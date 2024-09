POGLEDAJTE BIOGRAFSKI FILM O GLAZBENOJ SENZACIJI MILLI VANILLI!

Za dobru uvertiru u rujan sinoć su se pobrinuli Blitz iCineStar Cinemas koji su bili zaduženi za odličan provod ipremijeru filma „Girl You Know It’s True“ . U Kaptol Boutique Cinema okupili su mnoge ljubitelje glazbe i kina, a povod je bio novi biografski film o glazbenoj senzaciji Milli Vanilli. „Girl You Know It’s True“ predstavlja uzbudljiv pogled na nevjerojatnu priču o legendarnom glazbenom duu koji je ujedno bio i jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih glazbenih fenomena u doba najveće popularnosti MTV-a, a u dva sata svi su mogli “otputovati“ u plesne osamdesete i devedesete. U filmu su uživali Ivana Husar, Saša Lozar, Edina Pršić Babić, Branka Krstulović, Tomo Ricov, Kristina Bradač Radić, Marina Mamić, Boris Kovaček, Zembo Latifa, Dalibor Petko, Niko Čuturić, Antonija Ćosić i brojni drugi.

„Girl You Know It’s True“ približit će vam Roba Pilatusa i Faba Morvana, članove grupe Milli Vanilli, od njihovih prvih uspjeha, obiteljskih odnosa do skandala koji je šokirao svijet. Kroz fascinantnu rekonstrukciju ključnih trenutaka njihove karijere, odnos s producentom Frankom Farianom i drugim suradnicima, gledatelji imaju priliku doživjeti sve faze strelovitog uspjeha od europskih do svjetskih top lista. Uz to, film prati emotivne, obiteljske trenutke ovih zvijezda, kao i izazove s kojima su se suočavali iza kulisa njihovog zvjezdanog statusa.

Osim u premijerno prikazanom filmu i nevjerojatnoj istinitoj priči, brojne okupljene hitovima inspiriranim temom 80-tih i 90-ih zabavljali su DJ-i Stanko Bondža i Rea i članovi plesnog kluba Megablast, a večer su podržali Weekend Media Festival, Top Radio i CineStar TV Channels. A upravo glazbeni hitovi tog doba donijeli su dodatnu dimenziju večeri stvarajući savršenu priliku za opuštanje i druženje nakon ljetnih odmora. Podsjećamo da je prošle godine objavljen i greatest hits u izdanju Sony/Menart, a i dan danas aktivan Fab Morvan pozdravio je sve prisutne s velikog platna, porukom snimljenom ekskluzivno za Kaptol Boutique Cinema.



Premijera filma „Girl You Know It’s True“ bila je puno više od same filmske projekcije. To je bila prilika za sve prisutne da se povežu s jednim od najzanimljivijih trenutaka u glazbenoj povijesti i uživaju u večeri koja će se dugo pamtiti, a kako je bilo možete pogledati i u videu.

Film možete pogledati već od sutra, 12. rujna u svim kinima u distribuciji Blitza, a ljubiteljiceCineLady događaja u Zagrebu (Z Centar), Rijeci, Osijeku i Splitu imaju priliku pogledati film uz piće dobrodošlice i poklone partnera. Ulaznice su u prodaji na cinestarcinemas.hr.