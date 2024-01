Kada je pravo vrijeme za upoznavanje novog partnera sa svojim djetetom?

Kad je u pitanju predstavljanje novog partnera djetetu ili djeci iz prošle veze ili braka, postoje dva ključna faktora – tako barem tvrde stručnjaci. Prije svega, treba naglasiti da je potpuno razumljivo ako pomalo strepiš od ovog trenutka i pitaš se hoće li sve ići onako kako bi željela. Hoće li dijete prihvatiti novog partnera? Kako će se on snaći? Zato je vrlo važno odabrati pravi trenutak – toga si i sama svjesna. Dva spomenuta faktora odnose se na to da trebaš biti sigurna kako je tvoja nova veza ozbiljna te, naravno, da je tvoje dijete spremno za takvo upoznavanje.

S jedne strane, kad se zaljubimo osjećat ćemo potrebu da novu osobu uvedemo u svoj život – a to podrazumijeva i upoznavanje djeteta iz prijašnjeg odnosa. Radi poznatih ružičastih naočala koje nam ne dozvoljavaju da vidimo realnost, može se dogoditi da prerano učinimo ovaj važan korak. Onda, ako veza propadne, ovo će za dijete, bez obzira na njegovu dob, biti vrlo zbunjujuće. Prekid donosi niz kompleksnih osjećaja, a to je teret koji je djeci vrlo težak. Zato, generalni je savjet da se s upoznavanjem pričeka dok prođe početna faza zaljubljenosti:

„Neki stručnjaci kažu da to znači čekati najmanje 6 mjeseci, dok drugi preporučuju da prođe 9 do 12 mjeseci prije upoznavanja djeteta s novim partnerom. To ne znači da svoju vezu trebaš držati u tajnosti, pogotovo starija djeca mogu znati da je u tvom životu netko prisutan, a da se osobno ne upoznaju s tom osobom“, piše Oviahealth.

Naravno, svaka je veza individualna, ali stručnjaci se slažu oko toga da je prerano upoznavanje partnera s djecom riskantno za tvoj odnos s djetetom, bivšim partnerom, a može biti pogubno i za novu vezu. Jasmine Trewin, autorica i odvjetnica obiteljskog prava naglašava kako kod donošenja odluke o tome je li pravo vrijeme za ovaj susret ne bismo iz jednadžbe trebali izostaviti i još jednu osobu – djetetovog drugog roditelja:

„Važno je (ma koliko bilo neugodno) razgovarati o predstavljanju novog partnera djeci s drugim roditeljem. Ako to ne učiniš, on će vjerojatno ionako od djece čuti za tvog novog partnera. Vjerojatno možeš zamisliti koliko bi to bilo kontraproduktivno za tvoj odnos s bivšim, a osim toga bi utjecalo i na vaše zajedničko roditeljstvo… Preporučujem da s bivšim razgovaraš o tome što oboje smatrate prikladnim vremenskim okvirom za upoznavanje novih partnera. Može se dogoditi da tvoj bivši prvi krene dalje, stoga je također važno razmotriti što bi tebi odgovaralo ako situacija bude obrnuta.“

Dijete treba prihvatiti činjenicu da roditelji neće biti skupa

Pitaš se zašto je idealno čekati baš 6 do 12 mjeseci? Osim što će do tada biti jasnije kakva je perspektiva tvoje nove veze, psiholozi tvrde kako je upravo toliko vremena djetetu potrebno da se privikne na činjenicu kako roditelji neće opet biti skupa. Zato je također ključno to kakva je točno situacija bila prije ulaska u novu vezu.

"Ako vaša djeca još uvijek žale za biološkom obitelji i još uvijek se dosta toga događa, možda biste to trebali odgoditi jer morate uskladiti svoje potrebe s potrebama svoje djece. Mnoga djeca još uvijek imaju maštarije o ponovnom ujedinjenju obitelji“, pojašnjava Michael Carr-Gregg, ugledni australski psiholog i konzultant vlade, javnih škola i privatnog sektora za mentalno zdravlje djece.

Trajanje tih dječjih fantazija ovisi o dobi djeteta, ali i njegovoj osobnosti te o samoj povijesti gubitka i pretrpljenim traumama. Prema tome, najbolji trenutak za upoznavanje novog partnera s djecom je onaj kad ona shvate i prihvate da je prošla veza gotova. Osim toga, izuzetno je bitno i da budeš sigurna kako tvoja djeca znaju da ona nisu kriva zato što su majka i otac sretniji živeći odvojeno ili/i s novim parterima.

