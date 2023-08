Posljednji vikend kolovoza, kada završava period godišnjih odmora, mnogima je neminovno jedno: obilazak trgovina u potrazi za svime potrebnim kako bi povratak na posao i u školske klupe prošao što bezbolnije. Za razliku od blagdanske kupovine, kada mnogi zbog ideje darivanja rado posežu za novčanikom ili obavljaju plansku kupovinu on-line, obilazak trgovina u ovo doba godine ipak je bitno drugačiji. Nove tenisice, bilježnice, torba, pernica ili toplija odjeća značajan su istovremeni izdatak mnogim građanima, što često dovodi do velikih gužvi u trgovinama kao i viših cijena ili nedostatka željenih artikala.

Svemu tome doskočio je prvi hrvatski shopping centar nove generacije, jedan od rijetkih u kojem će sve trgovine/poslovnice raditi ovaj vikend, odnosno i u nedjelju cijeli dan. Smješten na zapadu Zagreba već je svoje posjetitelje navikao na brojna dodatna događanja, a sada u povodu svog drugog rođendana - osim mnogih pogodnosti na prodajnim mjestima - organizira i razne besplatne aktivacije za sve dobne skupine s raznovrsnim darovima i nagradama za posjetitelje. Jedna od njih je 'Balonmanija', spektakularno događanje za sve generacije koje će se održati u subotu u 18 sati. Čak pet stotina balona biti će pušteno unutar centra, a svaki peti će sadržavati vrijednu nagradu.

Stoga, kako bi vam ovaj ključni shopping vikend u godini, 26. i 27. kolovoza, označio novi početak sa što manje stresa, zagrebački Z Centar pobrinuo se za jedinstvenu zabavu s nevjerojatno atraktivnom ponudom. No krenimo redom.

BESPLATNE RADIONICE, PREDSTAVE I NATJECANJA ZA NAJMLAĐE

U subotu i nedjelju od 10 do 14 sati u prizemlju Z Centra odvijat će se zabavne i besplatne MiniPolis aktivnosti. Osim kreativnih radionica za djecu tijekom kojih će se dijeliti razne nagrade, najatraktivnije događanje i ujedno prvo takvo u Hrvatskoj, bit će natjecanje u pedaliranju. Da nam je prije nekoliko godina netko rekao da će jedan trgovački centar imati mini bazen za posjetitelje u kojemu će se moći voziti pedaline ne bismo mu vjerovali. No ne samo da je istina, već će u MiniPool Pedal Race-u uz predočenje računa u minimalnom iznosu od petnaest eura moći sudjelovati gotovo svi: maksimalna težina koju može podnijeti jedna pedalina iznosi čak 70 kilograma. Osim natjecanja u pedaliranju, za najmlađe će biti prikazana i interaktivno - edukativna predstava 'Dan u laboratoriju malog znanstvenika' koju je režirao Miro Čabraja. Prikazivat će se u nedjelju od 16 do 16:45 sati nakon čega sve do 17:45 sati slijede radionice za djecu naslova 'Mali ljigavac' i 'Gigantski balon'.

EDUKATIVAN SHOW S TIKTOKERIMA I INFLUENCERIMA

Najveći broj posjetitelja očekuje se u nedjelju od 19 do 20 sati, u terminu interaktivne edukativno-zabavne predstave 'MC Show' pod palicom Mire Čabraje, koja okuplja poznate TikTokere i influencere među kojima su Martina Filić, Ismael Hadžić, Ivan Tokić, Ivan Magla, Miro Čabraja i Stela Rade. Posebnost predstave je interakcija s publikom, a osim što će moći čuti brojne savjete o životu na društvenim mrežama, njihovim prednostima i manama, moći će se aktivno uključiti u brojne igre i izazove. Riječ je o satu čiste zabave: glume, glazbe, plesa, imitacije, prankova i slično - sve što voli Z generacija. I da im odmah odgovorimo na glavno pitanje: da, nakon showa publici će biti dozvoljeno fotografiranje s njihovim omiljenim zvijezdama takozvane nove stvarnosti.

TOP NATJECANJA U NAJVEĆOJ HRVATSKOJ GAMING ARENI

U subotu i nedjelju u igraonici Hall Of Game održavat će se zanimljiva natjecanja s bogatim nagradama. U subotu, s prijavama od 16 sati i početkom u 18:00 sati, kreće natjecanje u Valorantu, zabavnoj natjecateljskoj igri u prvom licu smještenoj u bliskoj budućnosti, odnedavno iznimno popularnoj na gejming sceni. Poseban ju je doživljaj igrati u najvećoj hrvatskoj gaming areni smještenoj upravo u zagrebačkom Z Centru. Nakon ovog natjecanja, s početkom u 21 sat, odvijat će se i watch party velikog finala u 'Valorant Champions 2023 - Los Angeles'. Uz veliku dozu smijeha i zabave, u nedjelju od 16 do 18 sati u Telemach kutku održavati će se natjecanje u igri 'Fall Guys'.

ATRAKTIVNE CHILL ZONE ZA SVE POSJETITELJE

Kako bi predahnuli od shoppinga s popustima ili u pauzi od besplatnih događanja, posjetitelji će se svakoga dana moći opustiti u chill zonama koje su, kako kažu u Z Centru, kreirane za opuštanje i guštanje. Tako će se u subotu od 19 do 22 sata na prvom katu centralnog objekta u WoW! Baru održavati 'Sunset Session Party By CineStar Cinemas' gdje će moći kušati raznovrsne koktele uz najnovije DJ hitove. Idućeg dana, u nedjelju od 10:30 do 13 sati, odvijati će se 'Fashion Brunch', a prvih pet posjetiteljica koje pokažu račun za kupnju u minimalnom iznosu od 30 eura moći će prisustvovati ovom besplatnom brunch eventu s brojnim modnim iznenađenjima koja ih očekuju na lokaciji. Također, posjetitelji će se moći fotografirati u foto kutku Z Centra i sudjelovati u nagradnom natječaju, a najkreativnija fotografija osvaja makeover u popularnom Chix Threading Beauty walk-in salonu.

Ovaj vikend 26. i 27. kolovoza ne propustite rođendanske popuste, nagradne natječaje, besplatne predstave i radionice, druženja s omiljenim TikTokerima, gaming natjecanja za pamćenje i brojne druge aktivnosti s atraktivnim nagradama za sve generacije! Kako sada već znate što će se sve događati ovaj vikend, bez dvojbe ga rezervirajte za Z Centar i pozovite prijatelje da se pridruže.

Da biste se lakše snašli u brojnim događanjima donosimo i kompletan dvodnevni program.

SUBOTA 26.8.2023.

Objekt Sjever, prizemlje:

10:00 – 14:00 h MINIPOLIS KREATIVNI KUTAK ZA DJECU

16:00 – 20:00 h MINIPOLIS KREATIVNI KUTAK ZA DJECU

18:00 – 18:30 h PUŠTANJE BALONA S NAGRADAMA

Glavni vanjski trg Z Centra:

10:00 – 14:00 h MINIPOOL NATJECANJE U VOŽNJI PEDALINA ZA DJECU

16:00 – 20:00 h MINIPOOL NATJECANJE U VOŽNJI PEDALINA ZA DJECU

Prvi kat centralnog objekta:

16:00 – 18.00 h PRIJAVA ZA VALORANT MINI TURNIR U HALL OF GAME IGRAONI

18:00 – 21:00 h VALORANT MINI TURNIR U HALL OF GAME IGRAONI

19:00 – 22: 00 h SUNSET SESSION PARTY U WoW! BAR BY CINESTAR CINEMAS

21:00 – WATCH PARTY VELIKOG FINALA 'VALORANT CHAMPIONS 2023 - LOS ANGELES' U HALL OF GAME IGRAONI

NEDJELJA 27.8.2023.

Objekt Sjever, prizemlje:

10:00 – 14:00 h MINIPOLIS KREATIVNI KUTAK ZA DJECU

16:00 – 20:00 h MINIPOLIS KREATIVNI KUTAK ZA DJECU

Glavni vanjski trg Z Centra:

10:00 – 14:00 h MINIPOOL NATJECANJE U VOŽNJI PEDALINA ZA DJECU

16:00 – 20:00 h MINIPOOL NATJECANJE U VOŽNJI PEDALINA ZA DJECU

Prvi kat centralnog objekta, Food Court:

16:00 – 16:45 h PREDSTAVA ZA DJECU ''DAN U LABORATORIJU MALOG ZNANSTVENIKA''

16:45 – 17:45 h RADIONICE ZA DJECU ''MALI LJIGAVAC'' I ''GIGANTSKI BALONI''

19:00 – 20:00 h MC SHOW, PREDSTAVA S TIK TOKERIMA

Prvi kat centralnog objekta:

16:00 – 18:00 h 'FALL GUYS MATCH' U HALL OF GAME IGRAONI

DODATNI PROGRAM: 10:30 – 13:00 h FASHION BRUNCH

Više informacija o događanjima potražite na: www.zcentar.hr

(Foto: Danko Šimunović; styling: Marcela Vrček)