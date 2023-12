Božićni pokloni za djecu: Koliko darova je previše ili premalo?

Stiže nam Božić i mnogi od nas si postavljaju pitanje - koliko poklona kupiti djetetu? Je li jedan premalo, bi li trebalo dobiti više i sl.? Pa, nema jednostavnog odgovora. Baš kao što nema ni neke posebne brojke koliko bi dijete trebalo dobiti poklona. Neki moj savjet je da dijete od roditelja dobije jedan do dva poklona. Isto tako treba voditi računa da će dobiti darove i od drugih članova obitelji, pa da se to ne pretvori samo u sumanuto otvaranje poklona. Moj prijedlog bi bio, da ako vidite da bi dijete moglo dobiti više od 5 poklona, da možda neke od njih preusmjerite na neke druge prilike za darivanje. Jer može doći do prezasićenja i interes za poklonom može potrajati vrlo kratko. Naime, kada je puno poklona, dijete prelazi s jednog na drugi u nastojanju da ih što prije otvori i otkrije što je dobilo. A to vrlo često znači da poklon pošteno ni ne pogleda, niti u njemu uživa. A možda još važnije, ne cijeni ono što je dobilo, već smatra da ih zaslužuje bez obzira na obiteljske prilike, svoje ponašanje i sl.

Ono što još stručnjaci napominju je da konstantno previše poklona za Božić, može s vremenom utjecati na njihov život. Odnosno, usmjeravati ih da se procjenjuju vrijednima, uspješnima na temelju izvanjske potvrde i s pomoću materijalnih stvari. Isto tako, dobivanje velikog broja poklona, može prijeći u očekivanje, pa kada dijete dobije manje poklona od onoga što je očekivalo, može uzrokovati nezadovoljstvo, frustraciju, ljutnju, osjećaj manje vrijednost ili pak da nije dovoljno dobro.

Pa kako odlučiti koliko poklona kupiti djetetu za Božić? Utvrdite koji broj je vama u redu i nemojte se uspoređivati s drugim roditeljima i obiteljima. Ono što vama odgovara možda ne vrijedi i za druge. Isto tako je važno da vodite računa da je poklon zapravo više znak pažnje, a ne nešto čime se zamjenjuje sreća i kupuje ljubav. Jer, ponekad, zbog brojnih obaveza i manjka vremena koji provodimo s djecom, možemo upasti u zamku da poklonima nastojimo nadoknaditi manjak prisnosti i druženja kako bi umirili našu savjest zbog toga.

