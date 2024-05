Znamo što morate pokloniti najvažnijim ženama u svojem životu!

Svatko od nas u životu ima one posebne žene koje nas uvijek podupiru, vole i čuvaju – naše mame i bake. One nas grle kad smo tužni, iskreno se vesele našim uspjesima i stvaraju s nama uspomene kojih se rado sjećamo.

Upravo zato nam je važno pokloniti im nešto što će im pokazati koliko nam je stalo do njih. No nije svaki poklon isti i možda ih neće baš svaki razveseliti onako kako priželjkujemo. Zato često tražimo one posebne, emotivne poklone. Što može biti vrednije i emotivnije od uspomena? One su vječne i uvijek nas podsjećaju na trenutke provedene s mamom, bakom i ostalim članovima obitelji. Zato vam predlažemo da obavezno pogledate Mamin spomenar i Bakin spomenar.

Foto: Promo

Riječ je o knjigama u kojima se nalazi pregršt pitanja koja mamu i baku vode kroz njihove živote. Pitanja su podijeljena u poglavlja koja prate njihove živote od djetinjstva pa sve do sadašnjih dana. U spomenarima imate i stranice za fotografije. A nakon što mama i baka završe sa zapisivanjem, spomenar postaje poput riznice njihove prošlosti – svaka stranica sadržava njihove priče, fotografije i sjećanja.

Zamislite kako će vaša majka uživati dok zapisuje sjećanja iz svojeg djetinjstva, školskih dana te bira slike iz mladosti. A kako ćete se tek vi osjećati kad budete čitati priče iz bakina života, sjećanja na prve ljubavi i izazove koje je prebrodila.

Jako je važno da mladi znaju priče svojih predaka jer tako uče o ljubavi, hrabrosti i upornosti. Kad podijelimo svoje priče, jačamo obiteljske veze i stvaramo nove tradicije.

„Svaki put kad otvorim spomenar i vidim bakin rukopis, krenu mi suze. Volim čitati njezine priče, a moja djeca sada će imati priliku upoznati svoju prabaku onako kako je inače ne bi upoznala“, izjavila je Magdalena koja je prošle godine kupila Bakin spomenar.

Foto: Promo

Osim toga, Mamin spomenar i Bakin spomenar dolaze već ukrašeni mašnom što darivanje čini lakšim. Sve što trebate učiniti jest uručiti ovaj prekrasni dar i promatrati mamu ili baku kako se osmjehuju.

Zato posjetite cuvariuspomena.hr i odaberite poklon za najvažnije žene u svojem životu. Neka se i one osjete voljeno i posebno – zaslužuju svaki trenutak sreće i ljubavi.