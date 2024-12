Pridruži se Avenue Mall Loyalty programu i uživaj u ekskluzivnim nagradama

Shopping nije samo kupovina – to je trenutak za tebe, prilika da se opustiš, istražuješ, pronađeš nešto novo i uživaš u svakom koraku. Avenue Mall ti pruža upravo takvo iskustvo: od modernih trgovina i raznovrsnih brandova, preko ugodnog ambijenta, do prilike da ispuniš svoje želje na jednom mjestu. No, svoje omiljene shopping trenutke možeš učiniti još posebnijima.

Šetnja kroz trgovine koje voliš, miris svježe kave u pauzi za odmor, zadovoljstvo zbog savršenog ulova – a sada zamisli da sve to dodatno nagrađuje tvoju vjernost. Avenue Mall Loyalty program osmišljen je kako bi svaki tvoj odlazak u shopping bio nagrađen ekskluzivnim pogodnostima, popustima i fantastičnim nagradama koje biraju baš tebe!

Zašto ćeš obožavati Avenue Mall Loyalty program?

Bilo da istražuješ najnovije modne trendove, tražiš savršen poklon ili uživaš u obiteljskim izlascima, tvoja vjernost sada donosi konkretne benefite:

1 EUR = 1 bod – Svaki put kad kupuješ u Avenue Mallu, tvoji računi donose bodove koji te vode do fantastičnih nagrada.

Ekskluzivni popusti – Uz Loyalty karticu ostvaruješ popuste kod brojnih trgovaca. Shopping nikad nije bio ovako povoljan!

Sjajne nagrade – Zamijeni sakupljene bodove za vrijedne poklone i dodatne pogodnosti.

Kako uživati u svim pogodnostima?

Registriraj se u nekoliko koraka – Preuzmi mobilnu aplikaciju, posjeti shopping recepciju ili potraži Avenue Mall hostese. Preuzmi svoju Loyalty karticu – Na recepciji je odmah dostupna, potpuno besplatno! Shoppingaj pametno – Uživaj u popustima dok kupuješ kod svojih omiljenih trgovaca. Skeniraj račune putem aplikacije ili na recepciji istog dana kupovine. Bodovi se automatski dodaju tvojoj kartici! Zamijeni bodove za nagrade – Odaberi nagrade koje te najviše privlače i nagradi sebe za svoju vjernost.

S Avenue Mall Loyalty programom svaka tvoja kupovina postaje prilika za uživanje. Zamisli šetnju kroz omiljene trgovine, kupovinu savršenih artikala i dodatno oduševljenje dok skupljaš bodove. A onda – nagrade koje biraju baš tebe!

Sve dostupne popuste, nagrade i dodatne pogodnosti možeš pronaći na : https://avenuemall.hr/loyalty/

Ne čekaj već se pridruži Avenue Mall Loyalty programu već danas i učini svaki shopping posebnim iskustvom koje se pamti!