Dolazi pun Mjesec u ekscentričnom Vodenjaku - evo kako će utjecati na sve znakove

Prvi ovogodišnji 'supermjesec' izlazi 19. kolovoza i njegova je glavna svrha da potakne sve horoskopske znakove da prihvate svoju autentičnost, odviknu se od prosuđivanja i dopuste svojoj individualnosti da zablista.

Kolovoški pun Mjesec (poznatiji i kao 'Sturgeon Moon') izlazi u znaku ekscentričnog i inovativnog Vodenjaka. Istovremeno samouvjereno sunce još uvijek djeluje u znaku Lava, što će mnoge potaknuti da razmisle o ulogama koje igraju u tuđim životima. Uz ovu će se lunaciju dogoditi i neka pomalo teška, ali konstruktivna planetarna poravnanja pa će neki znakovi imati više, a neki manje sreće. Horoskop za svaki znak donosimo u nastavku.

Ovan

Ovaj pun Mjesec mogao bi aktivirati tvoj sektor umrežavanja, jačajući tvoju želju da budeš dio tima ili grupnog napora. Budući da imaš tendenciju biti neovisna i samoinicijativna, ovo bi ti se moglo činiti pomalo neuobičajenim, ali sada si spremna objeručke prihvatiti promjene, osobito ako one mogu doprinijeti tvom uspjehu. Riskiranje – u idealnom slučaju na što pragmatičniji način – moglo bi ti donijeti vrijedne nagrade.

Foto: Pexels

Bik

Ovaj pun Mjesec događa se u tvojoj zoni karijere, što će te ohrabriti da preuzmeš vodeću ulogu, pokreneš veliki projekt ili zatražiš veće priznanje od nadređenih. Ipak, Merkur je retrogradan u tvojoj zoni doma pa ćeš možda malo više biti zauzeta poduhvatima koji se odnose na domaću sferu ili koji uključuju voljene osobe. Zaglaviti u nečemu što se čini kao kretanje unatrag moglo bi biti pomalo frustrirajuće. Potrudi se uspostaviti ravnotežu između privatnog života i posla i zablistat ćeš u punom sjaju.

Blizanci

Želiš raširiti krila i izaći iz svoje zone udobnosti gotovo stalno, no taj će osjećaj sada biti još snažnije izražen jer ovaj pun Mjesec djeluje u tvojoj zoni avanture. Tvoja tipična rutina odjednom će ti se činiti dosadnom. Budući da se Mjesec u tvom duhovnom sektoru sukobljava s buntovnim Uranom, bilo bi dobro da odvojiš vrijeme za brigu o svom psihološkom blagostanju i poslušaš svoju intuiciju. Mogla bi ostvariti zadivljujući napredak koji će ti pokazati najbolji način kako da izađeš iz kolotečine i istovremeno njeguješ svoje mentalno zdravlje.

Rak

Pun Mjesec djeluje u tvojoj zoni intimnosti pa ćeš biti još malo svjesnija svojih najdublje ukorijenjenih emocija i razine komfora koji vladaju unutar tvojih najvažnijih odnosa. Uzmi si dovoljno vremena kako bi razmislila o svojim potrebama u tim vezama. Možda ćeš također s partnerom morati razgovarati o financijskim ciljevima, s obzirom na to da ovaj sektor nadzire i zajedničke resurse. A budući da se Mjesec obračunava s revolucionarnim Uranom u tvom sektoru umrežavanja i dugoročnih želja, briga o tvom unutarnjem emocionalnom svijetu sada bi mogla imati pozitivan, odjekujući učinak na tvoju sposobnost da ostvariš svoje dugogodišnje težnje.

Foto: Pexels

Lav

Iako si se u posljednje vrijeme pretežito bavila sobom i svojim velikim ciljevima, sada će se tvoj fokus pomaknuti na romantične, platonske ili profesionalne odnose 'jedan na jedan', s obzirom da ovaj puni Mjesec djeluje u tvojoj zoni partnerstva. Razmisli koji su najbolji načini za ostvarivanje zajedničkih ciljeva s dragim prijateljem, kolegom, voljenom osobom ili potencijalno važnom osobom. Uz samopouzdano Sunce i Merkur koji udružuju snage u tvom znaku neposredno prije ovog lunarnog događaja, bit ćeš posebno svjesna i strastveno djelovati prema vlastitoj intuiciji.

Djevica

S ovim punim Mjesecom koji pada u tvoju zonu zdravlja, bit ćeš spremna prihvatiti drugačiji pristup brizi za svoje fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje na svakodnevnoj bazi. Izvrsna si u prilagodbi pa iskoristi svoje vještine fleksibilnosti i sposobnosti da isprobaš nešto novo jer to bi ovaj trenutak moglo učiniti izrazito produktivnim. Nemoj se iznenaditi ako osjetiš nemir jer se Mjesec suočava s buntovnim Uranom u tvom sektoru avanture. Ako se to dogodi, oslanjanje na umirujuće, uzemljujuće prakse (poput oporavljajuće joge ili dubokog disanja) sigurno će ti ići u prilog.

Foto: Pexels

Vaga

Pun Mjesec djelovat će u tvojoj zoni romantike i samoizražavanja što bi moglo pobuditi osjećaj da si užitak, zabavu i razigranost predugo stavljala na čekanje. Spremna si izaći iz dosadnih rutina, biti spontanija i prepustiti svom srcu da preuzme vodstvo. Budući da Mjesec formira napeti kvadrat s Uranom u sektoru intimnosti, možda ćeš žudjeti za više strasti i još bližom vezom s nekim dragim i bliskim. Davanje prioriteta ovim željama sada moglo bi smanjiti ljutnju i tenzije u odnosu.

Škorpion

Pripazi na iznenadne ispade voljenih osoba, neočekivanih sukoba s članovima obitelji ili problema koji bi se mogli pojaviti na kućnom pragu, a koje nisi predvidjela, jer ovaj pun Mjesec pada u tvoju domaću zonu. U isto vrijeme, zbog djelovanja buntovnog Urana u sektoru partnerstva oslanjanje na blisku osobu moglo bi ti pomoći da se oporaviš i izliječiš svoje emocionalne rane. Ako ti to zvuči kao puno drame, ohrabri se: otpuštanje prošlosti dat će ti snagu za napredovanje u sljedećem poglavlju.

Strijelac

Budući da ovaj puni Mjesec djeluje u tvojoj komunikacijskoj zoni, život bi ti ovih dana mogao biti prilično ispunjen i zanimljiv. Vjerojatno ćeš trčati s jednog druženja s prijateljima na sastanke s kolegama i tako u krug. Takav prepuni kalendar možda je poticajan, ali istovremeno je i opterećenje. S tim u vezi, zastani na trenutak i razmisli o tome kako racionalizirati svoje napore, osobito zato jer se Mjesec suočava s buntovnim Uranom u tvom sektoru dnevne rutine. Prihvaćanje novog puta prema naprijed moglo bi ti pomoći da se osjećaš više usredotočeno.

Foto: Pexels

Jarac

Djelujući u zoni financija, ovaj puni Mjesec mogao bi ti donijeti iznenadne prihode ili prilike da povećaš svoju zaradu. Mogla bi početi sagledavati svoje vrijednosti u novom svjetlu, a budući da revolucionarni Uran djeluje u zoni romantike i samoizražavanja, možda ćeš pronaći inspiraciju kako da svoje kreativne hobije pretvoriš u novi izvor prihoda. No, najprije bi bilo dobro odreći se svih zastarjelih uvjerenja i strategija koje te koče u postizanju tvog punog potencijala u ovom području života.

Vodenjak

Ovaj puni Mjesec djeluje u tvom znaku pa ćeš možda iskusiti intenzivne valove emocija na koje zapravo nisi navikla i, iako ti to nije ugodno, krajnje je vrijeme da se njima pozabaviš. To bi te moglo iscrpiti pa posveti malo više vremena njegovanju svog unutarnjeg života, emocionalnih rana i obiteljskih veza. To će ti pomoći da shvatiš koliko si daleko stigla, ali i u kojem smjeru sada želiš nastaviti dalje. Drugim riječima, samorefleksija i iscjeljenje ključni su za krčenje ispunjavajućih novih puteva.

Ribe

Padajući u tvoju zonu duhovnosti, ovaj pun Mjesec mogao bi potaknuti živopisnije snove i nevjerojatne spoznaje koje će isplivati na površinu kao rezultat rada na sebi i samorefleksije. Zbog djelovanja buntovnog Urana u tvom komunikacijskom sektoru, možda ćeš poželjeti razgovarati s nekim bliskom kako bi bolje shvatila što ti se sprema. Iako se možda u početku nećete složiti, pokušaj zadržati otvoreni um i to cijelo iskustvo na kraju bi moglo biti prilično produktivno.