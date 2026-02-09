Horoskop za utorak: Bikovi će na poslu biti poput zombija, djevice, očekujte iznenadne troškove

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Ne ulazite u raspravljanja, a pogotovo ne oko sitnica. Vaš odnos će se poboljšati s vremenom. Treba pričekati. POSAO: Vjerojatno ćete ignorirati šefove i nastaviti po svom. Ipak, bilo bi pametnije da nađete neki kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se svojih hobija.

Bik

LJUBAV: Pokušat ćete se još više zbližiti s osobom koju volite. U tome će vam pomoći vaš unutrašnji glas, kao i seks. POSAO: Posao ćete odraditi poput zombija, a onda ćete oživjeti baveći se sportom, zabavom, prijateljima i ljubavlju. ZDRAVLJE&SAVJET: Vidjet ćete širu sliku.

Blizanci

LJUBAV: Vaša sposobnost komunikacije i humora bit će na zavidnoj razini, pa ćete se uspjeti našaliti na vlastiti račun. POSAO: Tek danas ćete primijetiti da ima onih sitnih čarki i podmetanja ljudi koji vam zavide na uspjehu. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam novi režim zdravih navika.

Rak

LJUBAV: Potrudit ćete se biti ljubazniji u odnosu s voljenom osobom. To će biti dobro prihvaćeno, pa ćete poboljšati komunikaciju. POSAO: Jedva ćete čekati kraj radnog vremena jer jednostavno niste u stanju raditi sa zadovoljstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki idu na utakmicu omiljenog kluba.

Lav

LJUBAV: Morat ćete se malo pomučiti kako bi osvojili nečije srce. Ako vam je to prezahtjevno, pričekajte. POSAO: Današnji financijski planovi mogli bi osujetiti suradnju s mladim kolegama na poslu. Nađite kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite određeni.

Djevica

LJUBAV: Mala unutrašnja previranja neće ugroziti vašu stabilnu vezu. Oni koji su još sami neka ne odustaju od udvaranja. POSAO: Mogući su financijski izdaci na koje niste računali. Ne brinite zbog toga, sve će se brzo povratiti na drugoj strani. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se vlastite grubosti.

Vaga

LJUBAV: Bez obzira na male unutrašnje nemire, vi ćete danas toliko blistati da će to prelaziti na sve oko vas. Sretni ste. POSAO: Vaši kolege danas će postići dogovor s vašim šefovima a da vas se ne pita. Ipak, to će biti i u vašu korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste jači od nemira.

Škorpion

LJUBAV: Svim očekivanjima svog partnera vi ćete spremno udovoljiti i tako svoju ćete vezu još više stabilizirati. POSAO: Većina vas danas će uspješno povezati kreativnost, intuiciju, standardne poslove i opušten pristup istim. ZDRAVLJE&SAVJET: Mali nemiri u dogovaranjima.

Strijelac

LJUBAV: Ako vam se učini da vam nedostaje strasti u osobnim odnosima, samo se prepustite partneru. On će to nadoknaditi. POSAO: Uslijedit će vrlo dobar razvoj događaja povezanih sa stranim firmama ili partnerima izvana. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite, manje jedite.

Jarac

LJUBAV: Veza koju počinjete, obećava. Budite iskreni i otvoreni kako samo vi znate. Već vezani bit će dobro. POSAO: Rado ćete ići na posao jer ćete tamo nalaziti razne skrivene teme, ideje i zamisli kojih drugi nisu svjesni. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete u teretanu.

Vodenjak

LJUBAV: Mnogi će imati potrebu izaći, prošetati, sresti neke zanimljive likove i s njima podijeliti ono što im leži na srcu. POSAO: Novim stručnim planovima i potezima mogla bi biti ugrožena neka prava vaših kolega. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se onim što volite.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su uspjeli uspostaviti otvoreniji kontakt s osobom s posla, danas bi je mogli pozvati da izađu. POSAO: Mnogi će radeći osmišljavati svoje slobodno vrijeme. Neki će se pripremati za šetnju kroz prirodu, a neki za duhovna istraživanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se opustiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn