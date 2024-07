MITAN FASHION SHOW: najljepša modna rapsodija uz more

Miris mora, topli povjetarac, zlatni zalazak sunca, modna pista uz more... Sve to i mnogo više čini samo djelić nezaboravne večeri koju je priuštio Mitan Fashion Show u Mitan marini u Novom Vinodolskom.

Brojne ljubiteljice mode nisu htjele propustiti ovo posebno događanje i uživati u ljetnoj kolekciji poznatih dizajnera s hrvatske modne scene. BiteMyStyle fashion design, Ivana Jurić design, Katarina Mamić Design i Selin Boutique predstavili su se s najljepšim modelima haljina, kaftana i kupaćih kostima, bez kojih ne možemo zamisliti ljeto.

Modne kreacije bile bi nepotpune bez sunčanih naočala. Ghetaldus Rijeka i For Art's Sake prezentirali su svoje najnovije modele iz ljetne kolekcije na čiji upečatljivi dizajn nisu ostale ravnodušne brojne dame. Glazbeni dio programa obogatili su nastupi Stefany Žužić i Nike Komadine.

Make up za ovu modnu priliku potpisao je IBeauty team za Catrice, a frizure Frizerski salon Domino. Sve gošće imale su priliku uljepšati se na Catrice beauty corneru i zablistati s ljetnim make up-om. A da bi svi gosti otišli sa lijepom uspomenom pobrinula se dr. Viviana Kalmar iz ordinacije Vividenti Kalmar, čiji je 360 photo booth bio hit večeri.

Luksuzna Mitan marina u Novom Vinodolskom pokazala se kao savršena kulisa za ovu modnu priču, zahvaljujući predivnom ambijentu te pogledu na more i Vinodolski kanal. Mitan Fashion Show privukao je velik broj zaljubljenika u modu domaćih dizajnera i priuštio nam predivnu, ljetnu večer za pamćenje.

Mitan Fashion Show ne bi bio moguć bez pomoći partnera, koji su zaslužni za ovu večer:

Grad Novi Vinodolski, Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski, BiteMyStyle fashion design, Catrice cosmetics, Frizerski salon Domino, Primus Physio, For Art’s Sake, Ghetaldus Rijeka, IBeauty studio by Iva Berišić, Ivana Jurić design, Katarina Mamić Design, Selin Boutique, Yana beauty studio, Vividenti Kalmar by dr. Viviana Kalmar.

Foto: Dejan Hren

Foto: Dejan Hren

Foto: Dejan Hren

Foto: Dejan Hren

Foto: Dejan Hren

Foto: Dejan Hren

Foto: Dejan Hren

Foto: Dejan Hren

Foto: Dejan Hren