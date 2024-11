Pet žena, pet priča, jedan makeover

Inovativan projekt robnih kuća NAMA, pokazao se kao potreban i poželjan alat u svladavanju sonova kombiniranja odjeće, stvaranje skladne i elegantne kombinacije za različite prilike.

Odjevanje u Hrvatskoj postaje sve kreativnije, s naglaskom na estetiku i individualnost, no često se suočavamo s izazovima pri odabiru odgovarajuće odjeće za različite prigode. Moda pruža prostor za samoizražavanje, no važno je razumjeti kako se prikladno obući za određeni trenutak, bilo da je riječ o poslovnom sastanku ili svečanom događaju. Odjeća koju biramo ne odražava samo naš stil, već i poštovanje prema prigodi, a učenje o kombiniranju boja, materijala i krojeva može uvelike olakšati svakodnevne modno-stilske dileme.

Modna savjetnica Andreja Horvatić Pruša, zajedno s timom vizažistica provela je pet kandidatkinja kroz edukativan i zabavan proces odijevanja. Tijekom nekoliko sati provedenih u robnoj kući NAMA, zajedno su birale odjevne predmete, kombinirale i učile kako se prikazati u najboljem svjetlu.

Ključna stavka svake odjevne kombinacije je prikladno odjevanje koje će odgovarati vašem obliku tijela. “Primjerice to je odabir oblika hlača, svi moramo znati koje hlače najbolje odgovaraju našem tipu tijela. Želja kojoj treba težiti pri odabiru hlača je djelovati više, birati modele koji elongiraju nogu te pratiti da se naša obuća uklapa s odabranim tipom hlača“.

Kao pobornik bazične tzv. “capsule” garderobe, 5 “must have” komada koje Andreja izdvaja kao bazu garderobe svake žene su: crne hlače ili tamne traperice, dobre tenisice, kožna/motociklistička kratka jakna ako imamo uže bokove, a za šire bokove i jača bedra sako koji će ih uspješno prekriti. Također važan dodatak je i crossbody torbica, te koktel haljina u crnoj, tamnoplavoj ili tamnozelenoj boji držeći se bazičnih tonova i boja koje se mogu ukorporirati u brojne kombinacije. Kako je neke od ovih komada Andreja uključila u makeover naših kandidatkinja, pročitajte i pogledajte u nastavku.

Marjanca Kostrevec (63),

‘Vrijeme je za promjenu’“, ispričala je Marjanca, koja je u robnoj kući NAMA prepoznala priliku da svlada kombiniranje odjeće, boja i materijala, što joj je do sada predstavljalo izazov. Iako je imala sportski stil, ovaj makeover otvorio joj je vidike prema drugim stilovima u kojima se osjećala ugodno, a istovremeno i moderno.

Ivana Kapustić Pavić (39), poslovna je žena koja je često na sastancima te je željela poboljšati svoj poslovni izgled i naučiti kako ostaviti bolji dojam. „Naučila sam koji krojevi i boje mi najbolje pristaju, a za ovo iskustvo imam samo pohvale, bilo je edukativno i opuštajuće. Mislim da je svima dobrodošao jedan ovakav stilski savjet, bez obzira na dob“, zaključila je Ivana.

Nika Paver (49) obično pribjegava casual, sportskom stilu te je željela iskoračiti iz dosadašnjeg i probati nešto novo. Iako nije imala konkretna očekivanja, bila je ugodno iznenađena procesom i rezultatom. „Nakon što su stručnjaci odradili svoje, osjetila sam da sam stvarno dobila nešto novo“, kaže Nika. Odabrala je nekoliko komada iz asortimana robnih kuća NAMA, koji su joj odgovarali, a naučila je i korisne trikove za pravilno kombiniranje odjeće, koji će joj pomoći da se osjeća sigurnije u svome stilu.

Mirela Bece-Kovačić (51) iz Siska je doputovala zajedno sa svojom kćerkom na makeover, kako bi zajedno provele jedan „girls' day“. „Bila sam ugodno iznenađena atmosferom i pozitivnim ljudima oko mene. Tim koji me dočekao i proveo kroz proces potaknuo me na izlazak iz moje zone konfora te su me naučili kako da obogatim svoj stil i prilagodim ga svom obliku tijela“, kaže Mirela. Osim toga, otkrila je da joj crveni ruž savršeno pristaje uz pomoć stručnog tima vizažistica.

Snježana Soldo, naša posljednja kandidatkinja podjelila je da je jedan od ključnih razloga za prijavu na makeover u NAMI bila njena dugogodišnja ljubav prema brendu. “Zaista mi je bilo jako lijepo, stvarno sam se ugodno osjećala, a sve žene su bile tako srdačne i dobre. Smatram da je ovo bilo jedno super iskustvo te ga preporučam i drugim ženama”.

Pozitivnim reakcijama naših kandidatkinja doprinijele su profesionalne vizažistice Amadea i Vesna, koje su naglasile prilagodbu make-upa osobnim karakteristikama lica, stilu i prigodi. "Nikad ne radim make-up prema trenutnim trendovima, već zaista pristupam svakoj klijentici individualno", objašnjava Amadea. Svaka žena ima svoje specifične potrebe, a njena filozofija je stvaranje personaliziranog make-upa koji odražava osobnost i vanjski izgled.

Kroz personalizirane savjete i edukaciju, svaka žena može naučiti kako najbolje istaknuti svoje prirodne ljepote.

Za uspješan makeup naše vizažistice izdvojile su najvažniji korak, koji često pada u drugi plan, a to je njega kože. "Bez njege kože, nijedan make-up neće izgledati savršeno.” Žene često zanemaruju osnovne korake njege, misleći da će šminka prikriti nepravilnosti. Međutim, pravilno čišćenje kože, obavezno uklanjanje šminke na kraju dana te primjena hidratantnih krema nužni su za dugotrajan i besprijekoran izgled make-upa” izdvaja Amadea.

Osim odgovarajuće njege lica vizažistice preporučaju 4 nezaobilazna makeup koraka koje su osnova čak i za početnike, a u njih spada odgovarajuća podloga, puder u skladu s tenom i podtonom kože, decentna maskara crne boje te ruž ili sjajilo ovisno o preferenciji. U kreiranju make-upa kandidatkinja u ovome ciklusu, vizažistice su koristile brendove MaxFactor, Pupa i Milani.

Prijava na makeover program može biti savršen način da se oslobodite svojih nesigurnosti, istražite nove stilove i uživate u iskustvu koje ne samo da unapređuje vaš izgled, već također pomaže u izgradnji samopouzdanja.

Za više informacije o ovom inovativnom projektu robnih kuća NAMA pratite priče na našim profilima.