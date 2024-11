U dm-u potražite adventske kalendare uz koje će iščekivanje Božića biti još ljepše

To naravno znači da već razmišljamo o poklonima, kolačima, ali i o adventskim kalendarima koji će se pobrinuti da u svakom trenutku znamo koliko još dana moramo čekati. Danas vam zato predstavljamo tri vrste adventskih kalendara. Na vama je da odaberete uz koji od njih će vam odbrojavanje do Božića biti još ljepše. Malo ćemo „varati“ i otkriti vam neka od iznenađenja koja se kriju iza prozorčića, da vam bude lakše odabrati.



Adventski kalendari za ljubiteljice make-upa

Ako vam se sviđa ideja da svaki dan do Božića otkrijete novo make-up iznenađenje, savršen adventski kalendar za vas je trend it up have yourself a beautiful Christmas. Sjenilo za oči, lak za nokte, olovka za usne, ruž za usne... božićna mini-izdanja omiljenih make-up proizvoda čekaju vas iza prozorčića ovog adventskog kalendara. Uz trend it up adventski kalendar, u svom dm-u možete pronaći i druge make-up adventske kalendare uz koje će i vaša kozmetička torbica odražavati božićno raspoloženje.

Neka svaki dan bude čokoladan

Klasika je klasika, zar ne? Mini čokoladno čašćenje tijekom 24 dana odbrojavanja nikome neće naštetiti, ali će svima uljepšati dane do Božića. Uz dmBio adventski kalendar od mliječne čokolade ta će mala gozba biti u znaku čokoladnih poslastica od sastojaka iz ekološkog uzgoja.

Dvadeset i četiri dana za njegu

Uoči Božića sve je u znaku prijatelja i obitelji, a kako ne biste zanemarili i svoje potrebe, u pomoć stižu beauty adventski kalendari. Iznenađenja u alverde adventskom kalendaru WinterTime učinit će blagdane slavljem ljepote i osviještenog izbora. Opustite se i razmazite uz alverde proizvode za njegu lica, tijela i kose opojnih mirisa naranče, badema, vanilije kokosa i ruže. Ako se pitate kako se odlučiti između alverde adventskog kalendara i Balea adventskog kalendara It's beginning to look a lot like Christmas, i tu vam možemo pomoći. dm online shop pravo je vrelo informacija i uz dva klika (hint: Sastojci materijala) možete saznati koji se proizvodi skrivaju u kalendarima i odlučiti koji je onaj pravi.

U dm online shopu i najbližoj prodavaonici otkrijte dm-ovu ponudu adventskih, poklon-paketa, ukrasa i brojnih drugih proizvoda koji će vam ovaj Božić ispuniti svjetlom, šarenilom i radošću.