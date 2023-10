Authentic Beauty Concept, veganski brend koji sve svoje proizvode radi s prirodnim sastojcima bez štetnih sastojaka poput parabena, sulfata i silikona, redovito postavlja nove standarde predstavljanjem novih proizvoda, koji svakog puta iznova oduševe sve njihove korisnike. Proizvodi Authentic Beauty Concept formulirani su s pomoću posebne kombinacije pročišćenih prirodnih ekstrakata.

Nakon nekoliko, već dostupnih, proizvoda za njegu vlasišta, ove jeseni Authentic Beauty Concept predstavlja svoj novi proizvod – Sensorial Cream Scrub, odnosno piling za vlasište, lice i tijelo. Kao i svi dosadašnji proizvodi, stvoren je uz pomoć prirodnih sastojaka, kako bi ojačao kosu i vlasište i vratio im prirodan sjaj. Piling se često koristi kao predtretman za čišćenje lica, stoga se Authentic Beauty Concept odlučio na stvaranje potpuno prirodnog proizvoda za piling tjemena, kako bi i kosi pružili jednaku njegu koju pružamo i svom licu te dubinski osjećaj čistoće.

Na našem tržištu, proizvod je predstavljen zajedničkom kampanjom ambasadorice branda – glazbenice Nike Turković i jednom od najrespektabilnijih hair stilistica na ovom području – Evelin Benković.

"Jako mi se sviđa Nikin stil i to što je posvećena sebi i self careu – kako izvana, tako i iznutra. Sam styling koji smo radili je bio jako clean, pure i sofisticiran, a opet dosta cozy i warm što je po meni upravo Nika. Nikinu kosu sam prvo malo skratila: ne prekratko, već smo joj napravili nekakav middle neck bob što je jako ženstveno i seksi, a istovremeno daje i malo dječački look i šarm. To je kosa koja ide i u rep i u bun, ali i jako dobro izgleda fenirana, prirodno posušena ili fenirana, tako da Nika može biti jako fleksibilan s odabirom frizure prema prilici ili raspoloženju.

Imali smo tri stylinga: prvi je bio jako fashion s kosom feniranom lagano na van, a drugi styling je bila popularna punđica sa sharp pramenovima s prednje strane lica. Treći, meni najdraži styling je bio soft wet look koji sam kreirala uz pomoć tri Authentic Beauty Concept proizvoda: za početak, Replenish sprej uz pomoć kojeg sam kosu omekšala i nahranila, a nakon toga Solid pomada kojom sam crunchala kosu cijelom dužinom i na kraju serum iz Hydrate linija kako bih kosu hidratizirala i nahranila. Koristila sam gotovo isključivo samo svoje ruke i prste za oblikovanje kose kako bih dobila što prirodniji izgled. S Authentic Beauty Concept proizvodima inače obožavam raditi wet look jer se kosa nikada se stvrdne kao s klasičnim gelom za kosu, nego kako vrijeme protječe, tekstura kose postaje sve prirodnija i to je zapravo onda frizura koja se može nositi danima." – istaknula je Evelin.

Piling nježno čisti vlasište, kožu i lice, oslobađajući ih od naslaga svojim detoksikacijskim i adaptogenim svojstvima. Bogata formula sa sastojcima kao što su adaptogeni poput košticama marelice, chia sjemenkama, ljuskom oraha, te dodanim shea maslacem nježno čisti vlasište i kožu, ostavljajući je dubinski očišćenom, a lagana, kremasta tekstura stvara ugodno iskustvo tijekom nanošenja proizvoda, ostavljajući mek osjećaj na koži. Sensorial Cream Scrub ne isušuje vlasište, već nježno uklanja nečistoće.

Pažljivo odabrani sastojci svaku liniju brenda čine posebnom, ovisno o tipu kose za koji je namijenjena. Authentic Beauty Concept stvorio je tako četiri glavne linije koje se razlikuju prema tipu kose za koji su namijenjeni, a to su Hydrate, Glow, Amplify i Replenish linija.

Hydrate linija sadrži ekstrakte manga i bosiljka te je namijenjena za normalnu do suhu ili kovrčavu kosu, Glow linija sadrži ekstrakte datulje i cimeta i namijenjena je za obojanu kosu, jer svojim svojstvima tonira i vraća joj energiju. S druge, tu je i Amplify linija, koja je namijenjena za tanku kosu, jer svojstva zelenog čaja i limete kosi daju dodatan volumen, a Replenish linija, koja sadrži ekstrakt javora i pekan oraha, vraća sjaj i hrani kosu pa je stoga namijenjena oštećenoj kosi.

U moru proizvoda za njegu kose, ponekad je teško pronaći pravi izbor, pa odluka najčešće pada na sastojke koji se nalaze unutar proizvoda. Prirodni sastojci omogućuju nježnu brigu za kosu i daju sigurnost da se kosa neće dodatno oštetiti, već da će biti nahranjena. Autentična ljepota je prirodna i jednostavna te proizlazi iz karaktera, a uz Authentic Beauty Concept kosa ima mogućnost biti ogledalo osobnosti. Svi proizvodi dostupni su na hairshop-u.