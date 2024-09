Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Ako vam se učini da vam nedostaje strasti u osobnim odnosima, samo se prepustite partneru. On će to nadoknaditi.

KARIJERA: Pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere. Bit će to korak naprijed u raščišćavanju jednog posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite, manje jedite.

Bik

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto. To će vas usrećiti.

KARIJERA: Uslijedit će vrlo dobar razvoj događaja povezanih sa stranim firmama ili partnerima izvana.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete stabilno i dobro.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Usuglašavanje s partnerom bit će uspješno, a u svemu će vam doprinijeti i vaši dragi prijatelji.

KARIJERA: Osim male zbunjenosti povezane s vašim šefom, ništa vas posebno neće brinuti u vezi posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jači ste od mnogih.

Rak

LJUBAV: Bit ćete snalažljivi kako samo vi znate. Iz svoje mašte izvući ćete odgovor na svako pitanje partnera.

KARIJERA: Rado ćete ići na posao jer ćete tamo nalaziti razne skrivene teme, ideje i zamisli kojih drugi nisu svjesni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro ćete se provesti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će vjerojatno neprimjernim potezom ili govorom uvrijediti nekog od članova vaše obitelji.

KARIJERA: Na kraćem poslovnom putovanju shvatit ćete da ponekad treba prihvatiti ono što drugi predlažu, kao i rizik koji ide s tim.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svojoj intuiciji.

Djevica

LJUBAV: Dok dan bude prolazio, sve ćete više shvaćati da vas neke osobine drage osobe uznemiruju. Prihvatite ih, jer je osjećaj nemira prolazan.

KARIJERA: Uz dobru financijsku potporu danas biste mogli definirati dio poslova s inozemstvom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prebirete po sjećanjima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Nastavljate dijeliti sreću, radost i zadovoljstvo sa svima oko sebe. Ako ste još sami, idite među ljude, pa makar samo do dućana.

KARIJERA: S radošću ćete privesti jedan posao kraju svjesni da ste radili dobro i još bolje nadilazili izazove.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte.

Škorpion

LJUBAV: Pokazat će se da vaša najdraža osoba ima inventivne ideje. Prihvatit ćete ih i tako osvježiti svoju vezu.

KARIJERA: Trenutačno se ničega ne bojite. Spremni ste na svaku suradnju i nadilazite tračeve i nestabilnosti dana.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Neobavezni kontakti danas bi vam mogli donijeti pravo osobno osvježenje. Oni koji su sami neka izađu na kavu.

KARIJERA: Previše razmišljanja o tome kako surađujete s drugima oduzet će vam dragocjeno vrijeme.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne analizirajte previše.

Jarac

LJUBAV: Razina vašeg samopouzdanja bit će velika, a prilike za druženja otvorene. Mnogi samci danas će upoznavati nove osobe.

KARIJERA: Netko od vaših nadređenih danas bi mogao nakratko stati na put vašim umjetničkim idejama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite do kraja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Nastavit ćete nizati jedan za drugim ljubavne uspjehe. Oni u vezama blistaju, a samci su puni nade i izlaze.

KARIJERA: Povremeno će vam pasti na pamet stara sitna inventura koja je ostala nedovršena zbog nepristiglih informacija. No i to će se riješiti kad tad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo na kratki odmor.

Ribe

LJUBAV: Veza koju počinjete, obećava. Budite iskreni i otvoreni kako samo vi znate. Već vezani bit će dobro.

KARIJERA: Osim malo umora, ništa vas više neće brinuti u vezi vašeg posla. Dobro ćete surađivati i napraviti ono što treba.

ZDRAVLJE&SAVJET: Možete u teretanu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn