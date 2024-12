Posljednji pun Mjesec 2024. stiže u nedjelju, 15. prosinca. Vijeme je da odabreš što želiš

Posljednji pun Mjesec 2024. godine je stigao. Dok prihvaćamo završetak godine, možda se pitaš kako će pun Mjesec u Blizancima, poznat i kao "Hladni Mjesec", utjecati na svaki horoskopski znak. Svaki znak može očekivati pozitivan završetak tijekom ovog punog mjeseca.

"Hladni Mjesec" poznat je i kao "mjesec duge noći" jer će biti vidljiv tijekom produženog razdoblja. Iskoristi ovu produženu lunarnu energiju na najbolji mogući način, a svaki horoskopski znak treba se fokusirati na određen segment.

Puni Mjesec u Blizancima kulminirat će 15. prosinca, a odgovat će Merkuru, vladaru Blizanaca. Ovaj Mjesec pod utjecajem Merkura potaknut će te da logički obradiš svoj šestomjesečni lunarni ciklus. Mogla bi biti preplavljena pitanjima, komentarima i raznim perspektivama. Ako nemaš s kime podijeliti svoje misli, koristit će ti vođenje dnevnika. Izražavanje misli pomoći će ti da obradiš sve što se dogodilo ili nije dogodilo. Više informacija, povratnih reakcija i odluka moglo bi napokon izaći na vidjelo, budući da Merkur istoga dana izlazi iz retrogradnosti u Strijelcu. Sve u svemu, trebala bi se osjećati mentalno bolje nakon ovog retrogradnog perioda i lunarnog ciklusa.

Blizanci su često nepravedno kritizirani kao "dvolični" znak u popularnoj astrologiji. Iako Blizanci predstavljaju blizance, ta dvoličnost ne znači da će puni Mjesec u Blizancima otkriti nečiju unutarnju borbu poput doktora Jekylla i gospodina Hydea. Zapravo, Blizanaci predstavljaju dualnost. Ništa što radiš nije crno-bijelo. Razmotri sve aspekte jer će ovih dana biti potrebno donijeti odluku. Imala si šest mjeseci da istražiš svoje opcije. Važni razgovori, istraživanja i informacije pomogli su ti da se krećeš kroz ovaj lunarni ciklus. Prilika je tu da odabereš nešto ili nekoga tko će ti najbolje odgovarati.

Suprotne sile bit će u igri, budući da će puni Mjesec u Blizancima balansirati sa Suncem u Strijelcu. Što ćeš učiniti s informacijama koje imate? Šest mjeseci učenja, razumijevanja i propitivanja doveli su te do ove točke. Posebno su posljednja tri tjedna možda bila ključna za naglašavanje važnih točaka. Možda si morala ponovno naučiti staru lekciju ili konačno primijeniti ono što si već naučila. Vrijeme je da djeluješ na temelju svog znanja i uvida.

Osim toga, puni Mjesec u Blizancima harmonizirat će s Vestom u Vagi. Mogla bi se pojaviti prilika za pravdu. Moglo je doslovno trebati svih šest mjeseci lunarnog ciklusa da se donese odluka ili da netko preuzme odgovornost za svoju ulogu. Istina, odgovornost i pravednost dogodit će se gotovo bez napora. Ovo bi se moglo dogoditi tijekom razgovora, bilo da vi izražavaš svoj stav ili da netko drugi prihvati ono što je učinio. Kako to detaljno izgleda za svaki horoskopski znak pronađi u nastavku.

Ovan

Što misliš o svemu? Dođi do zaključka nakon što se puni Mjesec u Blizancima završi s razmatranjem u tvojoj trećoj kući komunikacije, lokalnih putovanja i neposredne zajednice. Posljednjih šest mjeseci pružilo ti je mnogo materijala za razmišljanje. Imaala si dinamične razgovore koji su ti otvorili oči za nove perspektive. Ljudi iz tvoje neposredne okoline mogli su te nečemu naučiti, a da toga nisu ni bili svjesni. Tvoja želja za učenjem potaknula je interes za istraživanje, prikupljanje podataka i analiziranje činjenica. Tijekom ovog ciklusa mogla si postati stručnija u nečemu o čemu prije nisi znala gotovo ništa. Razmisli o svemu što si naučila, jer bi se nešto moglo zaokružiti tijekom punog Mjeseca u Blizancima.

Bik

Jedan izvor prihoda nadmašuje drugi. Odluči se za svoj glavni financijski fokus dok puni Mjesec u Blizancima pokreće tvoju drugu kuću samostalnih financija. Imala si mnogo prilika za istraživanje financijskih mogućnosti tijekom posljednjih šest mjeseci. Nove poslovne ponude, dodatni poslovi i druge prilike mogli su se pojaviti tijekom ovog lunarnog ciklusa. Možda si uvela novi plan kako bi bolje upravljala troškovima i štednjom. Kako se lunarni ciklus bliži kraju, možda bi trebalo suziti opcije na one najisplativije. Razmotri svaki posao u smislu uloženog truda, vremena, troškova i drugih čimbenika kako bi donijela informiranu odluku. Trebala bi se osjećati prilično sigurno u svoje financijske planove za budućnost.

Blizanci

Odaberi osobnost! Shvati tko si, jer puni Mjesec u Blizancima kulminira u tvojoj prvoj kući identiteta i izgleda. Tko si bila prije šest mjeseci možda izgleda i ponaša se radikalno drugačije od osobe koja si postala. Možada si se odijevala drugačije, od frizure do odjeće. Pronalaženje svog osobnog stila moglo je biti tvoje glavno prioritetno pitanje ako si se željela izraziti sebe kroz dodatke, make-up i slično. Šestomjesečni lunarni ciklus mogao te je potaknuti da isprobaš svašta. Možda si se osjećala kao lik iz igre Sims, s obzirom na to koliko si se često mijenjala. Iako si se možda osjećala izgubljeno i nesigurno u vezi s tim tko si, ovaj lunarni ciklus mogao ti je pomoći da se ponovno pronađeš. Nadamo se da ćeš se do kraja ovog lunarnog ciklusa osjećati sigurno u svojoj individualnosti.

Rak

Neka se prašina slegne! Duboko udahni, jer će pun Mjesec u Blizancima aktivirati dvanaestu kuću podsvijesti. Nisi imali lagana mjesečev ciklus. Davanje prioriteta vašem mentalnom i emocionalnom blagostanju postalo je sve važnije u posljednjih šest mjeseci. Možda si shvatila da se nešto mora promijeniti. Možda je vanjski događaj pokrenuo nešto u tebo. Nezaliječene traume, emocionalne rane i prtljaga možda su isplivali na površinu. Također si mogla primijetiti da nisi dobro rješavala stvari. Nadamo se da si se tim problemima pozabavila prije nego kasnije. Tvoj unutarnji rad bit će vidljiv ako se dosada osjećaš smirenije i stabilnije. Ako ne, pun Mjesec u Blizancima nudi ti priliku da priznaš što sve trebaš napraviti.

Lav

Loši prijatelji otkrili su svoje pravo lice. Distanciraj se od neprijatelja kada pun Mjesec u Blizancima osvijetli tvoju jedanaestu kuću zajednice i prijateljstva. Ovo je lunarni ciklus koji otkriva. U posljednjih šest mjeseci možda si iskusila drugu stranu svojih prijatelja i grupa. Mogla si vidjeti kako su neki pojedinci dorasli toj prilici. Neki odnosi su otpali ili se pojavljivali samo kada je njima odgovaralo. Iskoristi ovaj puni Mjesec u Blizancima da zacementiraš provjerene i istinske veze koje želiš zadržati dok otpuštaš pojedince koji se nisu potrudili.

Djevica

Slijedi svoje srce. Dopusti svom poslu iz snova priliku kada pun Mjesec u Blizancima kapitalizira tvoju desetu kuću karijere i nasljeđa. Možda si se mučila oko posla iz snova posljednjih šest mjeseci. Kako se lunarni ciklus nastavljao, možda si izašla iz onog što se te zanima kako bi se usredotočila na nešto drugo. Tvoja želja za nečim stimulativnijim i promjenjivijim dala ti je hrabrost da se baviš poslom iz snova. Iako je bilo mnogo promjena, lako si se s njima nosili. Pun mjesec mogao bi pomoći u ovoj profesionalnoj tranziciji. Sada kada si uradila probnu vožnju, odluči se za karijeru koju ćeš nastaviti nakon punog Mjeseca u Blizancima.

Vaga

Izaberi svoj put. Vrijeme je da kreneđ dalje kada pun Mjesec u Blizancima završi u tvojoj devetoj kući putovanja. Mogla si zaustaviti svoj napredak u posljednjih šest mjeseci. Možda si to učinila namjerno, kao što je odgađanje preseljenja ili odgađanje početka škole. Možda si sama sebe odgovorila od nečega ako se nisi osjećala spremno za taj pothvat. Da budemo pošteni, možda su postojali neki vanjski fakstori koji su mogli odgoditi tvoje napredovanje. Ali realno gledano, možda si posustala ako si se osjećala emotivno, zabrinuto za budućnost i mrzovoljno razmišljala o tome što prvo započeti. Srećom, ova ti lunacija može pomoći da se orijentiraš. Nemoj gubiti više ni sekundu pitajući se je li sada pravo vrijeme da se pokreneš.

Škorpion

Mentalna povezanost je najveći oblik intimnosti. Uživaj u tome kako su se tvoji pogledi na intimnost promijenili, dok pun Mjesec u Blizancima sažima tvoju osmu kuću tajnovitosti i ranjivosti. Proteklih šest mjeseci bilo je nevjerojatno ranjivo razdoblje. Mogla si iskoristiti ovo vrijeme da izgradiš odnos s nekim. Ako to nije bila osobna veza, poput ljubavnika ili prijatelja, možda si radila s nekim, poput terapeuta. Bez obzira o kome se radi, ova je veza mogla postati sigurno mjesto za tebe. Otvaranje nije tvoja jača strana. Možda si se bojala odavanja svojih dubokih mračnih tajni samo da ne bi bila izdana ili osuđena. Srećom, ta je osoba možda ovo shvatila kao priliku da poboljša svoju vezu s tobom. Zauzvrat, možda si se osjećala osnaženijim izlažući se nekome kome je stalo do tebe.

Strijelac

Bit ćeš popularna. Očekuj puno zanosa kada pun Mjesec u Blizancima energizira tvoju sedmu kuću predanosti i braka. U posljednjih šest mjeseci ukazalo se nekoliko prilika. Pred tvoje su noge sletjeli romantični suputnici, poslovni partneri i niz aranžmana. Možda si imala priliku pronaći nekoga novog za voljeti ili podignuti trenutnu vezu na višu razinu. Nekoliko profesionalnih prilika moglo te je odvući u različitim smjerovima. Možda postoje šanse za napredovanje na trenutnom poslu ili za ulazak u novo. Sada kada je pun Mjesec u Blizancima, odlučit ćeš koga ćeš voljeti, na čemu raditi i koja obaveza će te ispunjavati. Biraj mudro.

Jarac

Uspostavi rutinu koja smanjuje razinu stresa. Zaslužuješ da se osjećaš dobro, budući da će pun Mjesec u Blizancima popraviti tvoju šestu kuću posla, rutine i zdravlja. Proteklih šest mjeseci mogli su staviti na kušnju tvoje strpljenje. Možda si nekoliko puta bili na izmaku snaga. Posao je mogao biti stresniji nego inače. Tvoje fizičko zdravlje i dobrobit također bi bili izazovni jer nisi tamo gdje bi mogla biti. Kroz pokušaje i pogreške, mogla si pronaći rutinu koja ti je pomogla da upravljaš svime na što si se htjeli usredotočiti. Tvoje navike su se možda promijenile i možda si postala fleksibilnija. Nadamo se da ćeš pronaći svoj put do punog Mjeseca u Blizancima.

Vodenjak

Nemoj se osjećati loše zbog onoga što voliš. Uživaj u zabavi, jer će pun Mjesec u Blizancima obasjati tvoju petu kuću zadovoljstva. Možda si u posljednjih šest mjeseci dala prednost svojoj kreativnosti i senzualnosti. Želja da se prepustiš svojim potrebama možda je bila promjenjiva. Vjerojatno se nisi usredotočila ni na jednu stvar ako je bilo nekoliko mogućnosti koje si željela isprobati. Dok ovaj mjesečev ciklus završava, razmisli u čemu si najviše uživali. Što voliš u spavaćoj sobi? Postoji li neki hobi kojem se redovito vraćaš? Bez obzira što bi to moglo biti, posjeduješ ono što te veseli. Život je kratak, možeš uživati ​​u njemu.

Riba

Kako pronaći umjerenost u osobnom životu? Razmisli o tome što ti je potrebno, jer će pun Mjesec u Blizancima utjecati na četvrtu kuću doma i obitelji. Možda ste bila uvučena u ono što se činilo kao milijun različitih smjerova tijekom ovog mjesečevog ciklusa. Posljednjih šest mjeseci možda je testiralo tvoju fleksibilnost, susretljivost i komunikacijske vještine. Možda je došlo do pogrešaka, ali ti manji problemi mogli su te potaknuti da sagledaš širu sliku. Možda si shvatila da nešto ne pridonosi tvom osobnom životu, poput mjesta gdje živiš ili osobe koja je dio toga. Kako se približava puni Mjesec u Blizancima, trebala biste izbaciti sve i svakoga tko nije vrijedan u tvom životu.