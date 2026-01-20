Europsko prvenstvo u rukometu 2026. ponovno stavlja ovaj sport u središte pažnje, a s njim dolaze i praktična pitanja gledatelja. Jedno od najčešćih je koliko zapravo traje rukometna utakmica i koliko vremena treba izdvojiti za praćenje cijelog susreta

Kako je u tijeku Europsko prvenstvo u rukometu 2026., interes za ovaj dinamični sport ponovno je u punom jeku. Rukomet je poznat po brzini, čestim golovima i napetim završnicama, zbog čega utakmice rijetko prolaze nezapaženo. Upravo zato mnoge zanima koliko traje rukometna utakmica, odnosno koliko vremena treba izdvojiti za praćenje jednog susreta, uključujući pravila, poluvrijeme i moguće produžetke.

Profimedia

Rukomet je ekipni sport s loptom kod kojega se natječu dvije momčadi sa sedam igrača na svakoj strani (šest igrača u polju i jedan golman). Cilj igre je postići što veći broj zgoditaka tako što se loptom gađa označeni prostor gola. Rukomet je u Hrvatskoj prvi put spomenuo Franjo Bučar kad je opisivao njemačku igru „schleuderball“ u časopisu Sokol 1904. godine. Rukomet se u Hrvatskoj igra od 1930. godine, ali se radilo o varijanti koja se zvala „veliki rukomet“ a igralo se na nogometnom igralištu s jedanaest igrača sa svake strane.

Prva utakmica „velikog rukometa“ odigrana je 29. svibnja 1930. godine nakon jednogodišnjeg vježbanja, a odigrali su ju učenici Državne realne gimnazije u Varaždinu pod vodstvom nastavnika tjelesnog odgoja Zvonimira Suligoja. U Zagrebu je prva rukometna utakmica odigrana povodom otvaranja Srednjoškolskog igrališta u Zagrebu, 1. lipnja 1935. godine, a utakmicu su odigrale srednjoškolske reprezentacije Zagreba i Ljubljane. Te iste godine počelo je i prvo rukometno prvenstvo zagrebačkih srednjih škola, u školskoj godini 1935./1936. Nakon toga se 1950. godine pojavio „mali rukomet“ - današnja varijanta rukometa. Kad se 1958. godine „veliki rukomet“ prestao igrati, preostali „mali rukomet“ je dobio današnji naziv - rukomet.

Koliko traje rukometna utakmica?

Uobičajeno je vrijeme trajanja igre za sve momčadi s igračima od 16 i više godina života dvaputa po 30 minuta. Odmor između poluvremena obično traje 10 minuta. Trajanje igre za igrače mlađih dobnih kategorija: za igrače od 12 do 16 godina dva puta po 25 minuta, a za igrače od 8 do 12 godina dva puta po 20 minuta. I jednima i drugima odmor između dvaju poluvremena traje 10 minuta.

Produžeci se igraju, nakon odmora od pet minuta, ako je utakmica neodlučena na kraju propisanog trajanja igre, a mora se znati pobjednik. Produžetci se igraju dva puta po 5 minuta, s odmorom koji traje jednu minutu. Ako je nakon prvog produžetka ishod ponovo neodlučen, drugi se produžetak igra nakon odmora od pet minuta. I ovaj produžetak se igra dva puta po 5 minuta, s odmorom koji traje jednu minutu. Ako i nakon drugog produžetka ishod bude neodlučen, pobjednik će se dobiti sukladno propozicijama za to natjecanje.

Profimedia

Mjerenje vremena trajanje igre počinje nakon sučeva zvižduka za početno bacanje. Završava automatskim završnim znakom koji daje javni uređaj za mjerenje vremena ili mjeritelj vremena. Ako nije dat taj znak, sudac, mjeritelj vremena ili delegat/nadzornik zviždukom označava da je vrijeme igre isteklo. Pobjednik utakmice je onaj tko postigne najviše pogodaka za vrijeme trajanja utakmice.

Profimedia

Na kraju, važno je znati da trajanje rukometne utakmice nije uvijek strogo ograničeno na osnovnih 60 minuta. Prekidi, time-outi, sedmerci i mogući produžeci često produžuju ukupno vrijeme igre, osobito na velikim natjecanjima poput Europskog prvenstva. Upravo ta nepredvidivost dodatno doprinosi uzbuđenju i čini rukomet sportom koji drži pažnju do posljednje sekunde.