Tjedni horoskop: Blizanci će dobivati nove radne zadatke, dok će Lavovi analizirati prošlost

Ovan

LJUBAV: Igrat ćete na kartu naivnosti, nonšalancije i šarma. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo ozbiljnije razgovarati s drugom stranom, naići ćete na vlastiti kaos. Ili obratno. Zato šutite i jednostavno volite.

KARIJERA: Neki će vjerovati da imaju posebne talente, ali će u sudaru s realnošću uvidjeti da ih ipak nemaju. Otuda će se smijati sami sebi ili će otrpjeti poneku frustraciju. Brzo će nastaviti dalje sa zrelijim spoznajama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite materijalist. Duh pokreće sve.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Neki će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka ili frustracija koje su ih kočile. Bit će to velik korak prema naprijed u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i voljeti. Samci će ljubav tražiti kroz razmjenu ideja.

KARIJERA: Sve ćete se više surađivati s mladima ili ćete nove osobe uvoditi u posao. To će vam donositi osvježenje i radost. Također će ojačati korespondencija, a količina mailova bit će povećana. Razlučite o čemu treba komunicirati, a o što se podrazumijeva.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze i brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Pred vama su dobri ljubavni dani. Ako je zapelo između vas i partnera, sad ćete se oboje otvoriti i opet početi nalaziti zajednički jezik. Bit će još povremenih neprimjerenih ponašanja, ali to će biti zanemarivo. Bit ćete i prijatelji.

KARIJERA: Izgledni su novi zahtjevi od strane vaših nadređenih. Tek sad ćete vidjeti da i oni mogu biti i te kako ambiciozni. Također će isplivati rezultati jednog vašeg prethodnog rada koji će vam podići rejting u radnom okruženju. Od vas se očekuje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svima jasni.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, brzo ćete nekog naći. Barem za ugodno poznanstvo. Mladi među vama dobro će se zabavljati, no bez dubljih ljubavnih pretenzija. Svi će trpjeti provokacije ili kritike druge strane.

KARIJERA: Sanjat ćete o kvalitetnijem poslu i većim pravima. To nije nemoguće, ali prvo treba odraditi ono što vam je dato. Suradnja će i dalje biti ključ vaše uspjeha. Slušajte druge, budite kooperativni, pa će i oni vas podržavati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite male brige i nervozice.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Lav

LJUBAV: Netko od vaših poznanika ili prijatelja mogao bi vam se svidjeti. Možda ćete trebate li sačuvati lijepo prijateljstvo ili se upustiti u strastvenu vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni u vezama bit će dobro.

KARIJERA: Domaća kućna sreća ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija. Radovi u kući li tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se i spontano i organizirano. Oni koji idu nekamo na posao radit će tek toliko da sve odrade.

ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirat ćete svoju prošlost.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: Intelektualna razina osobnih odnosa bit će zadovoljavajuća, a sve ostalo navodit će vas na nezadovoljstvo, rasprave ili čak svađe. Stoga razgovarajte, ali ne inzistirajte na zagrljajima. Oni neka pričekaju malo bolja vremena. Sve će doći uz strpljenje.

KARIJERA: Vaše financije napokon će se koliko toliko stabilizirati. Istovremeno će se otvoriti nova mreža poslovnih suradnji, a neke od njih zaista će vam se svidjeti. Povežite se s mogućim kolegama i radite zajedno. Tako će učinak biti veći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne možete bez putovanja, pa ni sad.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vaga

LJUBAV: Veselje zbog ljudi koje volite, ugodne zabave bez previše ambicija, opuštenost u svakom trenutku društvenosti - sve je to moguće da doživite ovih dana. Budite otvoreni, imajte povjerenja u one koji vas vole i bit ćete sretni.

KARIJERA: Ne želite se baviti svim i svačim, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg boljeg. Štedite svoju snagu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte dobar film, najbolje komediju.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Bit će malo manje atrakcija, ali vaš ljubavni život i dalje će biti kvalitetan. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći kroz kretanja ili putovanja.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i naći ćete mnogo kolega koji jedva čekaju da nešto učine.Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite. Pokrenite sebe i druge.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dajte da vas bilo što izbaci iz takta.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali njihov karakter u emotivnog smislu uglavnom će biti površan. Stoga ćete o ljubavi više pričati, nego što ćete je osjetiti. Mnogi će bez obzira na sve organizirati lijepe provode za svoje društvo. Veselit će se.

KARIJERA: Umišljenost nekih ljudi ići će vam na živce, ali ne reagirajte ako to baš nije nužno. Iznutra će vas vući da nekoga iskritizirate, ali primjenjujući to izvana bi mogli izgledati kao nasilnik. Radite svoj posao i ne komentirajte tuđi. Znate pravila.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se opuštati češće.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Postat će vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanja među osobama suprotnog spola. Stoga će oni koji još traže srodnu dušu lakše nailaziti na ljubavne prilike. Oni u vezama izmjenjivat će nježne riječi koje će imati učinka.

KARIJERA: Ljudi s kojim poslovno surađujete mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali oni sami dat će vam ideju što i kako dalje. Budite otvoreni za ovakve prijedloge.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svakim danom ste sve jači i jači.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Male nesuglasice između vas i voljene osobe bit će povezane s vašim bučnijim reagiranjem ili sa sitnicama. Suzdržite se od komentara i usredotočite na ono što je dobro i ono što je važno. Tako ćete se oboje osjećati bolje i biti zadovoljni.

KARIJERA: Rezultati vaših napora polako izlaze na vidjelo, no ima još dosta toga što treba napraviti. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napredovanja. Sigurnost i sve bolja financijska postignuća dat će vam novu motivaciju za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo malo se opustiti i proveseliti.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: U osobnim odnosima ovih će vas dana zanimati erotika. Ako ste u vezi, vaši prijedlozi vjerojatno će biti dobro prihvaćeni od druge strane. Ako ste još sami, morat ćete biti malo strpljiviji. Udvarajte polako i imat ćete uspjeha.

KARIJERA: Nastavljate težiti visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji podupirat će se vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog nekih poslovnih zaostataka koje niste vi uzrokovali. Kako god bilo, riješit ćete i njih.

ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite svaki sunčani dan.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

