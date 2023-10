Evo nam i novog radnog tjedna, a evo kakav će biti prema astrologiji. Sudeći po zvijezdama od 23. do 29. listopada najviše sreće imat će oni rođeni u znaku Bika, Riba i Jarca.

OVAN

LJUBAV: Povjerenje i stabilnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami tražit će ozbiljnu ljubav vjerujući da je to mmoguće odmah.

KARIJERA: Vaša velika želja za poduzimanjem ovaj će put imati krila. Međutim, bit će mnogo detalja koje ćete morati provjeravati u startu. To će vas malo usporiti, ali i umoriti. Ekonomizirajte sa svojim snagama i posao organizirajte bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu ili meditirajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj Ivu i njezinu inspirativnu priču

BIK

LJUBAV: U osobnim odnosima sve će vam važnije biti pitanje zajedništa, a upravo ono će vas odvesti korak naprijed. Neki će razmišljati o početku zajedničkog življenja udvoje. Bit će i onih koji će osvježiti svoju vezu, te svakako odustati od prigovaranja.

KARIJERA: Radit ćete bez pritiska, ali s velikom učinkovitošću. Bit ćete vrijedni i spremni podmetnuti svoja leđa gdje god treba. Neki kolege će vam se čuditi jer vas nisu navikli vidjeti u takvom izdanju. Samo nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu i u životu.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Zaokupljenost domom i obitelji bit će velika, a vi spremni da se borite za sve to do kraja. Oni u stabilnim vezama obnovit će svoj erotski život na razne načine. Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni i ići do kraja.

KARIJERA: Ne samo da vaši nadređeni pojačavu pritisak na vas, nego vas i provociraju. Najbolje je pozvati se na pravila posla i striktno ih poštovati. Ako tako ne ide, ne ulazite u svađe jer će pobjeda u istim trenutačno izostati. Pričekajte malo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svakodnevna relaksacija je nužna.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Pred vama su iskustva i iskušenja koja bi vas mogla obogatiti kao osobu. Bit će dvojbi kako se postaviti prema drugoj strani, ali neka vam kriterij ne bude samo vaše zadovoljstvo. Budite što jeste i gledajte na duge staze.

KARIJERA: Zamišljat ćete se u ulozi inicijatora stvari. Mnogi će zaista pokretati ili na svojim leđima nositi glavi dio posla. Kolege će se rado oslanjati na vas. Pred vama je zanimljiv tjedan u kom ćete postati svjesni svoje uloge i snage.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kombinirajte sport i opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

LAV

LJUBAV: Znate da možete više i bolje, ali to ne ovisi samo o vama. Nitko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte je pirhvatiti onakvu kakva ona jest i vidjet ćet da bez nepotrebnih pritisaka i zahtjeva možete biti sasvim sretni.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima imat će dosta posla, dok će ostali biti otvoreni za pomoć drugima. Neki će se pokazati kao dobri savjetnici, a svoje će znanje lako pimjenjivati u praksi. Mali nesporazumi u kominkaciji bit će prolazni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremene nervoze i sitne brige.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Osjećat ćete se kao da možete pokrenuti brda. Voljena osoba će vas podržavati u svemu, a i komunikacija između vas će se poboljšati. Mnogi će biti sretni. Oni koji su još sami neka svakako izlaze van. Bit će lijepog društva.

KARIJERA: Nedostajat će vam energije da obavite sve što ste planirali, pa će se zbog toga javiti umor i nervoza. Posao treba bolje pripremiti i planirati. Tako ćete doskočiti spomenutom. Također ne komplicirajte, pa ćete stići na sve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu ili bar prošetajte na zraku.

OCJENA: LJ 5 K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

VAGA

LJUBAV: Ljubavna svakodnevnica jedan dan će vam se činiti kaoo iz bajke, a već drugi će vam izgledati dosadno. Oni u vezama trebat će bolje balansirati i njegovati svoje pamćenje kako ne bi zaboravili da im je jučer bilo sasvim dobro.

KARIJERA: Pred vama su novi izazovi koji zahtijevaju pametan i promišljen pristup. Također ćete trebati sve više surađivati s kolegama, a nerijetko tako da stvarate ili prihvaćate kompromise. Nemojte to uzeti za zlo, jer više očiju više vidi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite malo mira samo za sebe.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

ŠKORPION

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo udaljiti od voljene osobe. Ovo zahlađenje vi nećete uzeti preozbiljno, nego ćete sve nadilaziti humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, no ipak pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun.

KARIJERA: Moći ćete se bez imalo bojazni osloniti na svoje prethodne rezultate. Neki će to iskoristiti da odu korak dalje, a bit će i onih koji će živjeti na staroj slavi dokle god ide. Uglavnom, nemojte se uspavati, posao napreduje, a s njim i vi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si više vremena za dobar san.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

STRIJELAC

LJUBAV: Vaš ljubavni život postat će tiši, diskretniji. Oni u vezama nalazit će se na sasvim običnim mjestima gdje se kreću svakodnevno, dok će mogućnost izlazaka na atraktivne događaje zanemariti. Samci će flertati s osobom s posla.

KARIJERA: Činit će vam se da vi sve možete sami. Ipak, podrška drugih dobro će doći. Imat ćete je, a nećete ni računati s njom. Stoga je prepoznajte na vrijeme i iskoristite je. Više ljudi postići će i veći rezultat. Prihvatite i protekciju jer ste je zaslužili.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u bolje sutra.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Potreba za intimnošću kod vas će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povlačiti u svoj dom i tu potiho uživati udvoje. Nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav.

KARIJERA: Riješite se svojih velikih dilema koje se pojavljuju onda kad stvari ne idu kako ste zamislili. Možda sve zapravo ispadne bolje nego što ste planirali. Poradite na vlastitoj fleksibilnosti i otvorenosti. Rezultati stižu, bez brige.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dajte si više sna i više vremena za razmišljanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

VODENJAK

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i bez obzira na vanjske okolnosti, nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, sve ćete više shvaćati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobivaju na značaju. Krajem tjedna to će vam postati toliko važno da biste mogli zanemariti realitete. Ne zaboravite obaviti svoj posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s meditacijama.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ovakve prilike će vas raznježiti. Ipak, povremeno će biti i neprimjerenih kritika od druge strane. Zanemarite ih.

KARIJERA: Možda će vam se u prvi tren učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vreduju onako kako treba. Ipak, u drugom dijelu tjedna postajat ćete sve potrebniji onima s kojim radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4