Mjesec ljubavi: 4 horoskopska znaka imat će posebno romantične blagdane

S jedne strane, prosinac mnogima donosi pregršt razloga za dobro raspoloženje – tu su blagdani, obiteljska druženja i domjenci, gozbe, darovi i naravno, ta magična božićna atmosfera. S druge strane, tu su oni kojima blagdanska gužva uglavnom ide na živce i nastoje što manje sudjelovati u svom tom 'blagdanskom ludilu'.

No, bez obzira na to jesi li već krenula s ukrašavanjem jelke ili si više u timu Grinch, nekim bi znakovima ovaj početak zime mogao biti doista čaroban – i to u romantičnom smislu. Naime, zvijezde su u prosincu odlučile blagosloviti neke znakove srećom u ljubavi radi čega će im ovi blagdani ostati u zaista posebnom sjećanju. Jesu li među sretnim znakovima kojima će mjesec prosinac biti – mjesec ljubavi? Saznaj u nastavku:

Rak

Osobama rođenim u znaku Raka Venera će ovog prosinca priskočiti u pomoć oko njihove veze. Tako će Rak dobiti priliku bolje razumjeti svog partnera - ali također, osjećat će se i sam bolje shvaćeno. Zvijezde Rakovima obećavaju ljubavnu harmoniju tijekom ovih blagdana. Doduše, doći će do manjih prepreka zbog utjecaja Merkura, no Rak će ih uglavnom uspješno riješiti – pogotovo ako neće ulaziti u dodatne nepotrebne konflikte. Ovo će biti izvrsno vrijeme za romantično putovanje u dvoje koje će mnogo toga raščistiti u odnosu i spriječiti neke eventualne razmirice u budućnosti. Zato, svakako rezerviraj taj wellness vikend za sebe i svog partnera ili uživajte skupa na adventu u nekom drugom gradu.

Djevica

Za Djevice upravo bi ovaj prosinac moga biti jedan od najboljih mjeseci ove godine - kad je ljubav u pitanju. Osobe rođene u ovom zemljanom znaku očekuju mnogi romantični trenuci, ali ipak - ne bez truda. Naime, unatoč potencijalu za ljubavnu sreću u prosincu, parovi će trebati i dalje aktivno raditi na svojom odnosu, osobito vezano za neke ugrožavajuće vanjske faktore koji bi mogli našteti skladnom partnerskom odnosu. Djevice trebaju biti svjesne te opasnosti i pripaziti da nitko i ništa negativno ne utječe na njihovu vezu.

Foto: Pexels

Jarac

Za Jarčeve Zvijezde u prosincu donose dobre vijesti na ljubavnom planu. Razriješit će se neki konflikt koji osobe rođene u ovom zemljanom znaku već duže vrijeme muči u njihovom partnerskom odnosu. Nakon toga zrak će se raščistiti, a Jarčevi će uživati u zasluženoj ljubavnoj sreći. Partneru više neće trebati dokazivati ljubav i predanost vezi, sve će biti prilično bajkovito.

Foto: Pexels

Vodenjak

Iako će prosinac najprije donijeti neke probleme u vezi, Vodenjaci će zapravo dobiti jedinstvenu priliku riješiti ih i odnos odvesti na višu razinu povezanosti. Zvijezde Vodenjacima preporučuju da tijekom nadolazećeg mjeseca provedu što više vremena s partnerom i da ga/ju zaista aktivno slušaju. Trud će se definitivno isplatiti - Vodenjaci će biti nagrađeni posebno čarobnim blagdanima ispunjenim harmonijom i veseljem.