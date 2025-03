Poznata robna kuća Mana oduševila kolekcijom za mlade pod nazivom RED by Mana

Idealna capsule garderoba je ona koja se sastoji od nekoliko ključnih komada, modnih klasika, koje međusobno možete kombinirati na brojne načine i nositi u različitim prigodama, a da pritom uvijek izgledate chic i kao da nosite nešto novo. Upravo je filozofija „manje je više“ bila nit vodilja u stvaranju nove linije odjeće RED by Mana. Sofisticirani krojevi, lako stilizirane dnevne odjevne kombinacija te sportska funkcionalna odjeća predstavljaju ključne komade sezone. Kolekcije Casual i Sport nude široku paletu minimalističkih modnih komada u prirodnim materijalima poput lana, pamuka i modala ali i usklađeni raspon boja od neutralnih pastelnih tonova do monokromatskih stilskih klasika. Brojni uzvanici mogli su iz prve ruke čuti koje su glavne karakteristike robne marke, zašto je osmišljena te kojoj je publici namijenjena, nakon čega su u dobrom raspoloženju isprobali artikle.

Novi pristup dizajnu

RED by Mana rezultat je rada grupe mladih dizajnera, inspiriranih urbanim stilom i strašću za stvaranjem te željom da kreiraju odjeću koja ne slijedi pravila, već ih postavlja. Kolekcija crpi inspiraciju iz ulične umjetnosti, glazbe i mladenačke kulture, s pogledom u budućnost. Svaki komad spaja modernu estetiku s odgovornim pristupom – od izbora materijala do same proizvodnje. Svaki detalj nije samo vizualno privlačan, već i nosi dublje značenje. „Vjerujemo u filozofiju 'manje je više' . RED odjeća odražava novi pristup dizajnu – čiste linije, bezvremenski krojevi i suptilni detalji koji svaki komad čine posebnim. Moda počinje osjećajem – odjeća mora biti ugodna, lagana i uvijek spremna za nošenje“, poručili su iz Mane.

Dvije RED linije

Mana je robnu marku RED podijelila u dvije linije – casual i sportsku. Casual je moderna urbana linija koja kombinira funkcionalnosti i suvremeni dizajn, kombinacija detaljnih komada s neutralnim i minimalističkim modelima. Naglasak je na kvalitetnim i prirodnim materijalima (pamuk, lan, viskoza, modal), bez printova ili s vrlo diskretnim printovima. Većina odjevnih komada izrađena je od češljanog pamuka, koji ima ujednačeniju i kvalitetniju pređu, ugodan je na dodir i dugotrajan. Dominira monokromatski izgled, uz neutralne, pastelne i prirodne boje. RED sportska linija promišljeno je dizajnirana s naglaskom na svestranost, udobnost i izdržljivost. To nije samo odjeća za nošenje – to je odjeća stvorena za sve aspekte svakodnevnog života i za sve tipove građe. Svaki detalj pažljivo je osmišljen kako bi omogućio slobodu kretanja i maksimalnu udobnost, bez kompromisa u stilu. Izrađena je od visokokvalitetnih materijala koji su jednostavni za održavanje.

Robna marka RED istaknuta je u posebnim dijelovima Mana trgovina, s posebnim uređenjem i drugačijim interijerom, pa će ju kupci moći jednostavno prepoznati.

Više informacija potražite i na webu: www.mana.hr

