoznati poočima.

Druga mama ili prijateljica?

Psiholozi savjetuju da bi novog partnera trebalo postepeno uvoditi u život, a da reakcija na njega ovisi o djetetovoj dobi i konkretnoj situaciji. Dijete i pomajka ili poočim mogu stvoriti odnos pun razumijevanja, no za to treba vremena. Pomajka ili poočimu nekim slučajevima djeci postaju 'drugi' roditelji, a kod nekih prijatelj/ica tvom djetetu, dodatna pomoć i podrška.

Uzmimo za primjer da tvoje dijete odlazi tvom bivšem suprugu vikendom i da se on nekoliko godina od razvoda oženio za drugu ženu. Tvoje se dijete s vremenom zbližilo s pomajkom i jednog dana si čula da je naziva 'mamom' ili 'drugom mamom'. Je li u redu da je naziva mamom ili bi ti bilo draže da je zove 'teta' ili imenom?

U toj je situaciji i jedna korisnica Reddita. Njena četverogodišnja kćer pomajku zove 'mama'. Maćeha ju je na to ohrabrila, dok je žena skeptična. Pita se treba li razgovarati s bivšim partnerom te ga potaknuti da dijete pomajku zove imenom. Nadalje navodi: ako moja kćer ipak odluči zvati je mama, to je tako i morat ću se naučiti nositi s tim. Za informaciju -- maćeha poznaje moju kćer od njenog rođenja. Njihov me tata varao s tom ženom dok sam bila trudna s njom pa mi ta okolnost sigurno pomućuje sud'', požalila se korisnica.

Pitanje je izazvalo raspravu. Odgovor koji ju je posebno razveselio jest onaj koji kaže da treba prihvatiti situaciju i biti sretna što joj se kći osjeća sigurno i voljeno kod tate. ''Mama si i nezamjenjiva'', zaključila je komentatorica, a više je ljudi otkrilo da i njihova djeca pomajke zovu 'mama'. ''Moja djeca maćehu zovu 'mama', malo me to boli, no ne dajem joj znak da mi smeta. Pomajka i dijete stvorit će odnos kakav oni žele i u tome ih potičem'', kazala je druga žena.

Vaša se kći očito osjeća sigurno i voljeno kad je s maćehom, što je sjajna stvar! Mislim da ćete prihvatiti to. Trebate misliti što je najbolje za vašu kći'', još je jedan ohrabrujući komentar. I dok se dosta korisnika složilo da nema ništa loše u tome da dijete pomajku zove 'mama' (sve dok djetetu tako odgovara), bilo je i onih kojima je to neprihvatljivo. Tvrde da tako pomajka postaje konkurencija biološkoj majci.

''Nema šanse da bih kao biološki roditelj to prihvatio. Pomajku bi trebalo zvati imenom. Samo je jedna majka'', napisao je korisnik, dok mu je drugi uzvratio da je to sebično razmišljanje.

Kako zvati pomajku – 'mama' ili imenom očito muči i djecu. Više je njih, očito tinejdžera, upitalo je li u redu pomajku nazivati mamom. I tu su mišljenja bila podijeljena. ''Na ovo pitanje nema pravog odgovora. Zovi je onako kako je tebi ugodno'', zaključio je jedan korisnik.

Što ti misliš – je li OK da dijete pomajku zove 'mama'? Ili je samo jedna 'mama'? Podijeli mišljenje s nama u anketi.

POGLEDAJ VIDEO: Kako reagirati u situaciji međuvršnjačkog nasilja?