Jučer je Vlada predstavila nove mjere za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece. Prema izmjenama uvodi se novo kazneno djelo - teško ubojstvo ženske osobe odnosno femicid, a među novostima su i istražni zatvor za kršenje mjere opreza, obavještavanje žrtve o izlasku nasilnika na slobodu te povećanje kazne za silovanje. A žrtve obiteljskog nasilja ispričale su svoje potresne priče za Danas.hr.

"Gušio me do te mjere da sam ja njemu zadnjim udahom 2 prsta gurnula u oči. Da nisam to napravila on bi mene ubio", kaže Mirjana Vidović, žrtva obiteljskog nasilnika. On 140 kila, ona 70. On manipulira i kontrolira, a ona paralizirana od straha. 16 godina već bivši suprug uništava joj život.

"Ti si glupa, tvoja djeca i ti ste niškoristi", ispričala je za RTL Danas.

Druga anonimna žrtva također je podijelila svoju mučnu priču.

"Bivši suprug je počeo piti. To je iz kratkog opijanja prešlo u alkoholizam. On nije htio brinuti za dijete, ali mu je netko savjetovao ako se uspije riješi djeteta da završi u domu da neće plaćati alimentaciju. Napao je i mene i dijete zajedno, ali nije osuđen za to, osuđen je samo za vrijeđanje", ispričala je anonimna žrtva.

