Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Vaš unutrašnji glas odredit će i vaše ponašanje u privatnom životu. Bit će vam lijepo, a u duši ćete biti ispunjeni.

KARIJERA: Rado biste se upustili u nešto što nije konvencionalno ili što vodi alternativi. Danas ste obuzeti time.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete.

Bik

LJUBAV: Ulazite u iznimno emotivnu fazu kad ćete blistati, a vaša potreba za ljubavlju bit će jaka. Većina vas bit će u paru.

KARIJERA: Prihvaćat ćete sve opcije jer ćete u sebi imati snagu da nadilazite granice. Bit ćete zadovoljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da se ne prehladite.

Blizanci

LJUBAV: Naći ćete sklad koji vam je izmicao. Poboljšat ćete odnose s voljenom osobom. Samci će izlaziti i biti otvoreni za ljubav.

KARIJERA: Obnovit ćete neke kontakte sa suradnicima iz inozemstva. To će vam osvježiti radni dan.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se bolje.

Rak

LJUBAV: Danas ćete poželjeti pobjeći od svega i malo se provesti s društvom. Okolnosti će vam to dopustiti.

KARIJERA: Ne trebate previše brinuti, jer će se neke stvari razvijati same od sebe. Na vama je samo da to slijedite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poučite mlađe od sebe.

Lav

LJUBAV: Veliko samopouzdanje vodit će vas u nove ljubavne akcije. Oni u vezama bit će siguran oslonac voljenoj osobi.

KARIJERA: Odličan je dan za poboljšanje financijskih prilika. Neki će dobiti novac koji su dugo čekali.

ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se svojih prioriteta.

Djevica

LJUBAV: Izvrstan je dan za komunikaciju i neobavezna druženja uz kavicu. Izađite, prošetajte, otvorite se za ljude.

KARIJERA: Neki idu na poslovno putovanje na kojem ih čeka ugoda i uživanje u poslu koji rade. Bit će bolje nego što očekuju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Vaga

LJUBAV: Bez previše riječi vi ćete biti okrenuti onom pozitivnom i plemenitom u vašem odnosu, a ostalo ćete zanemariti.

KARIJERA: Ne vrijedi se zamarati onim što je prošlo. Uzmite to kao analizu i krenite naprijed. Put vam je otvoren.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pređite s riječi na djela.

Škorpion

LJUBAV: Osjetit ćete prolazni nemir koji će u vama isprovocirati dodatna pitanja, no brzo ćete naći odgovore.

KARIJERA: Suradnja s drugima razvijat će se dobro ako budete i dalje uspijevali razlučiti tko je tko u cijeloj priči.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Strijelac

LJUBAV: Sentimentalnost i nježnost bit će vaše glavne osobine danas. Mnogi će biti privrženi svom partneru.

KARIJERA: Utjecat ćete na stvari više nego što možda očekujete. Možete gotovo sve. Iskoristite dan.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste u zavidnoj formi.

Jarac

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete sve više shvaćati koliko vam ljubav znači i postavit ćete je na prvo mjesto na svojoj listi prioriteta.

KARIJERA: Poslovi će se odvijati uhodano i stabilno, a vi ćete uživati u mirnom radnom danu bez stresa.

ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete u potpunosti biti fokusirani na erotiku i seks. Tako ćete uspjeti nadilaziti sve zamke u odnosu.

KARIJERA: Mirnije ćete prihvaćati sugestije drugih jer jača vaše povjerenje u njih. Spremniji ste na suradnju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Smanjite kalorije.

Ribe

LJUBAV: Još danas možete očekivati povećanu zahtjevnost od strane voljene osobe. Budite strpljivi i što mirniji.

KARIJERA: Vjerojatno ćete biti svjedok manje svađe između vaših šefova i vaših suradnika. Vi ćete biti po strani.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

