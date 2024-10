Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Usuglasili ste svoje i partnerove potrebe, te nastavljate graditi svoj odnos na najbolji mogući način.

KARIJERA: Nema svrhe ponavljati nešto što je već svima jasno. Znate tko ste i čemu stremite, pa se tako i ponašajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zreliji ste od većine.

Bik

LJUBAV: Napokon se osjećate jednako kao i voljena osoba, a ona (on) više ne drami. Čini se da ste postigli zlatnu sredinu.

KARIJERA: Pred vama su novi poslovni izazovi koji mnogo obećavaju. Vi ste sposobni čitati između redova.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite intuiciju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Način ćete načina da bolje komunicirate s voljenom osobom. Tako ćete poboljšati vaš međusobni odnos.

KARIJERA: Napokon ćete se početi snalaziti. Drago vam je što se zbrka počinje raščišćavati i to na vašu korist.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Rak

LJUBAV: Na dnevni red dolazi ljubavna svakodnevica. Razgovarate o organizaciji zajedničkog života.

KARIJERA: Ono što ste nedavno zamišljali ili predlagali od danas dobiva konkretnije dimenzije ili šansu za ostvarenje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete veseli.

Lav

LJUBAV: Danas je vrlo konstruktivan dan za ljubav. Možete postići mnogo. Ako ste sami, izađite van među ljude.

KARIJERA: Ne igrajte se vatrom jer to zaista nije potrebno. Trenutačno stojite dobro i samo nastavite raditi dalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Djevica

LJUBAV: Vjerojatno ćete se i danas lijepo provesti sa svojim društvom, a partner će malo prigovarati zbog toga.

KARIJERA: Bogate poslovne mogućnosti neće vam dati mira, jer će trebati izabrati najbolje od najboljeg.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite što želite.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je još jedan bogat i ugodan društveno-ljubavni dan. Ako još tražite srodnu dušu, svakako izađite van.

KARIJERA: Ne budite netrpeljivi prema svakodnevnim zadacima koliko god vam se činili dosadnim. Oni vas hrane.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate više nego što mislite.

Škorpion

LJUBAV: Male kućne aktivnosti nakratko će vam usporiti tempo društvenog života, no brzo ćete se vratiti u formu.

KARIJERA: S obzirom na to da vi volite ljude, danas ćete biti spremni nekome progledati kroz prste. Pazite samo da to ne bude pravilo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se vraća dobrim.

Strijelac

LJUBAV: Očekujete pohvalu za svoj ljubavni trud, ali nije ljubav posao da se nagrađuju zasluge. Srce to ne radi tako.

KARIJERA: Nedostaje još očitovanje jedne osobe pa da dobijete potpunu podršku za svoj projekt.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dajte se brigama.

Jarac

LJUBAV: Danas u sebi opet osjećate onu staru stabilnost i spremnost da usuglasite sve ono oko čega se niste slagali s partnerom.

KARIJERA: Mislili ste da možete brže, ali niste vi jedini igrač u ovoj poslovnoj igri. Treba gledati stvari u cjelini.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na detalje.

Vodenjak

LJUBAV: Čini se da vam je već pomalo dosta stalnog natezanja s voljenom osobom. Odmorite se, ako treba i u samoći.

KARIJERA: Možda su od vas očekivali više, ali to ne znači da u budućnosti nećete ugodno iznenaditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u bolje sutra.

Ribe

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijat će se dobro. Bit ćete spremni popustiti većinu partnerovih želja.

KARIJERA: Odlično ćete surađivati sa svim kolegama. Dan je dobar za svaki posao povezan s ljudima i kontaktima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i vedri.

