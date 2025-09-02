Ovan
2. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

Vaša sposobnost manipulacije drugima je zavidna, no trebate se zapitati je li moralno ispravna.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Nemojte se prejesti.

