Tjedni horoskop za sve znakove - od 27. siječnja do 2. veljače

Ovan

LJUBAV: Tijekom ovog tjedna vi ćete vjerojatno opustiti. Počet će vas zanimati najrazličitije teme o kojim ćete rado komunicirati s osobama suprotnog spola. Voljena osoba primijetit će ovu malu distancu, a kako vas ne bi krivo shvatila, više pričajte i s njom.

KARIJERA: Informacije koje trebate dobiti stižu. Već ste se zbog čekanja dovoljno naživcirali, pa nemojte opet. Jednostavno se prihvatite nove upute i napravite sve što možete. Budite realni u očekivanjima. Rezultati će već doći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Mala zbunjenost bit će povezana s vašom potrebom za sigurnošću. Brzo ćete je zaboraviti. Imat ćete osjećaj da ste povezani s cijelim svijetom, a to će na vas djelovati poticajno. Osobni odnosi razvijat će se u pozitivnom pravcu.

KARIJERA: Napokon ćete dočekati željene izazove kroz koje možete pokazati svoje talente. Neki će dobiti lijepe pohvale, a na vidiku bi moglo biti i promaknuće. Sada možete potegnuti još više i još bolje. Radite jer vi to sigurno volite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Pred vama je tjedan intenzivnih izlazaka i brojnih prilika za ljubav. Vaš društveni život će oživjeti i postati toliko bogat da se u prvi tren možda nećete ni snaći. Prihvatite pozive, dotjerajte se i idite među ljude. Oni vas očekuju s veseljem.

KARIJERA: Sve što radite nekako će odlaziti u sjenu. Ipak, kako ćete biti potpuno svjesni svojih prethodnih uspjeha, to što niste u prvom planu neće vam smetati kao što bi to bilo inače. Ne mogu se sve kockice baš složiti u isto vrijeme.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Atrakcije na koje ćete svaki dan nailaziti budit će u vama uspavane snove o ljubavi iz bajke. Imat ćete toliko motivacije da biste mogli pretjerati s tulumima. Nemojte zbog svega zapostaviti svoje dužnosti iz drugih područja života.

KARIJERA: Sve što je povezano s kreativnošću, mladima, sportom i pozornicom ovih će se dana kod vas aktivirati. Tko radi u spomenutim profesijama, imat će sve više posla. Svi ostali postat će pravi zabavljači na radnom mjestu, ali i dalje profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite veselo društvo.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Prepreke i frustracije su na pomolu. Oni koji su u duljoj i stabilnoj vezi pa poznaju svog partnera znat će kako izdržati ovo pomalo neugodno razdoblje. Oni koji tek počinju neki odnos vjerojatno će se privremeno udaljiti jedno od drugog.

KARIJERA: Trenutačno niste u najboljoj formi za rad. Ne samo da vam se ne radi, nego i okolnosti ne daju poticaje. Nedostatak motivacije bit će prirodna posljedica ovakvog stanja. Uglavnom ćete odrađivati zadano bez previše pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: Možda ste mogli postići i više, ali nema razloga za biti nezadovoljan. Sad ćete svoje snage usmjeriti na učvršćivanje onog što ste postigli u privatnom životu. Malo manje atrakcija, više intimnosti i sve vam u konačnici ide u prilog.

KARIJERA: Novi suradnici u poslu koji radite pojavit će se iz drugog radnog okruženja ili čak druge sredine. Vi ćete im pokazati kako se najbolje mogu prilagoditi poslu. Bit ćete puni dobrih savjeta i još boljih namjera. Neka pitanja i dalje će ostati bez odgovora.

ZRAVLJE&SAVJET: Češće boravite u prirodi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vaga

LJUBAV: Izgledno je da ćete mnogo pričati s osobama suprotnog spola. To ipak ne znači da ćete tako povećati bliskost u odnosima. Bit će mnogo različitih tema, ali sve će to izgledati ako grebanje po površini. Vaše srce i dalje je prazno.

KARIJERA: Posao će vam izgledati nekako lakši. Ipak, to je samo vaš kut gledanja. Sada imate dovoljno razloga da radite bez briga, ali napori će vas sustizati. Zato se dobro organizirajte. Duh vodi tijelo, ali tijelu nekad treba stanka. Pazite da ne pregorite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite sport za sebe.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Okolnosti će vam u privatnom životu prilično ići na ruku. Voljena osoba će vas podržavati, premda će povremeno dolaziti do manjih verbalnih nesporazuma. Istovremeno će se pojaviti i mnoge lijepe ljubavne prilike za one koji su još sami.

KARIJERA: Od vas će se očekivati više truda, a posebno u poslovima gdje se treba pokazati kreativnost ili tamo gdje postoji publika. Ništa čudno za vas. U djelatnostima iz sjene, vi ćete raditi tek toliko koliko se mora, a niste svjesni da se i tim putem može stići visoko.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Malo po malo vi ćete svoje osobne odnose postaviti u stanje blage distance. Nekako vam više neće biti toliko važno da razmjenjujete nježnosti, nego tek toliko da se zna da ste skupa. Ova površnost rezultat je nepovoljnijih tranzita ljubavnih planeta.

KARIJERA: Malim koracima napredovat ćete u jedinstvenim znanjima. To će zapravo ići kroz praktičan rad. Uživat ćete u otkrivanju i spoznajama, a nerijetko ćete s oduševljenjem pričati što ste shvatili. Oni koji uče vjerojatno će biti uspješni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odbacite svoje predrasude.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Jarac

LJUBAV: Nezainteresiranost ili frustracije sve će više pratiti vaš ljubavni život. Važno je da se s tim nosite strpljivo i da imate na pameti da je sve prolaznog karaktera. Zato svoju vezu čuvajte, te mirom i tolerancijom održavajte status quo.

KARIJERA: Niste ni slutili da bi vam moglo krenuti ovako dobro. Povezivat ćete se s ljudima i novim suradnicima brže i bolje nego što mislite. Ideje će se razmjenjivati intenzivnije, a njihova primjena neće biti nemoguća. Pred vama su uzbudljivi dani.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte svoju energiju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Mnogo ljudi svakodnevno će se motati motati oko vas. Bit ćete zaigrani, veseli, spremni sve dijeliti s njima, ali bez previše obveza. Neki će svoju vezu postaviti u rang dobrog prijateljstva i odustati od većih intimnosti. Partner će biti zbunjen.

KARIJERA: Gledat ćete što bolje iskoristiti priliku koja je pred vama. Neki će zbog toga biti spremni raditi prekovremeno. Bit će i onih kojim će biti ponuđen zanimljiv posao povezan s važnim projektom. Trebate se malo prilagoditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: Vaša najdraža osoba zračit će više nego vi, pa joj slobodno prepustite neka vas vodi. Ona će ovih dana daleko bolje osmisliti vaše zajedničko vrijeme nego vi sami. Prepustite joj se s povjerenjem. Budite poput djeteta i uživajte u životu.

KARIJERA: Nastavljate razvijati sve bolju poslovnu budućnost. Ostalo je još malo vremena da se dovrše pripreme. One neće još biti potpuno gotove ovaj tjedan. Neka vam to ne živcira, jer i sami vidite da sve ipak ide bolje nego što ste očekivali.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite sitnice i male brige.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

