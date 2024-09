Tjedni horoskop za sve znakove - od 23. do 29. rujna

Ovan

LJUBAV: Ozbiljnost vaših namjera prema drugoj strani ponekad će je uplašiti. Činit se da sad točno znate što želite i očekujete isto od voljene osobe. Ipak, trebat će malo više takta i strpljenja da se iskristaliziraju stavovi. Budite tolerantni.

KARIJERA: Nećete biti zadovoljni s prihodima jer mislite da možete više. Ograničenja će dolaziti zbog vanjskih okolnosti i nitko zasad ne može ubrzati stvari. Sagledajte realno što se može i povedite se za tim. Kroz ovo sazrijevate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Takt i diplomacija su vrijedne osobine. Koristite ih.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj dane će najradije provoditi s njom. Oni u parovima prolazit će prolazno turbulentno razdoblje gdje će trebati pokazati dosta tolerancije i samokontrole. Neka ne ulaze u jalove rasprave. Radije se malo strpite, dobro je.

KARIJERA: Ništa nije slučajno, pa ni to da se baš vama događa mnogo toga što ne biste poželjeli nikome. Ipak, ono najgore je prošlo, pa sad polako hvatate konce u svoje ruke. To će ići postepeno. Zato ne žurite, nego idite korak po korak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će doći na svoje mjesto.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Blizanci

LJUBAV: Vaš društveni i ljubavni život postat će malo običniji, no vama će to biti drago. Već ste se pomalo zasitili silnih izlazaka, pa će vas ova mirnoća zapravo osvježiti. Slično će osjećati i vaša najdraža osoba, pa ni sklad neće izostati.

KARIJERA: Ovaj tjedan za neke od vas mogao bi donijeti preokret u poslu i karijeri. Neće biti ni lako ni glatko. Cijeli tjedan čekat ćete da se situacija razbistri, a kako dani budu prolazili sve će se činiti još zapetljanijim. Ipak, brzo ćete shvatiti što je na stvari.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Rak

LJUBAV: Mnogi će se predati traču i uživati ogovarajući. Neće im pasti na pamet da su i oni i njihova ljubav možda meta nečijeg tuđeg trača. Zato bi bilo najbolje prvo počistiti u vlastitom dvorištu, a tek onda analizirati nečiju tuđi odnos. Razmislite.

KARIJERA: Pred vama su dani kad ćete vjerojatno imati priliku pokazati koliko ste kreativni u svojoj profesiji. Bit će to dobrodošao izazov koji ćete objeručke prihvatiti. Mnogi će tek sada shvatiti da imaju još neke talente. Budite svoji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odlično ćete surađivati s mladima.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Pojavit će se novo svijetlo na vašem ljubavnom nebu. Ovo ste dugo čekali i nećete moći povjerovati da vam se otvaraju nove ljubavne prilike. Dotjerajte se i izađite van, među ljude. Ipak, nemojte pretjerati s vlastitom prezentacijom.

KARIJERA: Volite vidjeti konkretne rezultate, a upravo će se oni početi pojavljivati ovih dana. Možda to neće biti ništa senzacionalno, ali vi ćete u tome prepoznavati činjenicu da ste posao usmjerili onamo kao i treba. Bit ćete zadovoljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prepoznajte što je dobro, a što nije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Djevica

LJUBAV: Zajedno s voljenom osobom prolazit ćete zanimljiva iskustva u kojim će obje strane otkrivati ponešto novo. Shvatit ćete ne samo da se volite, nego i da dijelite mnogo toga zajedničkog. Samci će također biti otvoreni za nova iskustva.

KARIJERA: Vjerojatno ćete se zateći u situaciji kad će se najozbiljnije mjeriti vaša postignuća. Kriteriji bi mogli biti strogi, no ne bojte se – imate sve kvalitete da dobijete zasluženo dobru ocjenu. Samo budite ono što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Vaga

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi željeli. Vaša strast ovih je dana probuđena i iziskuje više ljubavne akcije. Ipak, morat ćete se usuglasiti s drugom stranom kako bi išli zajedno. Uspjet ćete uz nešto strpljenja.

KARIJERA: Neki poslovni problemi konačno će ostati iza vas. Zapamtite da ne valja plakati nad prolivenim mlijekom. Pred vama se sada otvaraju nove mogućnosti i samo o vama ovisit će kako ćete ih iskoristiti. Gledajte pozitivno, a nađite u sebi strpljenja i snage za prepreke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Ljubavna svakodnevica jedan dan će vam se činiti ako iz bajke, a već drugi će vam izgledati dosadno. Oni u vezama trebat će bolje balansirati i njegovati svoje pamćenje kako ne bi zaboravili da im je jučer bilo sasvim dobro.

KARIJERA: Zaposleni u pedagoškim, estradnim i sportskim djelatnostima moći će u bavljenju svojim poslom doći do izražaja više nego inače. Mnogi će biti prepoznati kao talentirani ili barem kao kvalitetni djelatnici. Ostali će drugima biti zabavni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i ne bojte se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5

Strijelac

LJUBAV: Napokon će se pojaviti prilike za kvalitetniji privatni život. Vjerojatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvaćati. Otuda će uslijediti i prilike za nova poznanstva. Vezani će isto biti bolje.

KARIJERA: Pred vama je novi zadatak. Sjetite se stoga što vi sve možete. Moguće je da će vam malo u pomoć priskočiti neki ljudi koji imaju utjecaja, ali tek toliko, radi njihove rekreacije. Ostalo morate sami, pa se dobro koncentrirajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su važnija od riječi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo udaljiti od voljene osobe. Ovo zahlađenje vi nećete uzeti preozbiljno, nego ćete sve nadilaziti humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, no ipak pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun.

KARIJERA: Niste sigurni u svoje ideale. Zato tražite nove uzore. Neki će jednostavno početi oponašati osobe iz njihove profesije sviđaju. I to je neki put, ali kad tak trebate doći do sebe i svojih specifičnosti. Pozabavite se svojim ciljevima u poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Napunite baterije svojim omiljenim sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Vodenjak

LJUBAV: Nesklad u osobnim odnosima i još više u vašim ljubavnim očekivanjima učinit će da se osjećate frustrirano ili usamljeno. Bilo bi dobro prihvatiti ono što jest i bez velikih ambicija čekati povoljnije dane. Oni će doći. Čekajte s osmijehom.

KARIJERA: Cjelokupna situacija na radnom mjestu mogla bi vam ove dane učiniti teškim. Stalno ćete imati osjećaj da gubite tlo pod nogama ili da sve ovisi o drugima, a baš ništa o vama. To je samo privremeno. Sjetite se svojih postignuća.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte vratnu kralježnicu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Vaš ljubavni život postat će tiši, diskretniji. Oni u vezama nalazit će se na sasvim običnim mjestima gdje se kreću svakodnevno, dok će mogućnost izlazaka na atraktivne događaje zanemariti. Samci će flertovati s osobom s posla.

KARIJERA: Na poslu će se sve više osjećati prava radna atmosfera. Vi ćete vjerojatno uveseljavati druge kad naiđu teže minute. Netko će možda kukati što ima puno posla, ali vi ćete sve okrenuti na šalu. Tako ćete poticati i sebe i kolege.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manjak energije nadomjestite boljim planom.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

