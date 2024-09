Nova epizoda podcasta "Mame kod Lane" donosi nam iskren i dubok razgovor o majčinstvu s jednom od najprepoznatljivijih javnih osoba u Hrvatskoj. U emotivnoj i zabavnoj epizodi Jelena Veljača podijelila je s Lanom Gojak Bajt i gledateljima kako su izgledali najizazovniji, ali i najljepši trenuci s njenom kćerkom Lenom.

Na početku razgovora, Jelena se osvrnula na svoje djetinjstvo i to kako su izgledale 80-e i 90-e godine u njenom obiteljskom domu. Istaknula je da su se mnoge stvari koje danas smatramo standardnim u roditeljstvu, poput pisanja domaće zadaće s djecom i brige o školskim obavezama, tada jednostavno nisu prakticirale. U razgovoru je podijelila svoje uspomene na jedine pokušaje "instrukcija" koje je imala s roditeljima: "Ja sam vrlo brzo odustala od svih instrukcija od roditelja. Jednom sam primila instrukcije od mame iz latinskog, mislim u prvom razredu gimnazije; to je završilo tako da smo obje plakale. A jednom sam primila od oca iz matematike, ali mislim da je to bio neki niži razred osnovne škole, i to je završilo tako da je zbirka zadataka letjela preko cijelog dnevnog boravka ili gdje smo već sjedili."

Osvrnula se i na trenutak kada je prvi put osjetila želju da se ostvari kao majka: "Čini mi se da kad sam upisala glumu i tijekom svih svojih godina na akademiji uopće nisam razmišljala o tome, ali ne bih rekla da sam svjesno donosila odluku da ne želim djecu. Nisam se opterećivala time hoću li biti majka, nisam uopće o tome razmišljala, ali nekako sam u podsvijesti znala da je majčinstvo jedan dio onoga što želim kao iskustvo. I eto, kad sam prvi put poželjela i počela aktivno razmišljati o tome, to je bio trenutak kad sam shvatila i rekla: 'Okej, možda sam sada spremna.'"

Dodala je da je sretna što s odlukom nije žurila: "Ja sam sebi dala stvarno dugačak vremenski period da isprobavam, stvaram, mijenjam, putujem, mijenjala sam profesije i nekako uživala." Jelena je iskreno progovorila i o svom povratku na posao nakon samo 40 dana od poroda, naglašavajući kako mnoge žene osjećaju pritisak da se brzo vrate u poslovnu rutinu, ali savjetuje da je važno slušati svoje tijelo i ne žuriti. "Nemojte se dat' zeznut, treba ostati doma," poručila je.

U razgovoru s Jelenom, osim što je iskreno govorila o svom iskustvu majčinstva, otvorene su i druge društveno bitne teme koje se tiču žena i majki. Što je Jelena rekla o uvođenju seksualnog odgoja u škole, nasilju prema ženama i inicijativi "Spasi me", saznajte u novoj epizodi podcasta "Mame kod Lane", koja je dostupna već danas na YouTubeu, te audio podcast platformama poput Spotifya, Applea i Googlea.