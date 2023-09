Ne propustite novi glazbeni festival u Makarskoj "Modro i zeleno" 21. i 22. rujna

Milanu Mladenoviću je Makarska, osim što mu je bila ljetni dom, bila i inspiracija za mnoge pjesme, posebno "Modro i zeleno", čiji naslov savršeno opisuje ambijent novog glazbenog festivala koji nas u Makarskoj očekuje 21. i 22. rujna!

“Kad u predvečerje vjetar s Jadrana zapljusne obale Makarske, noseći s njim slane note mora, osjeti se nešto više od obične morske bise. To je melodija nasljeđa, odjek Milana Mladenovića koji se stapa s prirodnim ljepotama grada. Ovoga rujna, mjesto gdje se spaja “modro i zeleno” postaje epicentar glazbenog renesansa koji slavi jednog od najvećih glazbenika regije.

Nagrada Milan Mladenović, koja će se dodjeljivati upravo ovdje u Makarskoj, predstavlja više od pukog priznanja. Ona je simbol inovacije, hrabrosti i umjetničkog izraza. Ona odaje počast onima koji se usude kročiti vlastitim putem, odolijevajući pritiscima izvanjskog konformizma. Kroz ovu nagradu, duh Milana nastavlja živjeti, inspirirajući nove generacije da budu odvažni, autentični i strastveni u svojoj umjetnosti.

‘Modro i Zeleno’ pak nije samo događaj; to je putovanje kroz vremenski kontinuum glazbe. Od kultnih rock himni Partibrejkersa do osvježavajućih melodija nove generacije umjetnika poput Dine Jashari, Artan Lili, Hiljsona Mandele, Vojka V... festival postaje most između prošlih vremena i budućnosti. U podnožju impozantnog Biokova, svaka izvedba postaje rondo, svaki stih dobiva novi život. Kamenite ulice Makarske, koje su nekada odjekivale Milanovim koracima, sada postaju svjedocima novog glazbenog preporoda. I dok zalazak boja Biokovo u crveno, melodije postaju himne koje slave život, ljubav i umjetnost.

No, nije samo glazba ono što čini ovu manifestaciju posebnom. To je i sami duh Makarske, taj najveći mali grad na svitu, sada postaje domaćin glazbenim prvacima. Grad koji je uvijek živio u ritmu mora, sada grli ritmove rocka, punka, popa i alternativne glazbe, stvarajući sinergiju koja se rijetko viđa.

Tijekom ovih dvaju dana, dok glazba bude odzvanjala među kamenim kućama, osjećat ćete kako se prošlost i sadašnjost stapaju, kako granice između različitih generacija i žanrova postaju maglovite. Uz svaku izvedbu, sjećanja na Milanovu nezaboravnu karijeru postaju sve prisutnija, podsjećajući sve posjetitelje na moć glazbe da premosti vremenske i geografske razlike.

Zato, dok se rujanski dani u Makarskoj pretvaraju u glazbene noći, dok se svjetla reflektora miješaju sa zvijezdama na nebu, prisustvo Milana Mladenovića postaje snažnije nego ikada, njegovo nasljeđe ostaje besmrtno, a Makarska još jednom potvrđuje svoje mjesto na karti za sve štovatelje dobre glazbe.”

Zabilježite 21. i 22. rujna: Modro i zeleno, festival u organizaciji Turističke zajednice i Grada Makarske za koji ne trebate ulaznicu, i svi koncerti su besplatni!

Osim koncerata, koji počinju oko 20 sati, Modro i zeleno će vibrirati u ritmu muzike za ples već od ranog popodneva: U četvrtak „EKV na pločama“ – slušaona - u aranžmanu poznatog makarskog DJ-a Gordana Garmaza počinje od 18, a izravan prijenos dodjele nagrade na velikom platnu u parku na rasporedu je u 19 sati.