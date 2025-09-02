Rak
Žena.hr
2. rujna 2025.

Posao

★★★★☆

Korak po korak vi ste sve bliže cilju, no do njega treba proći put pun bitaka i neravnina. Razmišljat ćete o tome.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Napetost.

Horoskop Rak
