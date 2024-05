Horoskop za ponedjeljak: Rakovi bi se mogli dosađivati na poslu, a Lavovi će biti šarmantni

Ovan

LJUBAV: Moguć je poziv osobe iz vaše obitelji koji će zasjeniti lijepa ljubavna zbivanja ili vas nakratko udaljiti od partnera.

KARIJERA: Vama se vaše poduzeće u kojem radite čini malim. Želite nešto veće za sebe, ali za to treba biti i odgovorniji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Bik

LJUBAV: Lijep razvoj osobnih odnosa potaknut će vas da iste oplemenite nekom novom idejom za izlazak gdje će vam biti dobro.

KARIJERA: Ako imate problema kako obaviti ono što trebate, sjetite se svojih stručnih znanja i brzo ćete doći do rješenja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno slobode, bez brige.

Blizanci

LJUBAV: Oni koji trenutačno imaju ljubavnih problema neka danas potraže društvo prijatelja, jer će uz njih vidjeti jasnije.

KARIJERA: Rado biste dobili odgovore na neke teme, pa postavljate dodatna pitanja. Nešto ćete saznati, ali to još nije sve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Rak

LJUBAV: Poboljšanje u osobnim odnosima bit će povezano s mogućnošću izlaska na zanimljivo mjesto puno vedrih ljudi.

KARIJERA: Mnogi će danas morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali im to neće teško pasti. Moguća je mala dosada na poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Lav

LJUBAV: Upotrijebit ćete sav svoj šarm kako bi osobi do koje vam je stalo pokazali što osjećate. Bit ćete uspješni u komunikaciji.

KARIJERA: Važno je da prihvatite ono što vam nude, makar vam trenutačno izgledalo nepovoljno. Dugoročno je dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite uz volju i upornost.

Djevica

LJUBAV: Postoji mogućnost bolje suradnje između vas i druge strane, ali trebate biti otvoreniji za to.

KARIJERA: Izgledna je suradnja s mladim osobama koje ćete uvoditi u posao. Ima još nekih sitnica koje trebate dovršiti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne mora pod svaku cijenu.

Vaga

LJUBAV: Oni koji traže ljubav neka dobro pogledaju oko sebe na osobe s kojim profesionalno surađuju.

KARIJERA: Naći ćete izlaz iz financijskih problema i uspješno prebroditi nedavne muke. Mnogi će dobiti dodatnu motivaciju za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Samo nastavite.

Škorpion

LJUBAV: Nastojat ćete se opustiti u ugodnom krugu vama bliskih ljudi i tako nadvladati nezadovoljstvo osobnim odnosima.

KARIJERA: Bit ćete rasploženi za samostalni rad, premda nećete biti zatvoreni za suradnju. No kad bi se vas pitalo, najradije biste djelovali sami.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite jednom prirodni.

Strijelac

LJUBAV: Obitelj će vas danas i privlačiti i odbijati. Postojat će utjecaji koji će u vama izazivati frustracije.

KARIJERA: Vjerojatno je da ćete kraj radnog tjedna provesti na kraćem putovanju ili ćete se morati dodatno pokrenuti u vezi posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije.

Jarac

LJUBAV: Neki će osmisliti pjesnički riječi kojim će zavoditi osobu do koje im je stalo. Drugi će rješavati obiteljske problemčiće.

KARIJERA: Poradit ćete na vlastitoj samostalnosti u poslu, a to će vas dovesti do otkrića da možete bolje i više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

Vodenjak

LJUBAV: Tajne, mašta, intrige – sve će vas to danas privlačiti više nego inače. Mogući su diskretni pogledi i čitanja između redova.

KARIJERA: Priznat će vam zasluge i to će vas razveseliti do te mjere da ćete se osjećati laki poput pera. Radit ćete jednako lako.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poslužite se svojom intuicijom.

Ribe

LJUBAV: Ako ste u otuđenoj ili ratničkoj fazi s drugom stranom, danas ćete svemu pristupati ležernije, a postojat će i određena bliskost.

KARIJERA: Spremni ste za promjene za razliku od vaših kolega. Njima će sve izgledati nestvarno, pa ćete ih morati uvjeravati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta.

