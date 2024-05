Horoskop za nedjelju: Bikovi će odustati od ljubavnog plana, a Vage pronaći rješenja

Ovan

LJUBAV: Ako se fokusirate na svoj smisao za humor, uspjet ćete pobijediti i odagnati sve ljubavne brige.

KARIJERA: Iako izgleda kao da je jedan naoko nevažan posao dovršen, vi ste ona karika koja treba povući još malo kako bi to bilo gotovo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uozbiljite se.

Bik

LJUBAV: Vaš ljubavni plan mogao bi vam se obiti o glavu. Niti je pametan, niti moralan. Bolje je poslušati druge.

KARIJERA: Danas nećete biti realni u procjenama posla. Potrebno je da se što više povežete s drugima i da ih slijedite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pretjerivanja u konzumacijama, posebno slatkog.

Blizanci

LJUBAV: Dobar dio dana provest ćete razmatrajući svoje prioritete u ljubavnom životu. Bit će tu nekih rošada.

KARIJERA: Nećete biti potpuno zadovoljni financijskim stanjem, a u isto vrijeme bit ćete skloni trošenju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Rak

LJUBAV: Trebat će malo diplomacije da vi i voljena osoba usuglasite stavove na koji ćete način uživati.

KARIJERA: Čuvajte se iluzija i zabluda. Danas nećete biti objektivni u procjenama. Stoga potražite savjetnika ili pričekajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite s pićem.

Lav

LJUBAV: Pred vama su novi izazovi koji će vas inspirirati za veća djelovanja u ljubavi. Naći ćete ravnotežu.

KARIJERA: Mali financijski izdaci učinit će ovaj dan blago nestabilnim, ali to je samo prolazno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je kašalj.

Djevica

LJUBAV: Neki će biti prilično slatkorječivi i brzi u dijeljenju komplimenata. Ne zaboravite na uvjerljivost.

KARIJERA: Znat ćete se prilagoditi svakoj novoj situaciji jer će vaš šarm i sposobnost diplomacije biti na visini.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite svoji.

Vaga

LJUBAV: Vaš ljubavni život bit će uredan, a vi otvoreni za svaki partnerov prijedlog. Koristit ćete i intuiciju u ljubavi.

KARIJERA: Nalazite se u fazi istraživanja malih stvari koje bi mogle doprinijeti boljem poslovanju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dolazite do novih rješenja.

Škorpion

LJUBAV: Danas ćete dobiti priliku da se zajedno maknete s uobičajenih mjesta kretanja bilo kroz izlet, bilo kroz putovanje.

KARIJERA: Vjerojatno ćete se sve bolje povezivati s kolegama koji nisu iz vašeg mjesta rada. Bit će to konstruktivna suradnja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite svoj auto.

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete blistati i pokušati privući osobu do koje vam je stalo. Gledat ćete da brzo pređete s riječi na djela.

KARIJERA: Bez obzira na to što možete računati na podršku kolega, vi ćete se i dalje imati potrebu dokazivati. To je profesionalno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite strasti.

Jarac

LJUBAV: Pitat ćete se koliko vrijedi vaša veza i odnos. Očekivali ste nešto više, a do toga treba još poraditi.

KARIJERA: Prolazni izdaci koji nisu bili planirani malo će vas zabrinuti. Ipak, brzo ćete naći načina da sve to nadoknadite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ide vam matematika.

Vodenjak

LJUBAV: U popodnevnim satima vaša najdraža osoba prestat će ponavljati svoje zahtjeve i spustit će se na zemlju.

KARIJERA: Bit ćete kooperativni, iako se nećete baš u svemu složiti sa suradnicima. No ovaj zreo pristup kasnije će donijeti rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite krvnu sliku.

Ribe

LJUBAV: Vaša ljubaznost i šarm sigurno će vam donijeti još poneko novo poznanstvo ili dodatne bodove u postojećoj vezi.

KARIJERA: Trebate se osloniti na konkretne rezultate koji su opipljivi. Samo tako možete nastaviti dalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereni u svemu.

