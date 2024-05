Tjedni horoskop: Bikovi će se baviti prošlošću, a Strijelce će iznenaditi šefovi

Ovan

LJUBAV: Kamo god išli, primijetit ćete da vas mnogi gledaju prijateljski. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sjedite kod kuće. Oni u vezama bit će skromni u očekivanjima, no zato i zadovoljni.

KARIJERA: Većinu idućih dana najradije ćete ljenčariti. Neki će čak uzeti dio godišnjeg. Oni koji rade gledat će čim prije zbrisati s posla. Nadređeni i njihova kontrola padat će im teško, ali izdržat će uz svoj smisao za humor. Bit će snažni duhom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Najradije ćete istraživati nepoznato.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Bogatstvo izlazaka i širok krug ljudi koji se još više proširujte učinit će vam ove dane dinamičnim. Rijetki su oni koji će biti sami, a uglavnom će se oko vas motati drage vam osobe. Bit ćete ispunjeni , opušteni, zabavi i veseli.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze nedovršene stvari iz prošlosti. Neke od istih u vama će izazivati emocije, pa ćete ih odrađivati s nostalgijom ili s ljutnjom. Osjećat ćete se ambivalentno i neće vam biti jasno na čemu ste. Pričekajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Blizanci

LJUBAV: Većina će sve više držati do svog skrivenog svijeta i mašte. Oni koji su još sami počet će sanjariti na javi i neće se mnogo angažirati u stvarnosti. Već vezani uživat će u društvu voljene osobe, ali i gledajući neki ljubavni film.

KARIJERA: Snaga i uvjerljivost kojom ćete zračiti omogućit će vam da utječete na druge. Ako nekog trebate pridobiti, vrlo je vjerojatno da ćete u tome uspjeti iznad očekivanja. Pokažite što znate i ne zaustavljajte se dok ne postignete cilj.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će ipak biti presigurni u sebe.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Rak

LJUBAV: Vjerojatno ćete organizirati zanimljive zabave. Oni koji još traže srodnu dušu tako bi mogli naići na ljubav, dok će vezani svakim danom sve više otkrivati koliko su male stvari lijepe i dobre. Ipak, ne reagirajte na poneku kritiku voljene osobe.

KARIJERA: Imat ćete potrebu finiširati neke stvari, te se malo distancirati od napornog rada, no novi radni zadaci će vas sustizati. Kao da im nema kraja. Budite pozitivni i sretni što je tako. Dajte sve od sebe da ih odradite predano i kvalitetno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Lav

LJUBAV: Povjerenje i stabilnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami tražit će ozbiljnu ljubav vjerujući da je to moguće odmah.

KARIJERA: Vaša velika želja za poduzimanjem ovaj će put imati krila. Međutim, bit će mnogo detalja koje ćete morati provjeravati u startu. To će vas malo usporiti, ali i umoriti. Ekonomizirajte sa svojim snagama i posao organizirajte bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu ili meditirajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: U osobnim odnosima sve će vam važnije biti pitanje zajedništva, a upravo ono će vas odvesti korak naprijed. Neki će razmišljati o početku zajedničkog življenja udvoje. Bit će i onih koji će osvježiti svoju vezu, te svakako odustati od prigovaranja.

KARIJERA: Radit ćete bez pritiska, ali s velikom učinkovitošću. Bit ćete vrijedni i spremni podmetnuti svoja leđa gdje god treba. Neki kolege će vam se čuditi jer vas nisu navikli vidjeti u takvom izdanju. Samo nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu i u životu.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Vaga

LJUBAV: Zaokupljenost domom i obitelji bit će velika, a vi spremni da se borite za sve to do kraja. Oni u stabilnim vezama obnovit će svoj erotski život na razne načine. Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni i ići do kraja.

KARIJERA: Ne samo da vaši nadređeni pojačava pritisak na vas, nego vas i provociraju. Najbolje je pozvati se na pravila posla i striktno ih poštovati. Ako tako ne ide, ne ulazite u svađe jer će pobjeda u istim trenutačno izostati. Pričekajte malo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svakodnevna relaksacija je nužna.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Pred vama su iskustva i iskušenja koja bi vas mogla obogatiti kao osobu. Bit će dvojbi kako se postaviti prema drugoj strani, ali neka vam kriterij ne bude samo vaše zadovoljstvo. Budite što jeste i gledajte na duge staze.

KARIJERA: Zamišljat ćete se u ulozi inicijatora stvari. Mnogi će zaista pokretati ili na svojim leđima nositi glavi dio posla. Kolege će se rado oslanjati na vas. Pred vama je zanimljiv tjedan u kom ćete postati svjesni svoje uloge i snage.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kombinirajte sport i opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5

Strijelac

LJUBAV: Činit će vam se kao da je ljubav daleko od vas. Kod nekih će to i biti doslovno jer će im najdraža osoba trenutačno biti odsutna. Čežnje će ojačati, a s njima i osjećaj usamljenosti. Neki će mir nalaziti u aktiviranju mašte i svojih snova.

KARIJERA: Šefovi bi mogli promijeniti svoju taktiku i zatezati tamo gdje ste se najmanje nadali. Ovo će vam teško sjesti. Ipak, morat ćete prihvatiti ono što se nudi i prilagoditi se najbolje kako znate. Imajte na pameti da će kasnije biti lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je imperativ.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Ono što zamislite u ljubavi bit će jače od stvarnosti, premda ni stvarnost neće biti loša. Neki će zato radije živjeti u mašti gledajući ljubavne filmove ili sanjareći na javi. Bit će i onih koji će osjetiti sve čari platonske ljubavne veze.

KARIJERA: S lakoćom ćete rješavati sve na što budete nailazili u svom profesionalnom radu. Vaša urođena ozbiljnost ovaj će put biti skladno pomiješana s ležernošću, pa će se mnogi iznenaditi kako smjelo vodite cijelu stvar. Uspjet ćete gotovo u svemu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje se osjećate dobro.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Polako ulazite u dinamičnu fazu kad će vas ljubavne prilike iznenađivati. Ako već jeste u vezi moglo bi doći do ovostranog zavođenja što se može pretvoriti u festival taštine. Ponekad ćete pretjerivati, ali bit ćete zadovoljni.

KARIJERA: Otvaraju vam se vrata jedne suradnje koja financijski obećava. Bit ćete veseli zbog toga. Proanalizirat ćete sve mogućnosti i krenuti u razradu dobrog plana. Ponekad ćete biti zbrkani, no to je samo prolazno. Provjeravajte detalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra bez obzira na sve.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: Povezanost s voljenom osobom bit će jaka u dalekim i pomalo egzotičnim temama. Pred vama su dani u kojim ćete razmjenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražit će samo osobu iz svojih snova.

KARIJERA: U poslovnim komunikacijama i kontaktima izbjegavajte otvoreno pokazivanje emocija. Jednostavno jer bi vas netko mogao doživjeti kao neprofesionalnu osobu, a vi to zaista niste. Pažljivo procijenite koliko osjećaja treba pokazati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5