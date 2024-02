Što pun Mjesec u Djevici 24. veljače donosi horoskopskim znakovima?

Ove subote, 24. veljače, čeka nas važan astrološki događaj – tzv. 'snježni' pun Mjesec u znaku Djevice. Prema astrolozima, djelovanje punog Mjeseca donijet će nam snažnu energiju u svim aspektima života.

Svaki puni Mjesec je vrijeme za oslobađanje i otpuštanje svega onoga što nas koči. Kroz tihu meditaciju, razmjenu misli ili drugu spiritualnu praksu, ovo je vrijeme za puštanje. Ovaj pun Mjesec u Djevici astrološki je poticaj da sagledamo svoj rast i da na prvo mjesto stavimo sebe i vlastite prioritete. Kako će pun Mjesec u Djevici utjecati na svaki horoskopski znak pročitaj u nastavku.

Ovan

Tvoje će vještine moći zasjati tek onda kada odustaneš od savršenstva. Odbaci ideju o tome da moraš udovoljavati svima. Iz vlastitih iskustava možeš steći mnogo mudrosti. Nemoj drugima dopustiti da ti govore što bi trebala činiti. To je iscrpljujuće. Više se fokusiraj na proces, a manje na ishod.

Foto: Pexels

Bik

Možeš li se uistinu zabaviti ako pretjerano analiziraš svaki svoj potez? Tijekom ovog punog Mjeseca trebala bi se fokusirati na investicije. Možda bi trebala odgoditi kupnju nove "igračke" dok ne opravdaš trošak. Ipak, ako postoji nešto što znaš da trebaš učiniti kako bi se osjećala bolje, uloži u sebe. Svima nam je ponekad potreban odmor, a kada počneš sebe tretirati bolje, tvoje će "baterije" ponovno biti pune i spremne za rad.

Blizanci

Trebala bi si dopustiti da uživaš u miru u svom trenutnom domu. Istina je da je život pun okreta i zaokreta, no nema smisla previše brinuti o idućoj jeseni. Ljepši su dani pred nama, dolazi proljeće stoga probaj uživati u trenutku. Možda ćeš ipak osjetiti određeni društveni pritisak da znaš svoje sljedeće korake. Ipak, strpljenje postoji baš zato jer određeni procesi obično traju dulje nego što očekujemo.

Rak

Biti introspektivan je dar. Ipak, to ne znači da bi trebala pretjerano analizirati svoju osobnost i svaki svoj korak. Imaj na umu da nitko nije savršen. Svatko ima neke svoje čudne mane. Možda se osjećaš kao da su svi protiv tebe, no ono što osjećaš malo je složenije. Počni malo više cijeniti osobu koja si postala. U ovom slučaju, to je uistinu jednostavno.

Foto: Pexels

Lav

Ti jako dobro znaš što voliš i u što vjeruješ. Svjesna si činjenice da "nije zlato sve što sja". Dovoljno si sazrela da shvaćaš vrijednost onoga što ti daje osjećaj sigurnosti. Način na koji opravdavaš ono što imaš blizu sebe temelji se na tvojim vještinama i iskustvima. Nema potrebe previše razmišljati ili pretjerano analizirati svoje izbore. Vjeruj sebi i svojim investicijama.

Djevica

Sada je krajnje vrijeme da počneš govoriti svoju istinu. Dovoljno si dugo sjedila sa strane i promatrala kako drugi preuzimaju zasluge. I ti imaš svoju priču stoga počni dijeliti svoja iskustva i nemoj nikome dopustiti da te sputava na tvom putovanju. Kad je ljubav u pitanju, možda bi trebala malo više razmišljati o svojim emocionalnim potrebama.

Foto: Pexels

Vaga

Zbog svog logičnog uma često zanemaruješ svoju inuticiju, a ona je itekako važna. Iako je brza i prolazna, često daje odgovore na važna pitanja. Nije uvijek nužno shvatiti zašto. Ponekad je jednostavan odgovor sve što trebaš znati. Pusti brige i uživaj u putovanju. Što se tiče odnosa, harmoniju je moguće postići uz male kompromise.

Škorpion

Tijekom ovog punog Mjeseca fokus je na prijateljskim odnosima. Umjesto da pokušavaš predvidjeti budućnost i ishode, uživaj u ovom zanimljivom procesu i fokusiraj se na povezivanje s onima koji su ti važni. Daj i drugim ljudima priliku da izraze što misle i osjećaju. Kad su u pitanju romantične veze, pripazi na ljubomoru.

Strijelac

Želiš li postići nešto više, možda bi trebala razmisliti o tome da poboljšaš svoj profil na LinkedInu. Ažuriraj životopis. Vjerojatno se imaš čime pohvaliti, no ako nisi spremna pokazati što znaš, nastavit ćeš propuštati sjajne prilike. Ljubavni život bit će pun iznenađenja.

Foto: Pexels

Jarac

Ponekad je neugodno kada se zbog svijeta osjećamo kao da nismo dovoljno stručni u određenim područjima. Ipak, nemoj dopustiti 'hejterima' da te natjeraju da sumnjaš u sebe. Ti dobro znaš o čemu govoriš kada su u pitanju tvoji stavovi i istine. Čak i ako si malo u krivu, barem ćeš nešto naučiti iz vlastitog iskustva. Ovaj pun Mjesec dobra je prilika za jačanje odnosa s osobom do koje ti je stalo.

Vodenjak

Da bismo nešto postigli u odnosima, moramo biti spremni otvoriti svoje srce, a to podrazumijeva ranjivost. Prestani previše razmišljati o potencijalnoj boli, sramu ili odbijanju koji bi mogli proizaći iz dijeljenja tvojih emocija. Ne možeš znati kakav će biti ishod. Ljubav sa sobom uvijek nosi rizik na koji moramo biti spremni želimo li biti sretni. Riješi se strahova i prepusti se emocijama.

Foto: Pexels

Ribe

Tijekom ovog punog Mjeseca u fokusu će biti veze. Ne možeš znati što bi ti netko mogao značiti ako mu ne daš priliku. Nema potrebe pretjerano analizirati, kritizirati ili oštro osuđivati kako se drugi ponašaju. Samo ih pusti i dozvoli im da budu dio tvog života. Mogla bi se jako ugodno iznenaditi.