Živi kako želiš: Zbog ovih se stvari nikome ne trebaš opravdavati

Ako si svjesna da si pogriješila, isprika je itekako dobrodošla. Potpuno je uobičajeno katkada pogriješiti, no onda treba skupiti hrabrosti i iskazati žaljenje, posebice ako je netko povrijeđen. S druge strane, ima ljudi koji se ispričavaju čak i onda kad nisu pogriješili. Kad se nađu pred dominantnim sugovornikom, žele izbjeći sukob pa na sebe prebace odgovornost. Isto tako opravdavaju se zašto nešto nisu ili jesu učinili iako za to nemaju razloga.

Možda je najbolji primjer toga kad ženu u tridesetima okolina počne ispitivati kad će pronaći partnera i udati se jer joj je 'vrijeme'.

U tim se situacijama ne treba opravdavati. Svatko ima pravo živjeti onako kako on želi i zbog toga nije bolji ili gori od nekoga drugoga. No, pitanje kad će udaja nije jedino pitanje zbog kojega se ne trebaš opravdavati niti ispričavati.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Za ambicioznost

Nikada, ali nikada ne trebaš osjećati žaljenje jer si postigla ono što si htjela. Jer si se istaknula i proslavila na poslovnom planu. Iako manje nego prije, i dalje naše društvo ima određene predrasude pa neke poslove smatra tipično muškima i tipično ženskima. Živiš li u tradicionalnoj okolini, možda si se susrela s takvim stavovima – primjerice, da žena u određenim godinama mora na prvo mjesto staviti obitelj. No, znaj da to nije tako. Slobodno slijedi svoje ambicije, odaberi onaj put koji tebi odgovara te nemoj umanjivati vlastiti uspjeh. Moguće je da se na tom putu susretneš sa zlobnim komentarima, ali neka te to ne zaustavi. Važno je znati koliko možeš i raditi ono što voliš. Priznaj rad i trud. Komentari sa strane zapravo su nevažni.

Na račun tjelesnog izgleda

Ženin izgled i dalje je pod povećalom. Standardi ljepote prisutni su, a društvo i dalje slavi mladolik izgled. Ipak, treba znati da je sazrijevanje i starenje dio života i da se tijelo s vremenom mijenja. Zbog toga nisi manje vrijedna niti je tvoje vrijeme prošlo kako ljudi katkada znaju reći. Gledaj to ovako: svaka ta bora dokaz je sakupljene mudrosti, a ti sama možeš odlučiti hoćeš li farbati kosu ili njegovati sijede, koliko ćeš i kako promijeniti način odijevanja… No, ne misle svi tako. Čim vide ženu koja po nečemu odskače ili pak njeguje prirodan izgled, komentiraju da je 'ne drži do sebe'. No, što znači 'držati do sebe'? Cijeli dan biti kao s modne piste ili si priuštiti skupe tretmane? Poanta priče je ta da se ne trebaš osjećati krivo odskačeš li po nečemu i 'furaš' svoj stil.

Za pokazivanje emocija

Niti si luda niti si nužno u PMS-u ako s vremena na vrijeme burno reagiraš ili pustiš suzu. Široki raspon emocija sasvim su prirodne i nijedna nije loša. Ne može ti svaki dan biti savršen – bilo bi čudno kad bi to bilo tako – niti trebaš uvijek biti nasmijana. Naravno, lijepo je vidjeti i osjetiti pozitivnu energiju jer ona uljepšava svakodnevicu i pozitivno utječe na druge, ali imaš pravo i na tugu i na ljutnju i na ushićenost. Nisi 'slaba' jer si zaplakala niti se trebaš ispričavati kad te ponesu emocije. Pa nismo od kamena. Uostalom, uvijek ih je bolje proživjeti nego držati u sebi.

Jer si rekla 'ne'

Vraćamo se na početak priče: neke se žene osjećaju loše odbiju li nekoga ili nešto. Misle da će odbijanjem nečijeg zahtjeva ili želje potaknuti svađu i ostaviti loš dojam. No to nije tako. Reći 'ne' i postaviti granice itekako je poželjno. Ne možeš (a ni ne trebaš) udovoljiti svima. Dobro razmisli i izvaži prioritete. Ne boj se izboriti za sebe i jasno reći da sada to ne možeš obaviti ili učiniti. Tako štitiš svoje zdravlje i ostavljaš vremena za stvari koje su ti važnije.

Za tuđe greške

Pogriješiš li, ispričaj se, no nemoj to činiti ako zaista nisi kriva za nešto. Nije se dobro 'gaziti' i preuzimati tuđu odgovornost samo da bi izbjegla svađu. Da, važno je biti uljudan i pristojan, no dobro je postaviti granice.

Jer živiš drugačije nego što se očekuje

Bilo da si duže studirala ili da si se ranije udala ili da si se pak posvetila karijeri i odjednom odselila – te odluke tvoje su i nitko ti nema pravo zbog toga 'spočitavati'. Čim nešto nije po P.S.-u okolina zna imati neprimjerene komentare. Stoga želimo poručiti da svaki čovjek bira svoj put, da određene godine ništa ne znače i ono što je netko ostvario s 25 godina, netko drugi može učiniti s 40. Ili nikada. Izbor je na njemu ili njoj. I zbog toga se nitko ne smije osjećati krivo.