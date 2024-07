Horoskop za subotu: Bikovima nedostaje strpljenja, dok će Djevice biti nemirne

Ovan

LJUBAV: Vjerojatno ćete pokazati dozu nesigurnosti koja će malo obeshrabriti drugu stranu. Potrudite se vjerovati u ono što živite.

KARIJERA: Izgledan je izdatak na koji niste računali ni vi ni vaši suradnici. Krpat ćete rupu snalazeći se u trenutku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Štedite grlo i glasnice.

Bik

LJUBAV: Tek što vam se učini da ste otišli korak naprijed, već vas nešto vrati. Tako je to kad žurite i radite površno. Budite iskreniji.

KARIJERA: Nemojte se gristi zbog izdataka, nego nastojte raditi predano i bez puno razmišljanja. Rezultati će doći kasnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostaje vam strpljenja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: U seksualnim pitanjima imat ćete male dvojbe oko stila. Svatko će željeti uživati na svoj način.

KARIJERA: Netko bi vam mogao prigovoriti da na poslu trošite na nebitne stvari. Argumentirat ćete svoje izdatke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

Rak

LJUBAV: Prihvatit ćete mala gnjavljenja voljene osobe i opet pokazati koliko vam je stalo. Bit će dobar uvod u nastavak lijepe ljubavne priče.

KARIJERA: Znat ćete kako usmjeriti i one suradnike koji nisu previše vrijedni. Svojim primjerom vi ćete ih motivirati za posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemate briga.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Sve što se danas bude događalo donosit će vam samo nemir, frustracije i nova pitanja. Pokušajte ostati mirni i strpljivi.

KARIJERA: Pred vama je zahtjevan dan u kom ćete morati dobro razlučiti što žele šefovi, koji su ciljevi, tko je prijatelj, a tko neprijatelj.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Djevica

LJUBAV: Osim što vam još uvijek ne cvjetaju ruže u ljubavi, današnji dan mogao bi donijeti i neke obiteljske nestabilnosti.

KARIJERA: Bit ćete razapeti između želja i mogućnosti. Na vama je da nađete zlatnu sredinu i prilagodite se na pozitivan način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemir i nezadovoljstvo.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Moguće je da ćete s voljnom osobom razgovarati o destinaciji na koju želite otputovati. Još se nećete dogovoriti.

KARIJERA: U posao koji radite uplest će se novi ljudi s kojim ćete morati naučiti komunicirati. Bit će malih peripetija.

ZDRAVLJE&SAVJET: Netko vam se neće svidjeti.

Škorpion

LJUBAV: Usuglašavanje stavova s voljenom osobom vjerojatno će se protegnuti i na današnji dan. Činit ćete to s humorom.

KARIJERA: Vaš poslovni dan bit će prilično šaren. Bavit ćete se svim i svačim, a bit će vas na više mjesta. Vrlo dinamično.

ZDRAVLJE&SAVJET: Krenite na vrijeme na počinak.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. Voljenu osobu povezat ćete sa širim krugom ljudi s kojim i poslovno pregovarate.

KARIJERA: Dogovori će se odvijati po sistemu kreni-stani, ali vama baš ništa neće biti teško. Radit ćete s voljom i bez zadrške.

ZDRAVLJE&SAVJET: I dalje ste odlično.

Jarac

LJUBAV: Moglo bi vam malo zapeti u izražavanju jer će vam riječi biti previše slatkorječive. Pazite da vas ne proglase laskavcem.

KARIJERA: Vaše poslovne ambicije velike su, ali su takve i mogućnosti. Danas vodite brigu da ne upadnete u zamku samohvale.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Oni koji su sanjali, morat će se spustiti na zemlju. Voljena osoba će im u tome pomoći, a onda će shvatiti da je to zdravo.

KARIJERA: Doći će do izražaja neracionalno trošenje novca, a vi ćete sve to morati pravdati i rješavati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite razumni koliko god možete.

Ribe

LJUBAV: Partner će imati svoje želje i zahtjeve koji će vam se u prvi tren učiniti nerazumnim, ali brzo ćete se snaći.

KARIJERA: Vjerojatan je prolazni nesklad sa suradnicima jer će neki od njih pokazati svoju nestabilnost. No dugoročno stojite odlično.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte,

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn