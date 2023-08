Na pravom mjestu u pravo vrijeme: Horoskop otkriva gdje ćeš sresti srodnu dušu

Današnja dejting scena prilično je čudna – sve znamo o dejting aplikacijama, ali imamo malo iskustva s upoznavanjem partnera uživo. Pronaći para online najčešće nije teško, no može biti površno – takvi spojevi nerijetko ne vode u ono što više-manje svi priželjkujemo: zdrav, dugoročan ljubavni odnos. Naime, skriveni iza tipkovnica i mobitela imamo puno više manevarskog prostora predstaviti se za ono što nismo. Upoznati nekog uživo na prvu predstavlja veći izazov, ali ostavlja i manje mjesta pogrešnim procjenama – i posljedično, pogreškama koje rezultiraju slomljenim srcem.

Kad je ljubav u pitanju, poznato je kako svaki horoskopski znak ima vlastiti jezik. Također, kad je ljubav u pitanju, vrlo je važno znati koje su karakteristike tvog horoskopskog znaka – a to se odnosi na ono što očekuješ, čemu težiš i naravno, što nikako kod tebe ne prolazi. Jednom kad to osvijestiš o sebi, potraga za onim pravim bit će puno lakša, jedino što još trebaš znati je – gdje tražiti. Bez brige, na to pitanje astrolozi već imaju spreman odgovor.

Ovan

Pripadnici ovog vatrenog znaka potencijalnog će partnera najvjerojatnije upoznati – u zračnoj luci. Ništa čudno, jer Ovnovi obožavaju putovati i posjećivati nova mjesta pa su zračne luke njihov drugi dom. Na aerodromu provodimo dosta vremena čekajući pa imamo idealanu priliku započeti razgovor s nekim nepoznatim. Tema za razgovor između dvoje putoholičara sigurno neće nedostajati.

Bik

Hedonisti Zodiaka vole si uzeti puno vremena u svemu - pa tako i u ljubavi. Zavođenje je kod njih proces koji traje. Sigurni su u sebe i u svoj odabir pa im se nigdje ne žuri, a istovremeno na taj način imaju priliku izgraditi dublji odnos i doista upoznati potencijalnog partnera. Mjesta na kojima će pripadnik ovog zemljanog znaka najvjerojatnije upoznati svoju srodnu dušu su gurmanski i food festivali gdje ljudi uživaju u kušanju jela i pića u opuštenoj atmosferi.

Blizanci

Pripadnici ovog horoskopskog znaka poznati su po svojoj društvenosti – najbolje se osjećaj na mjestima gdje cirkulira mnogo ljudi. Mnogi će se složiti da je mjesto gdje je najlakše upoznati nekog novog oduvijek bio noćni klub, a Blizanci to dobro znaju. Iako ideja o susretu dvije pripite i uznojene osobe na plesnom podiju baš i ne zvuči romantično, upravo je noćni klub mjesto gdje su se upoznali mnogi parovi koji su uplovili u bračnu luku. Za Blizance kojima je spajanje romantike i noćnog života previše uvijek postoji alternativna opcija društvenih mreža koje bez obzira na sve ipak ne možemo usporediti s ozloglašenim dejting aplikacijama.

Rak

Rak je su među horoskopskim znakovima poznat kao onaj koji je uvijek u doticaju s vlastima osjećajima. Ljudi rođeni u ovom vodenom znaku najlakše će otvoriti dušu na seansama grupnih terapija ili sastancima grupa podrške. S obzirom na to da ovi emotivci Zodiaka jako vole razgovarati o svojim osjećajima, grupa podrške pravo je mjesto gdje će imati priliku pokazati tko su i upoznati sebi slične. Rakovi žude za dubokim i smislenim odnosima s drugima koji su na istom stupnju emocionalne zrelosti. Dejtati nekoga tko je emocionalno zatvoren ili hladan Raku je naprosto nemoguća misija.

Lav

Samouvjeren i karizmatičan Lav najbolje se osjeća ondje gdje svi mogu vidjeti koliko je snažan i seksi – a to je, naravno, u teretani. Iako nastoje ne biti površni, Lavovima je bitan fizički izgled pa će tako njihov pogled tijekom dizanja utega sigurno privući netko tko je u dobroj formi. No, osim toga da dobro izgleda bez odjeće, ovoj seksi mačkici Zodiaka bitno je i da njegov potencijalni partner zrači sličnom energijom. Dakle, nabavi slatki kompletić za vježbanje i dobro otvori oči kod sljedećeg posjeta teretani – samo hrabro, tamo si na svom teritoriju.

Djevica

Praktična, ambiciozna i uvijek dobro organizirana Djevica poznata je kao prava vrijednica među znakovima horoskopa. Pripadnike ovog zemljanog znaka 'pali' to da se na poslu pojave na vrijeme i da izvrše sve svoje zadatke i prije zadanog roka. Njihov perfekcionizam nerijetko će rezultirati time da će petkom ostati u dulje u uredu, umjesto da izađu s prijateljima. Zato nije nikakvo čudo što će Djevica potencijalnog partnera upoznati upravo na radnom mjestu. Djevice su pomalo sitničave, imaju odlično oko za detalje i vrlo pažljivo biraju kome će pokloniti svoje srce. Partner njihovih snova onaj je koji ih može pratiti i koji ima jednako visoko postavljene ciljeve, sve drugo Djevicama je nezanimljivo. Dakle, pripadnici ovog zemljanog znaka trebali bi još jednom dobro pogledati svoje kolege – jedan od njih mogao bi biti baš ono traže.

Vaga

Za razliku pod većine drugih horoskopskih znakova, Vage preferiraju tradicionalni pristup u ljubavi. Zato za Vage najviše smisla ima tražiti partnera koji ima jednake političke stavove i pripadnici su iste religije. Između ostalog, Vaga ne voli konfrontaciju, zato teži tome da pronađe osobu koja razmišlja slično kao ona i koja gaji jednake vrijednosti. Ovaj zračni znak krase osobine kao što su miroljubivost, smisao za estetiku i uravnoteženost. Za pravi balans u životu treba im partner pa je pronalaženje ljubavi visoko na njihovoj listi prioriteta.



Dakle, pripadnici ovog zračnog znaka cijene tradicionalne vrijednosti pa postoji visoke šanse da će svog budućeg partnera sresti, na primjer, u crkvi. Isto tako, moguće je da će na ljubav svog života naletjeti negdje među policama knjižnice.

Škorpion

Samopouzdani Škorpioni u ljubavi su intenzivni i misteriozni. Ovim znakom vlada Mars koji simbolizira seksualnost, agresiju, rat i instinkte. Pod utjecajem ovog planeta Škorpioni su vrlo strastveni u ljubavi, ali su i ljubomorni i posesivni. Iako mnogo manje emotivan od Raka ili Riba, Škorpion je također vodeni znak pa ima najviše smisla da svoju veliku ljubav potraži doslovno negdje uz vodu – na primjer, na plaži. Ondje oskudno odjeveni ljudi privčlače njegovu pažnju i golicaju njegovu maštu, a sviđa mu se prirodni okoliš koji budi njegovu životnu energiju.

Jarac

Vjerovala ili ne, Jarac ima dobre šanse upoznati nekog zanimljivog kao gost ili gošća na vjenčanju prijatelja ili rodbine. Naime, romantična atmosfera ovakvog događaja na Jarca će djelovati nekako inspirativno. Iako su poznati kao oni koji su fokusirani na posao i zgrtanje novca, Jarac ima i manje poznatu sentimentalnu stranu. Pripadnici ovog zemljanog znaka cijene vrijednosti kao što su obitelj, stabilnost i tradicija.

Na vjenčanjima, osobito ako i mladenci iz Jarcu bliskog kruga, osjetit će ljubav u zraku i lako će doći u pravo raspoloženje za romansu. Zato, Jarčice, nemoj odbiti poziv na ples od nepoznatog udvarača, a ne bi bilo loše da i sama iniciraš razgovor s jednim od zanimljivih uzvanika. Mogla bi se iznenaditi kuda će te to odvesti.

Vodenjak

Vodenjak je inovativan i uvijek gladan znanja. Ima svoj svijet u koji pristup imaju samo rijetki sretnici. Njegove veze s drugima nikada nisu površne. S obzirom na to da Vodenjak traži intelektualnu stimulaciju koja mu je preduvjet za ljubav, njegov potencijalni partner mora biti otvorena i oštra uma. Jedno od mjesta gdje se pripadnici ovog zračnog znaka osjećaju najugodnije definitivno je knjižara – Vodenjak može sate i sate provesti ondje listajući nove knjige. Tu i tamo, kad digne glavu, možda mu pogled zapne za neku intrigantnu osobu s kojom će moći podijeliti sva novo stečena saznanja.

Ribe

Najempatičniji znak Zodiaka, Ribe, uživaju pomažući drugima. Ovaj vodeni znak poznat je po svojoj senzibilnosti, a vrlo se lako mogu postaviti u tuđe cipele radi čega ih krasi suosjećajnost. Zato ne čudi što, prema astrolozima, najviše šanse za upoznavanje srodne duše imaju u volonterskim akcijama. Ribe će se vrlo vjerojatno tijekom života uključiti u više programa volontiranja, bilo da će pomagati žrtvama prirodnih nepogoda ili napuštenim životinjama. Kako će puno vremena provoditi u takvim aktivnostima, ondje će, prije ili kasnije, pronaći nekog tko će osvojiti njihovo veliko srce.