403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za utorak: Bikovi će na poslu biti poput zombija, djevice, očekujte iznenadne troškove

Žena.hr
9. veljače 2026.
Horoskop za utorak: Bikovi će na poslu biti poput zombija, djevice, očekujte iznenadne troškove
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Ne ulazite u raspravljanja, a pogotovo ne oko sitnica. Vaš odnos će se poboljšati s vremenom. Treba pričekati. POSAO: Vjerojatno ćete ignorirati šefove i nastaviti po svom. Ipak, bilo bi pametnije da nađete neki kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se svojih hobija.

Bik

LJUBAV: Pokušat ćete se još više zbližiti s osobom koju volite. U tome će vam pomoći vaš unutrašnji glas, kao i seks. POSAO: Posao ćete odraditi poput zombija, a onda ćete oživjeti baveći se sportom, zabavom, prijateljima i ljubavlju. ZDRAVLJE&SAVJET: Vidjet ćete širu sliku.

Blizanci

LJUBAV: Vaša sposobnost komunikacije i humora bit će na zavidnoj razini, pa ćete se uspjeti našaliti na vlastiti račun. POSAO: Tek danas ćete primijetiti da ima onih sitnih čarki i podmetanja ljudi koji vam zavide na uspjehu. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam novi režim zdravih navika.

Rak

LJUBAV: Potrudit ćete se biti ljubazniji u odnosu s voljenom osobom. To će biti dobro prihvaćeno, pa ćete poboljšati komunikaciju. POSAO: Jedva ćete čekati kraj radnog vremena jer jednostavno niste u stanju raditi sa zadovoljstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki idu na utakmicu omiljenog kluba.

Lav

LJUBAV: Morat ćete se malo pomučiti kako bi osvojili nečije srce. Ako vam je to prezahtjevno, pričekajte. POSAO: Današnji financijski planovi mogli bi osujetiti suradnju s mladim kolegama na poslu. Nađite kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite određeni.

Djevica

LJUBAV: Mala unutrašnja previranja neće ugroziti vašu stabilnu vezu. Oni koji su još sami neka ne odustaju od udvaranja. POSAO: Mogući su financijski izdaci na koje niste računali. Ne brinite zbog toga, sve će se brzo povratiti na drugoj strani. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se vlastite grubosti.

Vaga

LJUBAV: Bez obzira na male unutrašnje nemire, vi ćete danas toliko blistati da će to prelaziti na sve oko vas. Sretni ste. POSAO: Vaši kolege danas će postići dogovor s vašim šefovima a da vas se ne pita. Ipak, to će biti i u vašu korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste jači od nemira.

Škorpion

LJUBAV: Svim očekivanjima svog partnera vi ćete spremno udovoljiti i tako svoju ćete vezu još više stabilizirati. POSAO: Većina vas danas će uspješno povezati kreativnost, intuiciju, standardne poslove i opušten pristup istim. ZDRAVLJE&SAVJET: Mali nemiri u dogovaranjima.

Strijelac

LJUBAV: Ako vam se učini da vam nedostaje strasti u osobnim odnosima, samo se prepustite partneru. On će to nadoknaditi. POSAO: Uslijedit će vrlo dobar razvoj događaja povezanih sa stranim firmama ili partnerima izvana. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite, manje jedite.

Jarac

LJUBAV: Veza koju počinjete, obećava. Budite iskreni i otvoreni kako samo vi znate. Već vezani bit će dobro. POSAO: Rado ćete ići na posao jer ćete tamo nalaziti razne skrivene teme, ideje i zamisli kojih drugi nisu svjesni. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete u teretanu.

Vodenjak

LJUBAV: Mnogi će imati potrebu izaći, prošetati, sresti neke zanimljive likove i s njima podijeliti ono što im leži na srcu. POSAO: Novim stručnim planovima i potezima mogla bi biti ugrožena neka prava vaših kolega. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se onim što volite.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su uspjeli uspostaviti otvoreniji kontakt s osobom s posla, danas bi je mogli pozvati da izađu. POSAO: Mnogi će radeći osmišljavati svoje slobodno vrijeme. Neki će se pripremati za šetnju kroz prirodu, a neki za duhovna istraživanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se opustiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Dnevni HoroskopHoroskop Utorak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za utorak: Bikovi će na poslu biti poput zombija, djevice, očekujte iznenadne troškove