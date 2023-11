Tjedni horoskop: Ribe će se boriti za svoju ljubav, a Lavovi trebaju paziti na prehranu

Ovan

LJUBAV: Imat ćete dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude. Oni vas čekaju.

KARIJERA: Da bi popravili ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na jogu ili meditaciju i opustite se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Bik

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati usamljeno, osim ako to nije vaš vlastiti izbor. Oni u vezama osjetit će zasićenje pa će trebati dosta trezvenosti da izdrže. To neće trajati još dugo, zato jednostavno prođite kroz to.

KARIJERA: Neki vaši suradnici će vam otvoreno pokazati svoju naklonost, dok će vam drugi jednako tako pokazati to da vas ne vole. Prihvatite i jedno i drugo na miran način. Barem ćete znati s kim imate posla. Držite se zacrtanih pravila.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nakon šetnje na svježem zraku, dobro se naspavajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Blizanci

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe iz svoje radnog okruženja. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane zadovoljne i mirne.

KARIJERA: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje treba odgovoriti kako bi došli do boljih poslovnih rezultata. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac. Druge vam nema.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost na promjene temperature i klime.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Strpljenjem i tolerancijom mogli biste poboljšati odnos s voljenom osobom. Nikakva rasprava, a pogotovo motivirana ljubomorom neće donijeti rezultate. Vrijeme je igranja igre zatvorenih karata, pa budite suzdržani.

KARIJERA: Suradnja s uglednim ili utjecajnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti kotač koji je važan u cijeloj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da izrazite i svoje ambicije. Spoznajte svoju poziciju, a još više priliku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s konzumacijama. Krećite se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Vedrina, pozitivan duh, smisao za humor – sve će to biti naglašeno u vašem privatnom životu ovih dana. Zato se ne trebate truditi previše, nego samo imajte otvorene oči i reagirajte kad treba. Sve će se slagati samo od sebe, a vi uživajte.

KARIJERA: Nalazite se u periodu kad će neke stvari trebati definitivno privesti kraju. Baš ovaj tjedan karakterističan je po tome. Završit ćete neke priče i okrenuti novi list. Kod nekih će to biti malo radikalnije. Ne žurite, nego prvo odvažite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na prehranu. Uživajte, ali ne pretjerujte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Djevica

LJUBAV: Veći dio svog slobodnog vremena provodit ćete u sasvim običnim aktivnostima uživajući nečiju naklonost. Bez velike pompe znat ćete cijeniti sitnice, a voljena osoba će vam uzvraćati jednakom mjerom. Bit ćete zadovoljni i bez velikih prohtjeva.

KARIJERA: Počinje faza kad će se vaše znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno prezentirajte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savjet ili da će vam ponuditi usko specijaliziran posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu i u prirodi.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vaga

LJUBAV: Vaše čežnje bit će jake, a vi nekako prepušteni sami sebi. Oni koji imaju dobrog prijatelja ili prijateljicu pokušat će s njim (njom ) podijeliti svoje frustracije. Vezani će osjećati distancu u odnosu, a neki će biti u iskušenju ljubomore. Izdržite.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima imat će dosta posla, dok će ostali biti otvoreni za pomoć drugima. Neki će se pokazati kao dobri savjetnici, a svoje će znanje lako primjenjivati u praksi. Mali nesporazumi u komunikaciji bit će prolazni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremene nervoze i sitne brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno je da ćete dati sve od sebe da se uljepšate, a primijetit ćete i to da vas osoba suprotnog spola stalno odmjeravaju. Oni u vezama pokušat će osvježiti odnos, dok će samci rado izlaziti i zavoditi. Otvorite se i bit ćete uspješni.

KARIJERA: Što je gotovo, gotovo je. Nemojte to više analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredotočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definirano. Budite otvoreni za to.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pomičite granice pod svaku cijenu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Osjećat ćete se kao da se ne možete uhvatiti za ništa što je sigurno. U pravu ste, ali razmislite koliko ste sami zaslužni za to. Partner će vam ukazati način kako bolje izražavati emocije. Primijenite savjete za koje vjerujete da su dobri.

KARIJERA: Pred vama su novi izazovi koji zahtijevaju pametan i promišljen pristup. Također ćete trebati sve više surađivati s kolegama, a nerijetko tako da stvarate ili prihvaćate kompromise. Nemojte to uzeti za zlo, jer više očiju više vidi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite svaki dan malo mira samo za sebe.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Ako ste u duljoj vezi, imat ćete potrebu za više kretanja. Vašoj najdražoj osobi to se ne mora uvijek svidjeti, pa se potrudite povesti je sa sobom ili objasniti svoju potrebu za društvenošću. Samci će lako nalaziti društvo suprotnog spola.

KARIJERA: Sve će vam biti važnije vaše znanje i stručnost u poslovanju. Mnogi će dobiti priliku pokazati svoje specifične talente ili će njihova diploma dobiti na težini. Oni koji uče bit će uspješni u polaganju ispita. Neki će kontaktirati strance.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ustrajte kao i uvijek. Isplati se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Izgledat će kao da je ljubav daleko od vas. Kod nekih će to i biti doslovno jer će im najdraža osoba trenutačno biti odsutna. Čežnje će ojačati, a s njima i osjećaj usamljenosti. Neki će mir nalaziti u aktiviranju mašte i svojih snova.

KARIJERA: Moći ćete se bez imalo bojazni osloniti na svoje prethodne rezultate. Neki će to iskoristiti da odu korak dalje, a bit će i onih koji će živjeti na staroj slavi dokle god ide. Uglavnom, nemojte se uspavati, posao napreduje, a s njim i vi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si više vremena za san.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Ribe

LJUBAV: Zaokupljenost drugom stranom bit će velika, a vi spremni da se borite za vas dvoje do kraja. Oni u stabilnim vezama obnovit će svoj erotski život na najbolji mogući način. Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni i ići do kraja.

KARIJERA: Poslovi se intenziviraju, a sve što radite poprima poduzetnički karakter. Mnogi će se ovih dana jače pokrenuti ili će se od njih zahtijevati veći angažman na radnom mjestu. Oni koji traže posao također će biti prilično aktivni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte zanemariti redovan san.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

