Pet lekcija Kate Winslet o starenju: 'Žene postaju sočnije, seksipilnije i moćnije'

Oscarom nagrađena glumica Kate Winslet nije samo poznata po svojim izvanrednim ulogama, već i po beskompromisnom stavu prema nemogućim standardima ljepote i otvorenosti o temama poput menopauze. U nedavnom gostovanju u popularnom podcastu Happy Place voditeljice Fearne Cotton, podijelila je svoju intimnu perspektivu o starenju, samoprihvaćanju i medijskom pritisku.

Ovo je njezinih pet lekcija o starenju.

Otpor medijskom pritisku i sramoćenju tijela

Winslet se prisjetila bolnog razdoblja nakon golemog uspjeha filma "Titanic", kada se našla pod nemilosrdnim povećalom britanskih medija.

"Bila sam izložena velikoj količini osobnog fizičkog propitivanja, puno su me kritizirali, a britanski tisak bio je prilično neljubazan prema meni. Iskreno, osjećala sam se zlostavljano", priznala je. Mediji su je redovito etiketirali kao "debelu", a njezin agent često je primao pozive s pitanjima o njezinoj težini. To iskustvo ostavilo je dubok trag na njezinom samopouzdanju, ali ju je i učinilo strastvenom zagovornicom pozitivne slike o tijelu i prirodnog starenja, želeći biti uzor mlađim generacijama.

Snaga i privlačnost dolaze s godinama

Danas, u 50. godini, Winslet slavi starenje kao proces osnaživanja. Odbacuje uvriježeno mišljenje da žene ulaskom u četrdesete "idu prema kraju".

"Toliko smo uvjetovane misliti da će nam se grudi objesiti, koža naborati i da ćemo prestati imati spolne odnose. Ali, kao prvo, pa što? A kao drugo, to je samo uvjetovanje", izjavila je.

Prema njezinom mišljenju, samopouzdanje stečeno s godinama ženu čini samo privlačnijom. "Mislim da žene, kako stare, postaju sočnije, seksipilnije i ukorijenjenije u svojoj istini. Postaju moćnije i sposobnije koračati kroz svijet s manje brige o tuđem mišljenju. To je osnažujuća stvar."

Važnost samopohvale i međusobne podrške

Glumica je podijelila i dirljivu priču o snu koji je usnula noć prije svog 40. rođendana. U snu je ušla u učionicu i ugledala sebe kao djevojčicu.

"Bilo je nevjerojatno", ispričala je boreći se sa suzama. "Prišla sam joj i sjela pokraj nje. Rekla sam joj: 'U redu je, uspori'." Taj živopisan san, koji pamti i danas, potaknuo ju je na razmišljanje. "Shvatila sam da možda mogu usporiti, opustiti se i uživati u stvarima koje sam postigla."

Winslet vjeruje da je ključno odvojiti trenutak i čestitati samome sebi na uspjesima, što je, kako kaže, "vrlo nebritansko" ponašanje. Ističe kako žene često zaboravljaju pohvaliti jedna drugu, ali i same sebe. "Nismo baš dobre u tome da otvoreno kažemo: 'Bila sam jako, jako ponosna na sebe zbog onoga što sam učinila jer sam se, znate, borila s preprekama, ali prokleto sam uspjela'."

Prihvaćanje prirodnog starenja kao životnog zapisa

Jedna od njezinih ključnih poruka jest prihvaćanje bora kao karte života. Ponosna je što njezino lice odražava proživljena iskustva i ne pada joj na pamet to skrivati. To je stav koji aktivno promiče kao protutežu industriji ljepote koja često nameće nerealne standarde. Njezina filozofija je jednostavna: ljepota dolazi iznutra, iz mentalnog blagostanja, integriteta i iskrenosti, a ne isključivo iz vanjskog izgleda.

Živjeti prema vlastitom instinktu

Na kraju, Winslet savjetuje da živimo prema vlastitom instinktu, a ne prema tuđim mišljenjima. Taj princip primjenjuje i na tjelovježbu, koja za nju nije stvar estetike, već zdravlja i funkcionalnosti.

"Vježbam kako se ne bih ozlijedila. Želim uvijek moći plivati u hladnoj vodi, planinariti pet sati ili nositi sina na leđima", objasnila je. Biti u formi za nju znači imati izdržljivost i otpornost, kako za zahtjevne uloge, tako i za svakodnevni život.

Njezine poruke predstavljaju snažan poziv na ljubav prema sebi i zahvalnost na putovanju zvanom život, podsjećajući nas da prava ljepota i snaga leže u prihvaćanju sebe u svakoj životnoj dobi.