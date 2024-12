Mjesečni horoskop za siječanj - očekuj preokrete i romantične događaje

Puni Mjesec u Raku osvjetljava nebo, ali najbolji način da ga provedeš je opuštajući kod kuće. Zatim, Sunce ulazi u znak Vodenjaka, potičući te da se povežeš s prijateljima. Merkur prelazi u Vodenjaka, a Novi Mjesec u Vodenjaku dolazi na dan Lune Nove Godine. Dobrodošla u godinu Zmaja. Siječanj završava Uranom koji postaje direktan, označavajući društvenu posvećenost poboljšanju svijeta. Mars je retrogradan cijeli mjesec, što znači da profesionalne vijesti mogu kasniti i nije najbolje vrijeme za pokretanje novog posla. Prvi vikend mjeseca donosi romantične tranzite, s Vestom u Škorpionu i Venerom u Ribama, čineći ljubavne veze božanskima.

Kad Mars 6. siječnja uđe u Rak, otkrit će se dublje istine o seksualnosti. Merkur 8. siječnja ulazi u Jarca, što može biti frustrirajuće zbog retrogradnog Marsa, pa iskoristi ovaj period za planiranje i kreativnost. Puni Mjesec u Raku 13. siječnja najbolje je provesti opuštajući kod kuće, jer pun Mjesec može izazvati iscrpljenost. Sunce ulazi u znak Vodenjaka 19. siječnja, a energija Vodenjaka postaje snažna s ulaskom Plutona u ovaj znak u studenom 2024. Merkur prelazi u Vodenjaka 27. siječnja. Vodenjak je buntovnik zodijaka, ali s naglaskom na odabranu obitelj.

Najvažnija stvar koju možeš učiniti tijekom sezone Vodenjaka je povezati se s prijateljima. Iskoristi Novi Mjesec u Vodenjaku 29. siječnja, koji se poklapa s lunarnom Novom Godinom i početkom godine Zmije, kako bi se sastao s prijateljima. Siječanj završava 30. siječnja s Uranom koji postaje direktan u Biku, označavajući društvenu promjenu i tvoju posvećenost stvaranju boljeg svijeta.

Ovan

Tijekom siječnja, tvoja vladajuća planeta, ratnik Mars, je retrogradna, što bi moglo dovesti do toga da neki Ovnovi primijete pad u svojoj ambiciji ili žestini. Ako se to dogodi, budi nježan prema sebi i poštuj sve što se pojavljuje. Ljubavna Venera ulazi u sanjalačke Ribe, donoseći duhovnu spoznaju. A kada Mars retrogradni prijeđe u tvoju udobnu 4. kuću, osjetit ćeš poziv da se opustiš kod kuće. Puni Mjesec u Raku također je najbolje provesti opuštajući se kod kuće. Osjećaš se izuzetno društveno kada sezona Vodenjaka počne. Novi Mjesec u Vodenjaku, koji se poklapa s Lunarnom Novom Godinom, bit će društvena noć. Uz to, ekscentrična planeta Uran izlazi iz retrogradnog kretanja i ide direktno, u dio tvog horoskopa koji vlada financijama.

Bik

Imaj na umu da je Mars, koji vlada asertivnošću, trenutno retrogradan, što bi moglo izazvati profesionalne usporavanje ovog mjeseca. Ipak, početak siječnja bit će izuzetno romantičan. I prijateljstva su također blagoslovljena, zahvaljujući Veneri koja ulazi u Ribe i utječe na tvoja prijateljstva. Pametno je posvetiti se svom društvenom životu ovog mjeseca kako bi izbjegao frustracije zbog odgađanja na poslu. Pun Mjesec u Raku, lunacija povezana s rezultatima, mogao bi donijeti dobre vijesti. No, kada Sunce uđe u Vodenjaka, što označava početak sezone Vodenjaka, poželjet ćeš se umrežavati. Na kraju, revolucionarni planet Uran ide direktno u tvom znaku, donoseći proboje i psihičke nadahnuća.

Blizanci

Možda ćeš se osjećati pomalo ljutito kada godina počne, jer je planeta ratnik Mars retrogradna, što može usporiti profesionalne vijesti. Vesta, asteroid svete seksualnosti, ulazi u Škorpiona, donoseći želju za brigom o sebi u tvoje odnose. Tvoja vladajuća planeta, glasnik Merkur, ulazi u Jarca, potičući te da budeš kreativniji na nove načine. Mars je trenutno retrogradan, što može uzrokovati profesionalne odgode, pa je ovo mjesec za planiranje i stvaranje, umjesto da poduzimaš akciju za monetizaciju (te će prilike doći sljedeći mjesec). PunMjesec traži od tebe da prihvatiš tešku emociju, a tvoja vladajuća planeta ulazi u Vodenjaka, dodatno potičući kreativnost. Novi Mjesec potiče kreativnost, a mnogi Blizanci će doživjeti potpune duhovne transformacije kada Uran postane direktan.

Rak

Vesta, asteroid svete seksualnosti, ulazi u senzualnog Škorpiona, utječe na tvoju 5. kuću užitka, donoseći ljubav unatoč retrogradnom Marsu, koji traje do kraja veljače. Početak siječnja također je vrlo duhovan, zahvaljujući Veneri koja utječe na tvoju 9. kuću filozofije. Retrogradni Mars ulazi u tvoj znak, Rak, a tu je i Puni Mjesec u tvom znaku. Sezona Vodenjaka savršen je trenutak za preobrazbu (pokušaj to učiniti prije nego što Venera postane retrogradna). Najbolji dan za promjenu tvoje beauty rutine dolazi tijekom Novog Mjeseca u Vodenjaku. S Uranom u tvojoj 11. kući, obrati pažnju na nove prijatelje jer će oni igrati važnu ulogu u tvom životu.

Lav

Opusti se kad retrogradni Mars bude u opoziciji s Plutonom. Venera ulazi u sanjalačke Ribe, donoseći duhovnost u ljubav i potičući preobrazbe. Retrogradni Mars ulazi u Raka i utječe na tvoju duhovnu 12. kuću, a još jedna duhovna noć dolazi tijekom Punog Mjeseca u Raku. Sezona Vodenjaka usmjerena je na partnerstva. Budući da to uključuje i profesionalne odnose, a retrogradni Mars može usporiti dolazak stvari poput ugovora, iskoristi ovo vrijeme da produbiš svoje odnose. Na kraju mjeseca Uran ide direktno u Bik i tvojoj 10. kući društvenog statusa.

Djevica

Početak siječnja pruža priliku za duhovno produbljivanje odnosa, zahvaljujući Vesti, astrološki značajnom asteroidu koji vlada svetom seksualnošću, a koji ulazi u erotski Škorpion. Retrogradni Mars utječe na tvoja prijateljstva, kao i Puni Mjesec u Raku. Sezona Vodenjaka naglašava tvoju 6. kuću i potiče te da se odmoriš. To je također savršen trenutak za preobrazbu (uživaj u tome prije nego što Venera postane retrogradna kasnije ovog proljeća). Novi Mjesec je odličan za tvoju beauty rutinu, a na kraju mjeseca Uran, buntovnik zodijaka, izlazi iz retrogradnog kretanja i ide direktno, što može donijeti duhovne proboje. Ako osjetiš privlačnost prema nekoj praksi izvan tvoje uobičajene, dopusti si da je istražiš.

Vaga

Početkom siječnja, Vesta, asteroid svete seksualnosti, ulazi u intenzivni Škorpion, tražeći od tebe da preuzmeš odgovornost za emocionalna partnerstva. Zatim, retrogradni Mars ulazi u Raka, što utječe na tvoju 10. kuću društvenog statusa. Osjetit ćeš napetost, osobito tijekom Novog Mjeseca u Raku. Ovaj mjesec moraš kanalizirati svoju energiju u kreativnost. Kada sezona Vodenjaka utječe na tvoju 5. kuću, tvoji umjetnički talenti bit će na vrhuncu. Upravljaj stresom od retrogradnog Marsa stvarajući umjetnost. Na kraju mjeseca Uran, buntovnik zodijaka, ide direktno u Biku, što označava dolazak transformacijskog razdoblja za tebe.

Škorpion

Tvoja vladajuća planeta, ratnik Mars, trenutno je retrogradna. Ponekad astrolozi smatraju da retrogradni Mars može smanjiti seksualne želje. Međutim, čak i ako se to dogodi, znaš da će početak siječnja donijeti produbljivanje tvojih najintimnijih odnosa jer Vesta, asteroid svete seksualnosti, ulazi u tvoj znak, Škorpione. Tvoje vladarujuće planete, Mars (koji je trenutno retrogradan) i Pluton, su u opoziciji. Vježbaj samosmirenje kako ne bi reagirao prebrzo i rekao nešto što bi kasnije mogao požaliti. Venera pomaže tvojoj kreativnosti da raste, a sezona Vodenjaka traži od tebe da se opustiš kod kuće. Odmori se i opuštaj tijekom filozofskog Punog Mjeseca. Partnerstvo će ponovno krenuti pravim putem krajem mjeseca kada Uran, buntovnik zodijaka, postane direktan u Biku.

Strijelac

Početak siječnja mogao bi te frustrirati, Strijelče. Mars, planeta ratnik, trenutno je retrogradan, što znači da će rad biti usporen. Međutim, početak siječnja uglavnom se fokusira na tvoje osobne odnose. Vesta, asteroid svete seksualnosti, ulazi u Škorpiona, produbljujući partnerstva. To se pojačava kada ljubavnica Venera ulazi u Ribe. Retrogradni Mars ulazi u Rak, što utječe na dio tvog horoskopa koji vlada seksom i transformacijama. Najbolji način da se nosiš s retrogradnim Marsom je da se posvetiš svojoj kreativnoj strani. Novi Mjesec u Vodenjaku potiče te da pokreneš projekt, a kraj retrogradnog Urana potiče brigu o sebi.

Jarac

Mars je retrogradan cijeli siječanj. To može biti frustrirajuće, osobito za ambiciozne Jarčeve, ali usporavanja također nude priliku. Siječanj je jako fokusiran na tvoje odnose, uključujući i način na koji se povezuješ s kreativnošću. Generozna Venera ulazi u Ribe, što je umjetnički tranzit koji ti može pomoći da se nosiš s retrogradnim Marsom. Puni Mjesec u Raku osvjetljava tvoju 7. kuću partnerstva i savršen je za romantičnu večer. Kada Sunce uđe u Vodenjaka, sljedećih nekoliko tjedana utjecat će na tvoju raskošnu 2. kuću. To bi moglo biti povezano s novcem, ali vjerojatnije je da se radi o tome da preuzmeš odgovornost za svoje emocije. Uran, buntovnik zodijaka, izlazi iz retrogradnog kretanja i ide direktno u Biku i tvojoj 5. kući užitka, donoseći više kreativnosti u tvoj život.

Vodenjak

Romantični odnosi postaju bolji prvog vikenda u mjesecu zahvaljujući Veneri i Vesti, asteroid svete seksualnosti. Moraš preuzeti odgovornost za jednu emociju. Retrogradni Mars ulazi u udobnog Raka i tvoju 6. kuću zdravlja, potičući te na brigu o sebi. Božanski glasnik Merkur ulazi u Jarca, utječući na tvoju duhovnu 12. kuću. To povećava tvoje psihičke sposobnosti i traži od tebe da se povežeš sa svojom duhovnom stranom. Opusti se tijekom Punog Mjeseca u Raku, jer bi emocije mogle biti na vrhuncu. I sretan solarni povrat! Tvoja sezona počinje ovog mjeseca. Uran, tvoj vladajući planet i buntovnik zodijaka, izlazi iz retrogradnog kretanja i ide direktno u tvoju udobnu 4. kuću.

Ribe

Imaj na umu da je Mars retrogradan cijeli siječanj. To može dovesti do usporavanja na poslu, a neki astrolozi čak kažu da utječe na tvoju seksualnu želju. Međutim, prvi vikend u mjesecu je izuzetno duhovan kada je ljubav u pitanju, jer Vesta, asteroid svete seksualnosti, ulazi u erotski Škorpion i tvoju filozofsku 9. kuću. Romantici doprinosi i Venera, koja ulazi u tvoj znak, Ribe. Sredinom mjeseca dolazi ultrakreativan dan koji ti može pomoći da prebrodiš retrogradnog Marsa. Osjećaš se još duhovnije kada Sunce uđe u Vodenjaka, započinjući sezonu Vodenjaka. Mjesec završava s Uranom, buntovnikom zodijaka, koji izlazi iz retrogradnog kretanja i ide direktno, mijenjajući tvoj pristup društvenim povezivanjima.