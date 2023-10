Leona Paraminski u podcastu 'Mame kod Lane' otkrila istinu o neizvjesnom putu do majčinstva

Leona Paraminski, međunarodno uspješna hrvatska glumica, domaćoj se javnosti istaknula ulogama u kultnim TV serijama. Počevši s glumom vrlo rano, danas iza sebe ima više od 30 filmskih, TV i kazališnih uloga, a njezina glumačka izvrsnost prvu joj je nagradu donijela već u studentskim danima na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Igrajući glavne ženske likove zasjala je u filmovima „Prezimiti u Riju“, „Vinko na krovu“ i „The Party“, za koje je osvojila čak pet nagrada, među kojima je i prestižna Zlatna Arena. Svestranost u glumačkom svijetu izrazila je i kroz posudbu glasa u animiranim filmovima - „Princ od Egipta“ i „Ledeno doba 4“. Nakon preseljenja u SAD, njezin je talent vrlo brzo prepoznat i na američkoj kazališnoj i filmskoj sceni gdje je usporedno s dinamičnom karijerom, na Santa Barbara City Collegeu prenosila svoje umijeće novim generacijama glumica i glumaca koje su s velikim interesom upijale njezino znanje. Pisanjem kolumne „Priče s druge strane“ za jedan domaći portal čitateljima davala je perspektivu života i castinga na američki način, kao i još jednu priliku da osjete njezin vedar karakter, empatičnu dušu i britak jezik.

Foto: Siniša Bajt

Nedugo nakon slijetanja u Hrvatsku iz daleke Santa Barbare, gdje se prije 9 godina preselila sa suprugom Tinom, Leona se pridružila u studiju voditeljici Lani Gojak Bajt. Iskrenim i emotivnim razgovorom majčinstvo je opisala kao prekrasnu sponu, koja je na neuobičajen način obogatila odnos nje i njezine sestre. No, put do trudnoće je bio dugotrajan, obilježen odgađanjima jer je puno radila, a želja da postane majka sve je više rasla. Golema promjena, koja je uslijedila radi preseljenja u Kaliforniju, donijela je emotivno razdoblje prilagodbe na potpuno novi život i okolinu nanovo stavljajući majčinstvo na čekanje. Kada je osjetila konačni „sad ili nikad“, uputila se na prekooceanski let u vrhuncu zime i lockdowna. Zahvaljujući medicinski potpomognutoj oplodnji kojoj se odlučila podvrgnuti u Hrvatskoj, konačno je uspjela zatrudnjeti. I sama je bila iznenađena dugotrajnim oporavkom nakon hitnog carskog reza i osjećajem nemoći kao posljedicom, a slijedili su i prvi izazovni mjeseci s prinovom, dok je pomoć od obitelji bila udaljena, ni manje ni više nego oceanom. Uvijek iskrena i otvorena, Leona je s Lanom pričala o usamljenosti majčinskog posla, svom prvom putovanju s kćerkicom na kojem su obje plakale i izgubljenom vremenu s obitelji. Intima, snaga i zajedništvo na Leoninom putu do majčinstva bude snažne osjećaje bliskosti i povezanosti te svaku njezinu priču smještaju u dragocjenu riznicu iskustva i inspiracije koju gledateljima pruža podcast Lane Gojak Bajt.

Podcast „Mame kod Lane“ počeo je s emitiranjem u travnju 2023. godine i u vrlo kratkom vremenu je uplovio u domove i srca brojnih slušatelja. Lanina toplina i izvanredna sposobnost povezivanja s publikom okupile su jedinstvenu zajednicu, prepunu međusobne podrške, povjerenja i dijeljenja roditeljskih pustolovina, gdje „tabu” teme jednostavno ne postoje. Savršeni balans smijeha, suza i ozbiljnosti slušatelje vodi kroz delikatni vrtlog roditeljskih zgoda koje svaki gost s lakoćom iznosi svojoj empatičnoj sugovornici, voditeljici Lani Gojak Bajt. Kroz opuštenu zajedničku razmjenu iskustva s gošćom, voditeljica Lana Gojak Bajt je još jednu jedinstvenu priču približila srcima svojih gledatelja i slušatelja.

Nova epizoda podcasta „Mame kod Lane“ dostupna je od danas na YouTube, Spotify, Apple i Google podcast platformama.