Preminuo je Marko Babić: 'Putuj, dječače naš. Slomljeni, ali ponosni...'

Marko Babić imao je svega 29 godina, 2021. godine kada je saznao da boluje od sarkoma. I upravo tada, javnost se upoznala s ovim hrabrim, vedrim, simpatičnim mladićem koji je svojom snagom volje, širokim osmijehom i zaraznom energijom oduševio, ali i natjerao na promišljanje. Marko se borio kao lav uz pomoć svoje partnerice Tine i svoje dvije kćerkice. O svojoj borbi napisao je i knjigu ' Putovanje zvano igra' koja je oduševila sve, a predstavljena je lani u prosincu.

Borio se Marko i cijela Hrvatska se nadala kako se izborio jer sve je oduševljevao svojom pozitivnošću, svojom željom za životom. Gledajući njega i njegovu pozitivu mnogi su se zapitali nad svojim životom. No, prije nekoliko tjedana, stigla je loša vijest. Bolest se vratila. Marko je to podijelio sa svojim pratiteljima.

"Prvo što morate znati je da danas svakim gramom svog bića vjerujem u ovaj Đoletov stih.Drugo, malo manje romantično, ali tu smo gdje jesmo:

Sarkom se vratio u moj život. Nije mu puno trebalo, znam. Vratio se pomalo podlo. Našao me u trenu kada sam zbog nepodnošljivih bolova bio olupina čovjeka koji jesam. Zadnja dva mjeseca za mene su bila daleko najizazovniji period u životu. Fizički sam trpio stravične i teško opisive bolove. Psihički, glava je bila par metara ispod površine mora.U bolnicu sam ušao u takvom stanju da je Malička nakon prve noći u 6 ujutro nazvala Emu i zamolila ju da nazove odjel. Ona se previše bojala da će ono Nevjenčana dobiti zlosretni dodatak - Udovica.Činjenično, bolest se proširila na druge organe, što sigurno nije bajna vijest.

Osim na kostima, sada je i na plućima i moždanoj ovojnici. Ne znam vam reći u kolikoj je mjeri ova situacija teža od one prve. Zvuči loše, ali uvjeravam vas, nismo mi tu da sudimo što je loše a što dobro. Vrijeme će vam pokazati, ja ionako već znam. Znam da će velikom broju ljudi biti knedla u grlu dok budete čitali ove redove, ali ne brinite. Moja glava nije programirana da vjeruje u koncept neuspjeha. Dječak se probudio i pronašao način da ispliva sa dna, izađe iz mora i krene koračati.

Prošao sam najgoru etapu, u to sam siguran. Izašao sam iz svega sto puta jači. U to sam još sigurniji.Možda ćete me proglasiti ludim, ali čak sam pomalo uzbuđen zbog svega što me čeka.

Kako?

Tako što znam koliko mi dobroga u život može donijeti sve ovo.

Tako što znam da epilog ove priče ovisi samo o meni.

Tako što znam da sam spreman opet okrenuti svaki kamen.

A sad, od svakog od vas tražim da pobriše suzu koja se možda kotrlja niz lice.

Da odj.. svaki miris sažaljenja.

I da ove sekunde shvati da je ovo samo nova etapa jednog divnog putovanja.

Ja znam da ću na kraju biti zdrav.

Ja znam da ću na kraju biti bolja verzija sebe.

Ja znam da ću na kraju biti beskonačno bogatiji zbog iskustva koje ću proživjeti.

Vi budite tu i gledajte kako uživam u svakoj sekundi.

Za kraj, svatko od vas ima prepreke u životu.

Ajmo se zajedno staviti u stanje uma da svim srcem znamo da smo dovoljno jaki da ih preskočimo.", napisao je prije 9 tjedana Marko.

Njegova partnerica, Tina prije nešto više od dva tjedna je otkrila kako je Marku sve teže i zamolila pratitelje za sve informacije za inozemno liječenja. Svi su se nadali da će na neki način dogoditi čudo, novo eksperimentalno liječenje, ma bilo što što bi pomoglo Marku, no nažalost bolest je bila jača.

Vijest o Markovoj smrti objavom na društvenim mrežama potvrdila njegova obitelj oprostivši se uz 'Putuj, dječače naš ❤️ slomljeni ali ponosni što smo bili s tobom na ovom putovanju'

Zbogom dragi Marko i hvala ti za sve što smo naučile od tebe.

