Pet godina vrhunskog užitka uz Jellyfish in Space

Martićeva ulica 71 ovog je vikenda bila središte velikog slavlja, jer je Jellyfish in Space, jedan od najpoznatijih zagrebačkih food & cocktail barova, obilježio pet godina uspješnog rada. U duhu prepoznatljive kreativnosti i inovativnosti, proslava je oduševila sve posjetitelje kombinacijom vrhunske zabave, autentičnih okusa i nezaboravne atmosfere.

Poznato je da Jellyfish in Space nije samo restoran ili bar, to je mjesto koje okuplja ljubitelje vrhunske hrane, pića i izvanredne zabave. Ovog vikenda, proslava je bila više od običnog rođendana, bila je to proslava koja je pokazala koliko je Jellyfish važan za zagrebačku scenu. Odlična gastro ponuda te popularni, ali i jedinstveni kokteli, još jednom su dokazali zašto Jellyfish in Space zauzima posebno mjesto na zagrebačkoj gastro sceni. U vrijeme kada je ponuda restorana sve veća, Jellyfish in Space se i dalje uspješno izdvaja svojom posebnom ponudom hrane i koktela, koja ga drži pri vrhu omiljenih okupljališta grada Zagreba.

Jellyfish in Space već godinama postavlja nove standarde u ugostiteljstvu, a ovim su događajem potvrdili svoju predanost pružanju vrhunskog iskustva za sve posjetitelje. Sve prisutne zabavljao je Ivano uz pratnju benda koji je stvorio odličnu atmosferu.

Foto: Sven Čustović, Bojan Zibar

Kako bi nagradio vjernost svojih posjetitelja, tijekom ljeta, Jellyfish in Space organizirao je nagradnu igru povodom 5. rođendana, u kojoj su mogli sudjelovati svi gosti. Nagrada je nezaboravno putovanje u Meksiko u trajanju od 11 dana uz vodstvo poznatog putopisca Kristijana Iličića. Pet sretnih dobitnika koji će uskoro krenuti na uzbudljivo putovanje su: Marijana Posilović, Isabella Kovačević, Lara Olivari, Laura Jelić te Mate Šarčević.

Sezona svirki također se vratila u Martićevu 71, tamo gdje sjajna hrana, unikatni kokteli i zabava nikada ne prestaju, a Jellyfish in Space je još jednom dokazao zašto mu se brojni posjetitelji iznova vraćaju.

Foto: Sven Čustović, Bojan Zibar

Foto: Sven Čustović, Bojan Zibar

Foto: Sven Čustović, Bojan Zibar