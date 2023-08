Isprati ljeto sa stilom: Evo što bi svaki znak trebao napraviti do kraja kolovoza

Mnogi prije ljeta vole planirati što će sve u srpnju i kolovozu raditi. Duži dani i godišnji odmori daju nam malo više vremena za istraživanje novih hobija i boravak s dragim ljudima. Možda si se već ovog ljeta okupala, sunčala ili negdje otputovala, no to ne znači da ostatak sunčanih dana trebaš provesti isključivo na radnom mjestu. Nakon posla priušti si trenutke opuštanja. Istina, dobar dio ljeta odjurio je i baš zato kolovoz i rujan treba iskoristiti najbolje što znaš.

Možda su upravo pred tobom dani koje ćeš dugo pamtiti. Zvijezde su ti dale jedan ljetni zadatak: u nastavku ti otkrivamo što bi svaki horoskopski znak trebao učiniti do kraja ljeta. Zatvori sezonu u stilu i kreiraj uspomene!

Tko bi trebao otići na koncert, a tko na bazene u ovim posljednjim danima ljeta – saznaj u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Što znači živjeti u trenutku i kako to ostvariti?

Ovan – planinarenje

Kako bi se okušala u planinarenju, ne moraš ići daleko. Hrvatska nudi niz vrhova na koje se možeš popeti. Ova aktivnost može biti djelotvorna za tvoje tijelo i um – zamisli samo kakav je osjećaj s nadmorske visine promatrati krajolik znajući da si došla do cilja. Potraži planinarske škole/društva u svom gradu ili mjestu i nabavi adekvatnu opremu – to nikako nisu japanske i kratke hlače! Upusti se u avanturu. Ako dosad nisi planinarila, to čini oprezno i postepeno te u pratnji nekoga s iskustvom, a imaš li iskustva, onda i sama znaš da je još jedna planinarska tura nešto što moraš učiniti do kraja ljeta.

Bik – izrada domaćeg sladoleda

Osobe pod ovim znakom do kraja ljeta imaju jedan zadatak u kuhinji. Umjesto da sebe, obitelj i prijatelje počastiš kupovnim sladoledom, probaj napraviti domaći sladoled. To stvarno ne mora biti teško jer na internetu možeš naći puno jednostavnih recepata. Okus biraj sama, a neka u sve budu uključeni i ukućani. Ovaj zadatak može biti zabava za cijelu obitelj!

Blizanci - isprobati adrenalinske sportove

Kraj ljeta idealan je trenutak za isprobati ono o čemu mnogi maštaju, ali nikako da isprobaju. Posjeti adrenalinski park pa isprobaj zipline ili bunge jumping. To će ti sigurno ostati u sjećanju i pružiti ti sasvim novo iskustvo.

Rak – plaža

Ne bi vjerovao, Rače, tvoj je zadatak otići na plažu. Kalendarski imamo još otprilike mjesec dana ljeta pa ga iskoristi uz miris mora i zvuk valova. To svima dobro dođe, ali posebno tebi, vodenom znaku. Ako je godišnji iza tebe, pokušaj otići na vikend-kupanje i barem još jednom pozdraviti more. Pijesak i hladno piće su dobrodošli!

Lav – zabavni park

Lavovi vole društvo, ali i avanture. Kolovoz i rujan iskoristi za zabavno druženje u lunaparku. Nemoj misliti da je to namijenjeno djeci jer se i odrasli mogu sjajno provesti na vrtuljcima i autićima. Obično veći gradovi imaju lunaparke na otvorenom, a ako to nije slučaj u tvojoj blizini, raspitaj se gdje možeš provesti zabavan vikend. Karting je također odlična opcija.

Djevica – pročitaj knjigu

Ljeto je idealno vrijeme za čitanje knjiga. Ipak, čini nam se da je srpanj prebrzo prošao i da mnogi nisu stigli pročitati knjige s popisa. Sunčane dane iskoristi za napeti krimić, opuštajući ljubavni roman ili pak neki književni klasik. Zaista, postoji niz suvremenih naslova koje vrijedi pročitati i ne znamo otkuda početi. Osim pod klimom, čitati možeš i u prirodi ili plaži pa bi bilo sjajno kad bi si priuštila pokoji trenutak mira. Bez mobitela i ekrana.

Vaga – organiziraj putovanje

Obično Vage vole spontane stvari pa se u ostatku ljeta odluči na spontano putovanje. I kratak odmak od rutine mogao bi te opustiti pa bi već sljedeći vikend mogla otputovati. Hrvatska ili inozemstvo – ti biraš! A imaš li još koji dan godišnjeg, probaj organizirati višednevno putovanje koje će ti sigurno proširiti vidike i naučiti novim stvarima. Teško ti se organizirati s nekim? Solo putovanja sjajna su stvar za upoznavanje sebe, opuštanje i nove avanture.

Škorpion – zapali logorsku vatru

Snažan i odlučan Škorpion do kraja bi ljeta mogao okupiti društvo i pobjeći u prirodu. Pronađite mirno mjesto, ponesite šatore i ruksake te se okupite oko logorske vatre. Za ovu ekspediciju potrebno ti je malo avanturističkog duha, no takav odmor i snalaženje u prirodi dobro će ti doći te ti napuniti baterije. Možeš samo zamisliti kakve se sve priče uz vatru mogu čuti!

Strijelac – vrtlarenje

Strijelci inače vole pustolovine i otkrivanje novih mjesta, no u zadnjim tjednima ljeta mogli bi se okušati u vrtlarenju. Ova opuštajuća aktivnost možda ti je nešto novo, a možda već u tome imaš iskustva. Potrebno ti je snaga, volja, mirna ruka, ali i adekvatan prostor. Razmisli o tome kako bi mogla urediti svoj vrt, a nemaš li tu privilegiju, odvaži se na sadnju biljaka na balkonu. To bi domu moglo dati novi sjaj, a tebi priliku da malo vremena provedeš sama sa sobom.

Jarac – piknik

Sunčani dani mame u prirodu pa zadnje ljetne slobodne dane možeš provesti u dobrom društvu i uz dobru hranu. Odaberi neki gradski park ili skriveni prostor u prirodi ili uz rijeku i organiziraj piknik. Umjesto na dvorištu ili balkonu, napravi promjenu, zajedničkim snagama pripremite namirnice te se s dragim ljudima druži u prirodi. Zajamčeno vam je puno smijeha i dobrih priča.

Vodenjak – koncert na otvorenom

Ljeto je bilo puno festivala na otvorenom, no zbivanja u gradu sigurno će potrajati do jeseni. Sakupi društvo i otiđite na neki koncert na otvorenom. To može biti i neka live svirka ili DJ. Važno je da izdisaj ljeta dočekaš pod vedrim nebom i uz dobre taktove. Ako već dugo nisi izašla u večernji izlazak, ostatak kolovoza pravi je čas za to. Istraži što se nudi u blizini.

Ribe – odlazak na bazene

Rakovi bi trebali u more, a Ribe na bazene. Slobodan dan iskoristi za odlazak u toplice i opusti se s dragim ljudima. Ili sama – ni u tome nema ničeg lošeg. Ako više voliš druženja kod kuće, a imaš veliko dvorište, napuni bazen i organiziraj druženje uz zabavno kupanje. Pred nama je sigurno još pokoji vrući dan pa iskoristi sezonu do maksimuma!